Путин: Россию "буквально заставили" начать "СВО" против Украины и делают виновной

Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично высказался о причинах развязанной им войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

По словам главы Кремля, Россию "буквально заставили" начать так называемую "спецоперацию".

"Россию буквально заставили отвечать на то, что происходит в Украине, и пытаются сделать страну виноватой, но не Москва организовала кровавый госпереворот 2014 года", - цинично утверждает Путин.

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