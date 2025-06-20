РУС
Россия не требует капитуляции Украины, а лишь "признания реалий" ситуации на фронте, - Путин

Путин: Россия не добивается капитуляции Украины

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы не "добивается капитуляции" Украины, а хочет "признания реалий на земле".

Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Россия не добивается капитуляции Украины, а настаивает на признании сложившихся реалий на земле", - сказал диктатор.

Это ответ Путина на вопрос, добивается ли Россия "безусловной капитуляции со стороны Владимира Зеленского".

"Хотелось бы, чтобы заявления, когда лидер одной страны допускает убийство лидера другой, оставались только на уровне риторики", - добавил Путин, комментируя войну между Израилем и Ираном в контексте войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: Россию "буквально заставили" начать "СВО" против Украины и делают виноватой

Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ могла бы согласиться на перемирие в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить военную помощь Украине.

путин владимир (32233) россия (97378) ультиматум (70) капитуляция (32) война в Украине (6292)
Топ комментарии
+14
А ще роССія ніколи не нападала на Україну яку вигадав Ленін...
20.06.2025 18:38
20.06.2025 18:38
+12
Навіть без огляду на те що воно просто ху-йло. - про які "реалії" воно звиздить якщо вимагає місто Запоріжжя, де їх вонючого лаптя близько не було..
20.06.2025 18:39
20.06.2025 18:39
+8
а что с реалиями то???
1, паРаша и ху...ло - оккупанты!
2. Гаага рассудит.
3. Виселица и репарации.

Такие то РЕАЛИИ, гниды оккупанские
20.06.2025 18:42
20.06.2025 18:42
А ще роССія ніколи не нападала на Україну яку вигадав Ленін...
20.06.2025 18:38
20.06.2025 18:38
хай радіє, що зекоманда не створює ядерну та хімічну зброю - тоді цей півень общипаний сидів лише в бункері й просив про перемовини.
20.06.2025 18:38
20.06.2025 18:38
Зараз би ракету на моськву пустити, щоб ******* боявся ! Зтерти його в крисський міст !!!!
а де вона та ракета ? А, так то в 2019 зеля виробництво прикрив і всі стадії от і до продав саудитам
20.06.2025 18:38
20.06.2025 18:38
та "оригінальне" ***** ні в якій мацькві не сидить.
20.06.2025 18:41
20.06.2025 18:41
але ж за столицю і свій кремль переживає
20.06.2025 18:41
20.06.2025 18:41
Треба або дуже багато ракет, або ядерна чи хімічна БЧ.
20.06.2025 18:45
20.06.2025 18:45
Навіть без огляду на те що воно просто ху-йло. - про які "реалії" воно звиздить якщо вимагає місто Запоріжжя, де їх вонючого лаптя близько не було..
20.06.2025 18:39
20.06.2025 18:39
Ти здохнеш, але цього від українців не дочекаєшся.
20.06.2025 18:39
20.06.2025 18:39
"Хотілося б, щоб заяви, коли лідер однієї країни допускає вбивство лідера іншої, залишалися тільки на рівні риторики", - додав Путін
--------------

Кожен підер може легко відправити на смерть мільйон холопів, але коли виникає ризик для своєї тушки, то відразу починається паніка - «та як же так, я ж ставленик небес!»
20.06.2025 18:40
20.06.2025 18:40
Трамп підтримує ***** а інші країни НАТО без Трампа і кроку зробити не можуть
20.06.2025 18:41
20.06.2025 18:41
Ага, скорочення ЗСУ до 70 тисяч і знищення всієї західної зброї - це наші рєаліі.
Незрозуміло тоді, з ким зараз воює доблєстная русская армія.
20.06.2025 18:41
20.06.2025 18:41
Як змінились часи!
Реалії таки шо і твому смердючому виводку ЗСУ на лоб тавро "Путьониш" зробить.
Прутень віслюка тобі у сраку а потім і у рота, плешивая потвора на лабутенах серущая у валізи а не Україну.
20.06.2025 18:42
20.06.2025 18:42
а что с реалиями то???
1, паРаша и ху...ло - оккупанты!
2. Гаага рассудит.
3. Виселица и репарации.

