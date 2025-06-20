Россия не требует капитуляции Украины, а лишь "признания реалий" ситуации на фронте, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы не "добивается капитуляции" Украины, а хочет "признания реалий на земле".

Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся реалий на земле", - сказал диктатор.

Это ответ Путина на вопрос, добивается ли Россия "безусловной капитуляции со стороны Владимира Зеленского".

"Хотелось бы, чтобы заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, оставались только на уровне риторики", - добавил Путин, комментируя войну между Израилем и Ираном в контексте войны против Украины.

Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.