Росія не буде допомагати Ірану відбивати атаки Ізраїлю, - Путін

Росія домовилася з Ізраїлем, що російських фахівців, які будують АЕС в Ірані, обстрілювати не будуть, їх безпека буде забезпечена.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це президент РФ Володимир Путін заявив під час зустрічі з представниками світових інформагентств на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Російський диктатор зазначив, що вдячний Тегерану за "шахеди". Та зазначив, що колись Росія пропонувала своїм "іранським друзям попрацювати в галузі систем ППО". Однак тоді "партнери не виявили великого інтересу".

"Щодо договору про стратегічне партнерство, там немає статей, пов'язаних з оборонною сферою. І наші іранські друзі про це і не просять. Тож практично нема чого обговорювати", - сказав Путін.

Він також підтвердив, що раніше російські системи ППО постачалися до Ірану.

Нагадаємо, 19 червня ізраїльська армія оголосила, що відновила удари по цілях у Тегерані та околицях, а також видала попередження і заклик евакуюватися до жителів Арак і Хондаб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп схвалив план атаки на Іран, але не віддав остаточного наказу, - WSJ