Такие то РЕАЛИИ, гниды оккупанские
20.06.2025 18:42
20.06.2025 18:42
трупи кацапські валяються по землі ,ось такі реалії
20.06.2025 18:43
20.06.2025 18:43
То коли цей чумоданний засранець визначиться? Вчора патякало про ліквідацію України, як такої, сьогодні вже про реалії на землі, а незабаром про відновлення рос. імперії в кордонах 1913 року.
Є думка, що двійники цього Arschloch не домовились про сінхронізацію вимог.
20.06.2025 18:44
20.06.2025 18:44
По ситуації на землі пуйло розпочав агресивну війну, за яку за статтею 353 УК РФ передбачено покарання від 7 до 15 років ув'язнення. То ж нехай киздує до буцегарні.
20.06.2025 18:46
20.06.2025 18:46
20.06.2025 18:46
20.06.2025 18:46
Пора бомбардувати москву балістикою. ПОРА!
20.06.2025 18:48
20.06.2025 18:48
Цей вбивця і світовий злочинець путін все ще впевнений, що він знаходячись на нашій території перемагає. Ніт - це не так ! Насправді в Україні йде планомірне знищення його армії на м'ясо ! Та і сам він вже старий пердун з купою хвороб ! Як не сам сконає - то його свої ж придушать по тихому !
20.06.2025 18:48
20.06.2025 18:48
Україна також не домагається капітуляції кацапстану, лише знищення кілька мільйонів кацапів і визволення усіх своїх територій!
20.06.2025 18:49
20.06.2025 18:49
говнокомандуючий🤡 реалізує "визнання реалій на землі". для кремля ...
20.06.2025 19:05
20.06.2025 19:05
крокодил не вимагає в антилопи щоб та сама заскочило в пащу, нехай лише перестане смикатися.
20.06.2025 19:10
20.06.2025 19:10
20.06.2025 19:13
20.06.2025 19:13
3.14здец
20.06.2025 19:53
20.06.2025 19:53
Якщо дрони почнуть заміняти людей на фронті, то реалії можуть змінитись не пользу росії.

А передача Заходом крилатих ракет може перенести війну на росію, зі знищенням нафто-газо-електичних станцій. Плюс санкції.

Все може обернутись навпаки, росія буде просити переговорів.

Надіємось, що за два тижні з Іраном все закінчиться.

Російське ППО всралось в Ірані, а значить Захід менше буде боятись ескалації з росією.

Відомо, що США виробляє до 200 крилатих ракет на місяць нових, а є ще великі запаси.

Бо видно росіяни ставлять ноги на переговорний стіл.
20.06.2025 19:21
20.06.2025 19:21
реалії, які склалися на землі - це дотримання норм Міжнародного права, яке включає непорушність кордонів країн силою. тож скільки би тут не билося в істериці і скільки би не клало у свої чумадани, ніхто у світі не визнає порушення територіальної цілісності України і анексію її територій.
20.06.2025 19:23
20.06.2025 19:23
Та про реалии всё давно сказано, а вернее спето путин *****.....
20.06.2025 19:29
20.06.2025 19:29
Ви напевно забули, що вони хотіли не Донбас, в Новососію. Куди входило пів України. Забули танчики з написами на Київ, Львов, Одессу?
20.06.2025 19:56
20.06.2025 19:56
Нема гарантії, що після віддачі Криму і Донбасу повторного нападу не було б. Навпаки, це б їх стимулювало для подальшої анексії України!
20.06.2025 22:12
20.06.2025 22:12
Реалії можуть з часом змінитись.
20.06.2025 19:39
20.06.2025 19:39
Ніколи не вірте москалям! ВИзнання реалій - це перший крок, другий - наступний напад, третій - повна окупація України. Ніколи не вірте москалям!
20.06.2025 19:49
20.06.2025 19:49
рашистська блохаста ****---Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не "домагається капітуляції" України, а хоче "визнання реалій на землі". власні злочини .геноцид українського народу..руйнація України ,окупацію її території цей плід антихриста ,називає "реалії на землі"ГНИДА.КОТРА САМА РОЗПОЧАЛА ВІЙНУ ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ТЕ.ЩО НЕ ЗАХОТІЛА ЗМИРИТИСЯ І ВИЗНАТИ "РЕАЛІЇ.КОТРІ СКЛАЛИСЯ НА ЗЕМЛФІ" І КОТРІ БУЛИ ПІДПИСАНІ ЦИМИ СВІТОВИМИ ПОКИДЬКАМИ І СЛУГАМИ ПЕКЛА...
20.06.2025 20:32
20.06.2025 20:32
ПНХ!!!!
20.06.2025 21:28
20.06.2025 21:28 Ответить
 
 