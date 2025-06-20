РУС
Новости Перемирие на 30 дней
5 770 31

Песков о прекращении огня: У нас есть стратегическое преимущество, мы не хотим его потерять

В Кремле отвергли прекращение огня и назвали причину

Россия усилила обстрелы Украины в последние дни и продолжает отвергать призывы Владимира Зеленского к 30-дневному перемирию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем вперед. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отказываются предоставлять прикрытие с воздуха для сил "коалиции желающих", - Bloomberg

В то же время он заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.

На вопрос, готова ли РФ взять на себя такие обязательства, Песков сказал:

"Прекращение огня - это прекращение огня, это означает, что вы останавливаетесь. Но Америка не говорит "мы прекратим все поставки", как и Британия и Франция. В этом проблема".

Напомним, ранее Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

Читайте: Кремль заявил, что дата нового раунда переговоров РФ и Украины будет согласована "на следующей неделе"

Автор: 

Топ комментарии
+27
Ваша стратегічна перевага - гундосий клоп, обраний в 19 році. І тупориле стадо дегенератів, яке за нього проголосувало. І так, ця перевага працює, і дає вам надію на перемогу.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:17 Ответить
+26
У вас єдина перевага - рижий підор при владі,
показать весь комментарий
20.06.2025 15:10 Ответить
+20
Зебіл, ****** зі своїм Гундосим клопом за русським ваєнникм карабльом, гнидоза! Ви, падли, зі своїм клоуном привели цю війну, покидьки, на вашій тупорилій совісті - тисячі загиблих! І ти, мерзота обісрана, ще тут свою смердячу пащеку відкриваєш?! Будь проклятий, мразота, разом зі своїм конченим клопом!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:33 Ответить
- рудий при владі
- нерішучість решти країн заходу
- необмежена допомога Китаю і КНДР
- необмежена влада всередені рашки
- а головне - тотальна брехня і кррупція в Україні - от його головні переваги
показать весь комментарий
20.06.2025 15:26 Ответить
Наявність підкацапних ботів , які обгавкують Верховного Головнокомандувача України під час війни , могла б бути їх перевагою , але ні - толку від вашого гавкання = 0
показать весь комментарий
20.06.2025 15:28 Ответить
Після чого тебе так довбати почало. Ти гірше москалів вносиш ворожнечу між українцями. Судячи з твого словникового запасу, то це навіть не з методички. І так, я не голосував і не голосуватиму ні за зеленского ні за порошенко. Чесно кажучи доки не бачу кого б хотів бачити президентом. Гаразд впадай в істерію далі
показать весь комментарий
20.06.2025 15:43 Ответить
100% - як тільки виявляється їхня антиукраїнська сутність - у них одразу істерика починається ! Вони ж не Зеленського ненавидять - вони ненавидять всю Україну і не приховують цього !
показать весь комментарий
20.06.2025 15:46 Ответить
"прирівнючи "зелених зрадників" до української сутності .Ти також видаєш свою антиукраїнську сутність."зеленський " не є слугою українського народу.а скоріше "слугою" рашиста...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:23 Ответить
Ти тупого нарка-зрадника-неодноразового ухилянта вважаєш Верховним Головнокомандувачем?
Тупе гундосе чмо чудовий показник адекватності і інтелектуального рівня населення країни!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 15:41 Ответить
Згинь зехудобина,разом зі своїм вибором 2019 року,кров загиблих,згвалтованих,закатованих Українців на ваших руках.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:41 Ответить
Виражайся точніше і називай своїми іменами - зЕрховний гАвнокомандувач і ветеран чотирьох повісток.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:55 Ответить
Свєта, так, а як його поміняти? В твоїй вумній голові не зародилось рішення?
