Во время атаки Ирана на Израиль вместе с семьей погибла 7-летняя девочка из Одессы: она приехала лечиться от рака

В результате ударов Ирана по Израилю 14 июня вместе со своей семьей погибла семилетняя одесситка Анастасия Бурик. В Израиле девочка лечилась от онкологической болезни и ожидала трансплантации костного мозга.

Сообщается, что диагноз острый лимфобластный лейкоз Насте поставили в августе 2022 года, когда ей было пять лет.

Сообщается, что диагноз острый лимфобластный лейкоз Насте поставили в августе 2022 года, когда ей было пять лет.

В январе этого года мать девочки Мария Пешкурева рассказывала, что в сентябре 2024 года у дочери произошел рецидив основного заболевания, что значительно ухудшило состояние здоровья.

В Украине не могли предоставить необходимого лечения, поэтому в Тель-Авиве для нее разработали индивидуальный протокол с участием специалистов из Европы и США.

Во время ракетного удара 15 июня, когда иранская ракета попала в жилой дом в Бат-Яме, погибли также родные девочки: мама Мария, бабушка Елена, а также двоюродные братья - Константин и Илья.

Отмечается, что отец Насти с 2022 года находится в армии и защищает Украину от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки Ирана по израильскому городу Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы из пяти человек.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что среди пятерых погибших украинцев - трое несовершеннолетних.

