Песков о прекращении огня: У нас есть стратегическое преимущество, мы не хотим его потерять

Россия усилила обстрелы Украины в последние дни и продолжает отвергать призывы Владимира Зеленского к 30-дневному перемирию.

"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем вперед. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал представитель российского диктатора Дмитрий Песков.

В то же время он заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.

На вопрос, готова ли РФ взять на себя такие обязательства, Песков сказал:

"Прекращение огня - это прекращение огня, это означает, что вы останавливаетесь. Но Америка не говорит "мы прекратим все поставки", как и Британия и Франция. В этом проблема".

Напомним, ранее Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.