показать весь комментарий
20.06.2025 16:58 Ответить
Проблема - не в гундосому таргані, а в світобаченні українців. Їм треба всю країну обтикати пам'ятниками геноцидам і голодоморам, і потім все це обсмоктувати і святкувати, співаючи сумні пісні про свою нещасну долю. І так - всю їх історію. Тому в росіян і виявляється "стратегічна перевага".
У 882-му році майбутніх українців було більше і жили вони багатше, ніж мешканці північних боліт. І який тоді був результат? Пам'ятники новгородським "окупантам" княгині Ользі і князю Володимиру стоять у Києві, і українські патріоти доводять усьому світу, що це - українські князі.
показать весь комментарий
21.06.2025 19:16 Ответить
Яка там стратегічна перевага - ти шо не читаєш заяви Мерців і Вадефулів? Та на вас тиск посилюється кожного дня, економіка тріщить під санкціями, заводи руйнуються балістикою, а воно про стратегічну перевагу торочить. Шо з них взяти - тупі вони і є тупі.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:17 Ответить
ЄДИНА ЇХ СТРАТЕГІЧНА ПЕРЕВАГА - МЯСО. БЕЗПРАВНЕ І БЕЗВОЛЬНЕ
показать весь комментарий
20.06.2025 15:18 Ответить
Так хочеться дожити до того моменту коли раша буде благати припинити вогонь.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:22 Ответить
Вона скоріше розвалиться, тому що до цього часу вона не перестане вбивати людей
показать весь комментарий
20.06.2025 15:34 Ответить
Стратегічна перевага - наповнення чемоданчика коричневою субстанцією.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:23 Ответить
Перевага це що, маєте можливість вбивати мирних жителів, ви гірші за фашистів, ви рашисти, спадкоємці ху...ла і інших вбивць в історії ху....лостана. Будьте прокляті. А тобі піськов бажаю щоб твої вуса приклеїлися до валізи ху...ла і так ти потрапив в ПЕКЛО.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:32 Ответить
Так хочеться щоб підарасія почала валитися зсередини, та сама Чічня, Ічкерія, хто там ще.. щоб почали битися за незалежність від мордору
показать весь комментарий
20.06.2025 15:32 Ответить
сумнівна в них "стратегічна" перевага, від "Київ за три дні" до очкованія лиш би рудопикий тримався і зброї їм не продав
показать весь комментарий
20.06.2025 15:33 Ответить
Хотів би подивитися, як воно буде обсиратися, якщо у нас з'явиться стратегічна перевага у вигляді ЯЗ та хімічної зброї.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:35 Ответить
Хімічної зброї в нас як гівна..того ж люізіту, хлору..і нелетальної ментовської теж
показать весь комментарий
20.06.2025 15:44 Ответить
Це фігня, потрібен https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent)
показать весь комментарий
20.06.2025 15:48 Ответить
Це теж не проблема..рідний брат дихлофосу..те ж саме виробниче обладнання
показать весь комментарий
20.06.2025 15:59 Ответить
ваша "перевага" - это баллистика по нашим мирным городам...***@ны вы конченные.....
показать весь комментарий
20.06.2025 15:36 Ответить
СТРАТЕГИЧНА ПЕРЕВАГА!!!НА МЯСОРУБКУ ТЫСЯЧИ КИДАТЬ ДЫБИЛОВ!!!!САМ С ПУТИНХУЛО ВЫЙДИ ПОВАЮЙ ДЕТЕЙ СВОИХ И ЕГО КИНЬ!!!МЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ ЛЮДИ И УМИРАТЬ ЧТОБЫ ТАКАЯ ШВОРА КАК ВЫ ВСЁ ИМУЩИЕ И ВАШИ УБЛЮДКИ ШМАРЫ ЖИЛИ НЕ ТУЖИЛИ!!!ТАКОЙ ПОСЫЛ У ВАС ТВАРЕЙ???
показать весь комментарий
20.06.2025 15:45 Ответить
Після таких заяв Україна має повне моральне право бити по енергооб'єктах не шкодуючи цивільних.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:10 Ответить
Пєсков про припинення вогню: У нас є стратегічна перевага, ми не хочемо її втратити "трамбон" також іди накуй із своєю мирною куйнею...
показать весь комментарий
20.06.2025 16:27 Ответить
все вірно сказав. Як тільки ЗСУ буде наступати а по останкіно буде кожен день балістика прилітати, то їх також ніхто не буде зупиняти
показать весь комментарий
20.06.2025 16:39 Ответить
 
 