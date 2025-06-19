Росія не буде допомагати Ірану відбивати атаки Ізраїлю, - Путін
Росія домовилася з Ізраїлем, що російських фахівців, які будують АЕС в Ірані, обстрілювати не будуть, їх безпека буде забезпечена.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ Володимир Путін заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Російський диктатор зазначив, що вдячний Тегерану за "шахеди". Та зазначив, що колись Росія пропонувала своїм "іранським друзям попрацювати в галузі систем ППО". Однак тоді "партнери не виявили великого інтересу".
"Щодо договору про стратегічне партнерство, там немає статей, пов'язаних з оборонною сферою. І наші іранські друзі про це і не просять. Тож практично нема чого обговорювати", - сказав Путін.
Він також підтвердив, що раніше російські системи ППО постачалися до Ірану.
Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.
В ОБМІН США не допомагатимуть, самі зрозуміли кому...
Головне ж завдати шкоди Ізраїлю в будь-якому вигляді.
ДО РЕЧІ контракт на з-300 Іран так і не уклав, що то було, але вони сподівалися на своє ППО, назву вже писав не пам'ятаю
З - 300 був ще з СРСР, кілька штук.
і цим все сказано..
треба частіше це бидло хапати за язика
і розголошувати всьому світу
воно деменційне,
не розуміє вже, що ляпає
Над Москвою глупа ніч. Лежить Ленін у Мавзолеї. ПРислухається - а в темноті якийсь скрип і кректіння. Він кричить:
- Часовой!!!
Входить знадвору вартовий. Ленін йому й каже:
- Пасматри пажалуйста - что тут за скрипы и кряхтение? Неужели Сталин вылез из магилы и пытается в Мавзолее апять вазлечь?
Вартовий влючив світло:
- Да нет! Это Путин тут сбоку себе раскладушку примащивает!
Якась би пара-друга тисяч рашистів і кілька тисяч тонн заліза залишились би в пісках...все б ЗСУ легше було...
06 серпня 2024
Все-таки приємно подивитися як московське болото ворушиться і випускає свої смердючі гази
Ху-йло кинуло Іран в обмін на те що США кинули Україну.
Якщо хтось в Україні бачить тут позитив для себе, то не дивно шо президент тут Зеленський...
У них і в Африці вже справи не такі бадьорі, як раніше.
"Роіся завжди кини тебе, синку". А.Бабченко