Россия не будет помогать Ирану отражать атаки Израиля, - Путин

Россия договорилась с Израилем, что российских специалистов, которые строят АЭС в Иране, обстреливать не будут, их безопасность будет обеспечена.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с представителями мировых информагентств на Петербургском международном экономическом форуме.

Российский диктатор отметил, что благодарен Тегерану за "шахеды". И отметил, что когда-то Россия предлагала своим "иранским друзьям поработать в области систем ПВО". Однако тогда "партнеры не проявили большого интереса".

"Что касается договора о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой. И наши иранские друзья об этом и не просят. Поэтому практически нечего обсуждать", - сказал Путин.

Он также подтвердил, что ранее российские системы ПВО поставлялись в Иран.

Напомним, 19 июня израильская армия объявила, что возобновила удары по целям в Тегеране и окрестностях, а также выдала предупреждение и призыв эвакуироваться к жителям Арак и Хондаб.

