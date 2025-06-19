УКР
Росія не буде допомагати Ірану відбивати атаки Ізраїлю, - Путін

Путін заявив що не допомагатиме Ірану

Росія домовилася з Ізраїлем, що російських фахівців, які будують АЕС в Ірані, обстрілювати не будуть, їх безпека буде забезпечена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ Володимир Путін заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Російський диктатор зазначив, що вдячний Тегерану за "шахеди". Та зазначив, що колись Росія пропонувала своїм "іранським друзям попрацювати в галузі систем ППО". Однак тоді "партнери не виявили великого інтересу".

"Щодо договору про стратегічне партнерство, там немає статей, пов'язаних з оборонною сферою. І наші іранські друзі про це і не просять. Тож практично нема чого обговорювати", - сказав Путін.

Він також підтвердив, що раніше російські системи ППО постачалися до Ірану.

Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп схвалив план атаки на Іран, але не віддав остаточного наказу, - WSJ

Іран (2336) путін володимир (24841)
+19
Ха-ха, ну кто бы сомневался 😁
19.06.2025 07:45
+17
расія всєгда тєбя бросіт,синок.
19.06.2025 07:49
+13
В під@рів секс без зобов'язань.
19.06.2025 07:50
Ха-ха, ну кто бы сомневался 😁
19.06.2025 07:45
Одна банда.
19.06.2025 07:48
Домовився з Трампом, Іран поміняв ви самі зрозуміли на що...
19.06.2025 07:58
бред какое влияние к него ничего нет предложить Тампону да и причем тампонов если операцию проводят израильтяне
19.06.2025 12:47
У цій війні, не допомагати Ірану
В ОБМІН США не допомагатимуть, самі зрозуміли кому...
19.06.2025 13:01
чем ***** может помочь ирану когда евреи разнесли все парашенское пво все их комплексы? Снимет с мавзолея и пришлет .... куда ? Над Ираном безполетная зона и над Сирией что б ты знал любой малейший движ будет уничтожен. Шах и мат в этом регионе и ***** и иранскому режиму. Нефтянку евреи не трогают и газовые генераторы иначе страна вернется в средневековье. Трампон это прекрасно знает поэтому послал ***** с его посредничеством
19.06.2025 13:18
Передача зброї і навчання хуситів, Хезболла та інших войовничих угруповань.

Головне ж завдати шкоди Ізраїлю в будь-якому вигляді.

ДО РЕЧІ контракт на з-300 Іран так і не уклав, що то було, але вони сподівалися на своє ППО, назву вже писав не пам'ятаю
З - 300 був ще з СРСР, кілька штук.
19.06.2025 15:43
Росія всіх кине,без варіантів.Тому що боягузлива недодержава,може тільки на слабких нападати
19.06.2025 08:06
Відморозився
19.06.2025 07:47
пересцяв і пересрав у свій чемоданчик !!! за Ізраєлем стоїть США, це йому не на роззброєну прокацапськими ялинковичами, азіровими нападати, тут можна отримати ракетку безпосередньо в бункер !!!
19.06.2025 07:52
Не тільки США, але і свої гаманці за рахунок яких живе і процвітає клан *****
19.06.2025 08:31
Оце стратегічний партнер
19.06.2025 07:47
"наші іранські друзі"
і цим все сказано..
треба частіше це бидло хапати за язика
і розголошувати всьому світу
воно деменційне,
не розуміє вже, що ляпає
19.06.2025 07:48
расія всєгда тєбя бросіт,синок.
19.06.2025 07:49
В під@рів секс без зобов'язань.
19.06.2025 07:50
До манька вчора лякала всіх,щоб США не допомагала,а то цапорилі покажуть де раки зимують,а як це ще один алкаш(ведмедик)нічого не ляпнув.Вже путло каже що ми нічого не підписували з іраном,щоб за нього воювать.
19.06.2025 07:52
обісране, смердюче,ботоксне ху#ло.
19.06.2025 07:53
В чергове ***** всьому світу показало свою жалюгідність
19.06.2025 07:54
Щось забагато інформації від цього злочинця терориста коли вже цю погань ліквідують ?
19.06.2025 07:56
Проскочила вчора, від кацапні, інформація (офіційна) - Мавзолейзакривають до наступного року, на "реконструкцію" та "покращення режиму експлуатації"... Одне з припущень - "ботоксного" готують до офіційного "лебединого озера". Цікаво - невже хочуть поряд з Леніним покласти? Проблем же немає - він (справжній), уже давно лежить набальзамований, у якомусь сховищі. Приберуть двійників, а справжнього оголосять "скарапастижна умершим"...

