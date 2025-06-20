Песков о прекращении огня: У нас есть стратегическое преимущество, мы не хотим его потерять
Россия усилила обстрелы Украины в последние дни и продолжает отвергать призывы Владимира Зеленского к 30-дневному перемирию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Сейчас мы имеем стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем вперед. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться", - сказал представитель российского диктатора Дмитрий Песков.
В то же время он заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.
На вопрос, готова ли РФ взять на себя такие обязательства, Песков сказал:
"Прекращение огня - это прекращение огня, это означает, что вы останавливаетесь. Но Америка не говорит "мы прекратим все поставки", как и Британия и Франция. В этом проблема".
Напомним, ранее Россия обнародовала так называемый "мирный меморандум", который передала Украине во время переговоров 2 июня в Стамбуле. Он включает, в частности, нейтралитет Украины и международное признание временно оккупированных украинских территорий.
- нерішучість решти країн заходу
- необмежена допомога Китаю і КНДР
- необмежена влада всередені рашки
- а головне - тотальна брехня і кррупція в Україні - от його головні переваги
Тупе гундосе чмо чудовий показник адекватності і інтелектуального рівня населення країни!!!
У 882-му році майбутніх українців було більше і жили вони багатше, ніж мешканці північних боліт. І який тоді був результат? Пам'ятники новгородським "окупантам" княгині Ользі і князю Володимиру стоять у Києві, і українські патріоти доводять усьому світу, що це - українські князі.