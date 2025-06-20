Россия не требует капитуляции Украины, а лишь "признания реалий" ситуации на фронте, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы не "добивается капитуляции" Украины, а хочет "признания реалий на земле".
Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся реалий на земле", - сказал диктатор.
Это ответ Путина на вопрос, добивается ли Россия "безусловной капитуляции со стороны Владимира Зеленского".
"Хотелось бы, чтобы заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, оставались только на уровне риторики", - добавил Путин, комментируя войну между Израилем и Ираном в контексте войны против Украины.
Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.
а де вона та ракета ? А, так то в 2019 зеля виробництво прикрив і всі стадії от і до продав саудитам
--------------
Кожен підер може легко відправити на смерть мільйон холопів, але коли виникає ризик для своєї тушки, то відразу починається паніка - «та як же так, я ж ставленик небес!»
Незрозуміло тоді, з ким зараз воює доблєстная русская армія.
Реалії таки шо і твому смердючому виводку ЗСУ на лоб тавро "Путьониш" зробить.
Прутень віслюка тобі у сраку а потім і у рота, плешивая потвора на лабутенах серущая у валізи а не Україну.
1, паРаша и ху...ло - оккупанты!
2. Гаага рассудит.
3. Виселица и репарации.
Такие то РЕАЛИИ, гниды оккупанские
Є думка, що двійники цього Arschloch не домовились про сінхронізацію вимог.
А передача Заходом крилатих ракет може перенести війну на росію, зі знищенням нафто-газо-електичних станцій. Плюс санкції.
Все може обернутись навпаки, росія буде просити переговорів.
Надіємось, що за два тижні з Іраном все закінчиться.
Російське ППО всралось в Ірані, а значить Захід менше буде боятись ескалації з росією.
Відомо, що США виробляє до 200 крилатих ракет на місяць нових, а є ще великі запаси.
Бо видно росіяни ставлять ноги на переговорний стіл.