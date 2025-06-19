Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля, - Путин
Россия договорилась с Израилем, что российских специалистов, которые строят АЭС в Иране, обстреливать не будут, их безопасность будет обеспечена.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.
Российский диктатор отметил, что благодарен Тегерану за "шахеды". И отметил, что когда-то Россия предлагала своим "иранским друзьям поработать в области систем ПВО". Однако тогда "партнеры не проявили большого интереса".
"Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. И наши иранские друзья об этом и не просят. Поэтому практически нечего обсуждать", - сказал Путин.
Он также подтвердил, что ранее российские системы ПВО поставлялись в Иран.
Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.
В ОБМІН США не допомагатимуть, самі зрозуміли кому...
Головне ж завдати шкоди Ізраїлю в будь-якому вигляді.
ДО РЕЧІ контракт на з-300 Іран так і не уклав, що то було, але вони сподівалися на своє ППО, назву вже писав не пам'ятаю
З - 300 був ще з СРСР, кілька штук.
і цим все сказано..
треба частіше це бидло хапати за язика
і розголошувати всьому світу
воно деменційне,
не розуміє вже, що ляпає
Над Москвою глупа ніч. Лежить Ленін у Мавзолеї. ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння. Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий. Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
Якась би пара-друга тисяч рашистів і кілька тисяч тонн заліза залишились би в пісках...все б ЗСУ легше було...
06 серпня 2024
Все-таки приємно подивитися як московське болото ворушиться і випускає свої смердючі гази
Ху-йло кинуло Іран в обмін на те що США кинули Україну.
Якщо хтось в Україні бачить тут позитив для себе, то не дивно шо президент тут Зеленський...
У них і в Африці вже справи не такі бадьорі, як раніше.
"Роіся завжди кини тебе, синку". А.Бабченко