РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9074 посетителя онлайн
Новости Атаки Ирана на Израиль
3 180 22

Во время атаки Ирана на Израиль вместе с семьей погибла 7-летняя девочка из Одессы: она приехала лечиться от рака

7-летняя девочка из Одессы погибла в результате атаки Ирана по Израилю

В результате ударов Ирана по Израилю 14 июня вместе со своей семьей погибла семилетняя одесситка Анастасия Бурик. В Израиле девочка лечилась от онкологической болезни и ожидала трансплантации костного мозга.

Об этом пишет"Суспільне.Одеса" со ссылкой на клинику, где Анастасия проходила терапию, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что диагноз острый лимфобластный лейкоз Насте поставили в августе 2022 года, когда ей было пять лет.

В январе этого года мать девочки Мария Пешкурева рассказывала, что в сентябре 2024 года у дочери произошел рецидив основного заболевания, что значительно ухудшило состояние здоровья.

В Украине не могли предоставить необходимого лечения, поэтому в Тель-Авиве для нее разработали индивидуальный протокол с участием специалистов из Европы и США.

Во время ракетного удара 15 июня, когда иранская ракета попала в жилой дом в Бат-Яме, погибли также родные девочки: мама Мария, бабушка Елена, а также двоюродные братья - Константин и Илья.

Отмечается, что отец Насти с 2022 года находится в армии и защищает Украину от российской агрессии.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки Ирана по израильскому городу Бат-Ям 14 июня погибла семья из Одессы из пяти человек.

Накануне в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что среди пятерых погибших украинцев - трое несовершеннолетних.

Читайте: 293 гражданина Украины подтвердили намерение покинуть Израиль, 85 граждан желают выехать из Ирана, - МИД

Автор: 

Израиль (2097) Иран (2075) украинцы (3917) атака (542)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
а Бібі тут до чого ?
може горіти у пеклі мають іранські та московські шайтани, які стріляють не по військово- політичному керівництву чи військових цілях, а по мирних будинках ?
показать весь комментарий
19.06.2025 01:48 Ответить
+12
ти з хамазу чи що ?
дурачок якийсь !
показать весь комментарий
19.06.2025 02:05 Ответить
+7
Він просто с Кацапії.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а Бібі тут до чого ?
може горіти у пеклі мають іранські та московські шайтани, які стріляють не по військово- політичному керівництву чи військових цілях, а по мирних будинках ?
показать весь комментарий
19.06.2025 01:48 Ответить
ти з хамазу чи що ?
дурачок якийсь !
показать весь комментарий
19.06.2025 02:05 Ответить
Він просто с Кацапії.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:14 Ответить
Слово ,,якобы,, у твоєму спітчі лишнє. А ..как,, зовут тебе я знаю-кацап Петров. Які б ти тут аргументи з методички не приводив.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:23 Ответить
Ні. Україна різноманітна по діалектам та суржикам. Не кожен розмовляє як диктор з телебачення. Ти ж вихопив єдине слово. А виставляєш себе українським філологом зразу. ПНХ, козлобородий.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:29 Ответить
Ти чув як розмовляють на вулицях українських міст та сіл? Якщо чув то порівняй мову пересічного сумчанина з диктором новин на телебачені. Чи херсонця, чи вінничанина. А якщо ти розмовляєш рафіновано по підручнику, то це має навіяти на думку, що мова не твоя, а вивчена. Що ти, можливо, шпигун. Все. Дискус закрився. Іди прапорщику скажеш, що наративи з методички на сайті виклав. Він тобі ,,увольнітєльную,, випише. Погуляєш по Нєвському.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:41 Ответить
Це піпець! Сапог, встатьсмірно! Ти реально козломордий на ночній зміні.
показать весь комментарий
19.06.2025 04:50 Ответить
Владимир Владимирович Путин его зовут. Ты не знаешь имя своего фюрера?
показать весь комментарий
19.06.2025 08:48 Ответить
>>и к тому же сам улетел со страны

Сигнатура лахтінської ботяри.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:06 Ответить
І що ботяра? Твоя іпсо на два дня вже протухла. Обнові методичку.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:41 Ответить
Лікуватись не пробував?
показать весь комментарий
19.06.2025 07:42 Ответить
ты хоть и петров, а дурак
показать весь комментарий
19.06.2025 09:43 Ответить
ти дебіл?
показать весь комментарий
19.06.2025 11:47 Ответить
Видимо, от судьбы не уйти!
показать весь комментарий
19.06.2025 12:07 Ответить
 
 