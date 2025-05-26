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Новости Заявления Путина об Украине
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Путин: Россию "буквально заставили" начать "СВО" против Украины и делают виновной

Путин: Россия была вынуждена начать войну против Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично высказался о причинах развязанной им войны против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитируют росСМИ.

По словам главы Кремля, Россию "буквально заставили" начать так называемую "спецоперацию".

"Россию буквально заставили отвечать на то, что происходит в Украине, и пытаются сделать страну виноватой, но не Москва организовала кровавый госпереворот 2014 года", - цинично утверждает Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прекращение огня с Украиной возможно после достижения "соответствующих договоренностей", - Путин

Автор: 

путин владимир (31493) россия (96001) война в Украине (4468)


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Топ комментарии
+44
конченый ублюдок..
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26.05.2025 18:28
+31
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26.05.2025 18:29
+26
*****, яке тобі свиняче діло до України, що робиться в нашій країні. дивись за своїм засраними свинособаками.
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26.05.2025 18:30
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конченый ублюдок..
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26.05.2025 18:28 Ответить
Прямий темник для Трампа - у відкритому інформпросторі . гебьонний, ****, геній роботи з закомпромаченими ...
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26.05.2025 18:35 Ответить
а 3 млрд Янику хто дав, щоб відмовився від підписання Євроінтеграційної угоди?
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26.05.2025 18:37 Ответить
да, не удивлюсь, если скоро тампон или кто из его стаи повторят этот высер...
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26.05.2025 18:37 Ответить
это сейчас к чему, веткой не ошиблись?
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26.05.2025 18:43 Ответить
Одним словом - ***** ...
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26.05.2025 18:56 Ответить
"Кончений" він буде, коли його кончать!
А так недоразуміння людства! Треба кончити і всіх його генетичних, щоб людство більше не отримувало таких ********.
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26.05.2025 18:58 Ответить
цинічна брехня левелу "вже стукають у днище знизу"

.
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26.05.2025 19:03 Ответить
але ж чого воно падло засіпалось ?

бо навіть торкнутий трамп записав його у божевільні
після ідіотських з військової точки зору, обстрілів Києва

коли я кажу: "все пропало",
то дружина відповідає: зачекай трохи, зараз цей кретін путін знову щось утне і налаштує проти себе весь світ"

.
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26.05.2025 19:07 Ответить
та там всі вони такі: https://x.com/wartranslated/status/1926300157026447727
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26.05.2025 19:15 Ответить
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26.05.2025 18:29 Ответить
Вот это поворот.
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26.05.2025 18:32 Ответить
У лєніна в мавзолеї відкрилися очі.
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26.05.2025 20:07 Ответить
Від такої фуйніі - точно! Навіть у мумії...встав!
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26.05.2025 20:20 Ответить
Зовсім кукухою поїхав
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26.05.2025 18:29 Ответить
він завжди такий був.
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26.05.2025 18:31 Ответить
начинает быть похожим на нашего
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26.05.2025 18:30 Ответить
Кацап ,так воно і є ваш -мокшанський😃😁😃
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26.05.2025 18:45 Ответить
зельцман с шаломовым именно такие, твои родные, кремлёвские!
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26.05.2025 19:16 Ответить
Їхній куйло, а цей "пу#ін" ! Зайва хромосома аднако...
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26.05.2025 19:21 Ответить
*****, яке тобі свиняче діло до України, що робиться в нашій країні. дивись за своїм засраними свинособаками.
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26.05.2025 18:30 Ответить
в тому то й справа що без України паРаша - це болотна орда без історії
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26.05.2025 18:33 Ответить
Навіщо їм історія, коли є така чудова річ, як фентезі ...
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26.05.2025 19:02 Ответить
оця ? )

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26.05.2025 19:03 Ответить
Кривавим він став завдяки ********. А продовження - завдяки гіркіну-стрєлкову. Тож не *****, тварь *******.
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26.05.2025 18:31 Ответить
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26.05.2025 18:31 Ответить
на фото типова узька морда представника орди
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26.05.2025 18:37 Ответить
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26.05.2025 18:44 Ответить
Додому? Це якщо підфартить Краще хай здохне
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26.05.2025 18:46 Ответить
А ты с какой страны?
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26.05.2025 18:44 Ответить
404
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26.05.2025 18:56 Ответить
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26.05.2025 18:57 Ответить
Кацап ,твоя срана і є паРаша.😁
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26.05.2025 18:46 Ответить
а ти чого наш прапор причепив? соромишся рашистського? чи так легше в довіру втиратися?
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26.05.2025 19:11 Ответить
Здохни та згори в пеклі,ботоксне падло.
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26.05.2025 18:31 Ответить
Ну якби був Порошенко а не пісюаніст, то зєр би ***** полізло повномасштабною війною.
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26.05.2025 18:32 Ответить
если Вы соизволили внимательно прочесть новость, то там пуйло четко обозначает начало своей агрессии с 2014...
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26.05.2025 18:36 Ответить
...до того як Порошенко став президентом...а потім 73% двбв обрали потужного любителя заглядувати в-очко-)(уйла, який відкрив двері для нашестя пдрв із рососії!
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26.05.2025 18:40 Ответить
мы обсуждаем слова пуйла о том, что в 2014 он начал войну из за Майдана. при чем тут порошенко к этой теме? абы лизнуть...
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26.05.2025 18:45 Ответить
Я виправлюсь, зауваження правильне. І так, так в якому році ***** оголосило своє сво? В дєда маразм вже.
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26.05.2025 18:46 Ответить
он забывает про шо брехал раньше. но тут он фактически признал, что развязал войну еще в 2014...
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26.05.2025 18:54 Ответить
А сво коли воно розпочало? В 2014 році чи в 2022 ?
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26.05.2025 18:56 Ответить
Кацапе, війна началась в 2014 році, якщо що. Чи в тебе методичка гівном залипла
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26.05.2025 18:47 Ответить
Яке ж воно кончене...
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26.05.2025 18:32 Ответить
Ще ні, треба прикончити і палкою поштрикати.
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26.05.2025 20:12 Ответить
Цього змусили розпочати есвєо, другого змусили гатити асфальтом дороги для есвєо... Якесь замкнуте коло у них.
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26.05.2025 18:33 Ответить
заставили начать, но не как не могут заставить закончить
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26.05.2025 18:33 Ответить
Падло кончене!
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26.05.2025 18:33 Ответить
Как всегда, я пытался мирным путём добиться пересмотра, изменения этого невыносимого положения. Это - ложь, когда мир говорит, что мы хотим добиться перемен силой.