Над Москвою глупа ніч. Лежить Ленін у Мавзолеї. ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння. Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий. Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
19.06.2025 09:02
А хотілося б,щоб допомогли..
Якась би пара-друга тисяч рашистів і кілька тисяч тонн заліза залишились би в пісках...все б ЗСУ легше було...
19.06.2025 07:58
Але є інша сторона медалі,більше уваги буде до цієї війни,і ми втратимо допомогу.А так Ізраїль розтопче аятолстан,і мінус великий і важливий союзник у кацапів.А при зміні влади і вектору,то можливо ще й нам чимось допоможе
19.06.2025 08:11
Там певно прописано, що забезпечить житлом у разі повалення влади.
19.06.2025 08:01
Уже сотня родичів правлячої верхівки Ірану (за інформацією з РФ), поселилося в Росії, під липовими документами та ФСБшною охороною...
19.06.2025 09:05
Ще одних терористів кинув пуйло. Ось відповідь тим, хто думав пересидіти під захистом вбивці. Воно витягне від вас все, що йому потрібно, в як тільки лузер, то тихенько аідповзе. Лукашенко уважно читає договори з Іваном і порівнює зі своїм. Невже Ізраїль не буде бити по тих " спеціалістах", які допомагають іранцям створити ядерну зброю?
19.06.2025 08:07
Як приємно, коли союзнички ********** між собою п...здяться !!!
19.06.2025 08:09
Тор-М1 - 29 , Панцирь -10 , С300 не міряно , звіздить пуйло (Росія пропонувала своїм "іранським друзям попрацювати в галузі систем ППО". Однак тоді "партнери не виявили великого інтересу")
19.06.2025 08:10
..сцарь-слимак
19.06.2025 08:10
РФ передає Ірану С-400 для захисту ядерних об'єктів, вочевидь із фахівцями
06 серпня 2024
19.06.2025 08:11
😊 Перед тим кацапи так само кинули асадівську Сирію.
19.06.2025 08:14
И Армению,которая в ОДКБ,тоже через ..уй кинули,потому что за Азербайджаном Турция была. росия самая ссыкливая страна,это Израиль может напасть на страну в 10 раз большую по населению и территории. Кацапня наоборот ,нападает на много меньших и ещё и гордиться этим. Твари конченые.
19.06.2025 08:23
Якби у Ізраїлю не було безлімітної допомоги США сиділи б вони на жопі рівно та вчили Коран...
19.06.2025 08:38
якби у Ізраїлю не було допомоги США, то і Ізраїлю давно би вже не було, його би вже давно знищили араби з допомогою совка..
19.06.2025 08:43
Ізраїль і не нападав на Іран. Іран першим напав на Ізраїль, коли ще в минулому році почав куячити по Ізраїлю ракетами і дронами. Все, що відбулося далі і відбувається зараз - це відповідь Ізраїлю на агресію Ірану.
19.06.2025 08:45
Росія завжди зраджувала союзників
19.06.2025 08:23
путін і натанЯГА - два упиря яких обєднує одне - торгівля людськими душами.росія й ізраїль - пальці однієї руки.
19.06.2025 08:28
Ти, Andrew Moon, ще деякі з вашої бригади
Все-таки приємно подивитися як московське болото ворушиться і випускає свої смердючі гази
19.06.2025 08:47
Не очкуй,йорданське болото тебе не врятуэ
19.06.2025 10:37
Полужопін, що таке - "врятуэ"
19.06.2025 11:17
хто про що - а кацапи полупідари про жопи.рятуйте !!!
19.06.2025 12:19
В сухому залишку.
Ху-йло кинуло Іран в обмін на те що США кинули Україну.
Якщо хтось в Україні бачить тут позитив для себе, то не дивно шо президент тут Зеленський...
19.06.2025 08:35
***** кинуло Іран, як і Сирію тому, що пердяча кишка вже тріснула.

У них і в Африці вже справи не такі бадьорі, як раніше.
19.06.2025 08:46
Асада прокинув. Аятоллу прокинув.

"Роіся завжди кини тебе, синку". А.Бабченко
19.06.2025 08:44
Московії від цієї заворушки тількі профіт. Нафта росте,США барахтається в іншому регіоні і Ізраіль в друзіх
19.06.2025 08:49
а шо таке??)))))
19.06.2025 08:55
19.06.2025 08:55
А атаки сша поможешь отбивать?
19.06.2025 08:58
Обосрался нет просто нет ресурсов или решил стать миротворцом
19.06.2025 08:59
А то вдруг маленький Израиль анально накажет Большого Медведя?🥹😂😂
19.06.2025 09:15
А чим він може Ірану допомогти ?
19.06.2025 09:53
Чому? Тому що не може
19.06.2025 09:54
Тому , що цюняє по колінах.
19.06.2025 10:17
Ага, она только передаст шесть ядерных боеголовок!!!
19.06.2025 12:01
Нечем помогать или испуг перед израелем. .....
19.06.2025 13:49
 
 