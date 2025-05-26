Путин: Россию "буквально заставили" начать "СВО" против Украины и делают виновной
Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично высказался о причинах развязанной им войны против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.
По словам главы Кремля, Россию "буквально заставили" начать так называемую "спецоперацию".
"Россию буквально заставили отвечать на то, что происходит в Украине, и пытаются сделать страну виноватой, но не Москва организовала кровавый госпереворот 2014 года", - цинично утверждает Путин.
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+44 жовтоблакитний
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+31 Алекс Скела
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А так недоразуміння людства! Треба кончити і всіх його генетичних, щоб людство більше не отримувало таких ********.
.
бо навіть торкнутий трамп записав його у божевільні
після ідіотських з військової точки зору, обстрілів Києва
коли я кажу: "все пропало",
то дружина відповідає: зачекай трохи, зараз цей кретін путін знову щось утне і налаштує проти себе весь світ"
.
адольф гитлер
Тобто, - *****=фашист. І - рашист. Типовий.
2. Під час "визвольного" СВО ***** вбило сотні тисяч переважно російськомовних людей.
3. А яке в принципі діло ***** до подій в іншій країні?
Але насправді, варто розуміти що це не просто слова одного лише путлєра - це думки значної частини населення
параші. І біда в тому, що він в якийсь момент здохне, а от просякнуте ненавистю російське суспільство залишиться.
По друге, кривавим Майдан зробив сам ***** приславши своїх бойовиків розстрілювати неозброєних протестантів.
По третє, яке діло ***** що в Україні робиться
По четверте, після Майдану ***** неодноразово заявляло що не збирається нападати на Україну і визнає її кордони, а значить це не була причина нападу. і тд...
Все що ***** несе це відговорки маньяка і більше нічого. Цю потвору потрібно роздавити і знищити сліди його існування
Ти ба.
А те що вся ваша історія московського улусу, і кацаімпєрії, це низка нескінченних нелегитимних держпереворотів?
Це як?
І взагалі, яке ваше свинособаче діло до справ в Україні?
А якого біса на всраній медальці(фото з кацапської вікіпедії) дата 20.02.2014р - навіть яник ще не втік. А ще відняти час на планування, та підготовку операції мінімум 4-6 місяців.
раньше этих дат будут только разговоры.