адольф гитлер
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26.05.2025 18:34 Ответить
А звідки це? Щось знайоме, чи не дасте посилання на повний текст? Бачив дискусію, що це начебто фейк, хочу розібратися
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26.05.2025 18:59 Ответить
тобто коли гвалтівника спіймали на гарячому - треба казати "мене просто змусили"
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26.05.2025 18:35 Ответить
Авокяна забув. Чому?
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26.05.2025 19:00 Ответить
наглота. Тоді ще мене не було, але багато читав історичного, пригадую, Гітлер так само казав про Польщу: нас примусили відповісти "за Гляйвіц".
Тобто, - *****=фашист. І - рашист. Типовий.
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26.05.2025 18:36 Ответить
ну скажу так .. без Оманської Гниди пуйло навряд би чи наважився
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26.05.2025 18:45 Ответить
Тушать "кривавий переворот" кровь'ю українців. Кончені рашисти...І взагалі яке їм діло до наших "переворотів".
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26.05.2025 18:37 Ответить
Прям от так от поставили на коліна ядєрну свєрхдєржаву і сказали «Давай дєлай СВО, плєшивий!».
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26.05.2025 18:39 Ответить
Скоро росію зроблять ще й знищеною!
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26.05.2025 18:40 Ответить
Хорошо, у нас госпереворот. А РФ тут при чем? Кто наделил вас разруливать наши внутренние проблемы? Вы в ООН подавали жалобы? Вас кто-то наделил мандатом на какие-то действия на территории Украины?
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26.05.2025 18:40 Ответить
1. Під час "кривавого перевороту" загинула сотня протестувальників і ще десяток ватників підсмажився в Одесі.

2. Під час "визвольного" СВО ***** вбило сотні тисяч переважно російськомовних людей.

3. А яке в принципі діло ***** до подій в іншій країні?
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26.05.2025 18:41 Ответить
Не виноватая я, он сам пришел!
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26.05.2025 18:41 Ответить
Нікчемна,смердюча, цинічна потвора.
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26.05.2025 18:41 Ответить
Кожного разу коли цей кремлівський виродок відкриває рота, я аж не можу визначитись чого саме не вистачає Москві - шибенниці, гільйотини, електричного стільця чи чогось подібного на Червоній Площі. Хоча скрєпна загострена паля теж норм.
Але насправді, варто розуміти що це не просто слова одного лише путлєра - це думки значної частини населення параші. І біда в тому, що він в якийсь момент здохне, а от просякнуте ненавистю російське суспільство залишиться.
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26.05.2025 18:42 Ответить
конченый (((
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26.05.2025 18:42 Ответить
А чому Путіна не лікують в кращій московській психлікарні? Біда в тім, що Путіна вже не вилікувати.
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26.05.2025 18:42 Ответить
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26.05.2025 18:44 Ответить
путин ОБОСРАЛСЯ пацанов с деревянными щитами на Майданi !!!!)))) ха ха ,,вторая армия мирааааа!!!! пацанов с ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ !!!))))
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26.05.2025 18:45 Ответить
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26.05.2025 18:50 Ответить
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26.05.2025 19:05 Ответить
Яка цинічна мерзота убило сотні тисяч українців ,вигнало з своїх домівок мільйони людей ,зруйнували варвари сотні міст і сіл і ця погань воно ні причому ,Коли ти нациська **** нарешті здохниш ,разом з огидним "руссктм миром".
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26.05.2025 18:51 Ответить
***** дырявое, хватит *******, *******!!!
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26.05.2025 18:52 Ответить
Пуйло не лише маньяк, він ще й ідіот.
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26.05.2025 18:55 Ответить
По перше є докази да і ***** само зізналось що окупація України планувалась ще коли про Майдан ніхто даже не думав.
По друге, кривавим Майдан зробив сам ***** приславши своїх бойовиків розстрілювати неозброєних протестантів.
По третє, яке діло ***** що в Україні робиться
По четверте, після Майдану ***** неодноразово заявляло що не збирається нападати на Україну і визнає її кордони, а значить це не була причина нападу. і тд...
Все що ***** несе це відговорки маньяка і більше нічого. Цю потвору потрібно роздавити і знищити сліди його існування
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26.05.2025 18:56 Ответить
Гопота питерская пошла в отказки!
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26.05.2025 18:57 Ответить
Всі перелічені змушувальні події відбувалися Україні. До чого тут росія. Хто змушував під шумок нахаляву Крим віджати? Побачив що вийшло безкарно і попер далі сухопутний коридор до криму собі влаштувати. Змушений ти наш. Цілий світ тебе змушує припинити війну але щось ти не змушуєшся.
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26.05.2025 19:01 Ответить
***** нужна лоботомия ,процесс кретинизма достиг своего апогея.
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26.05.2025 19:02 Ответить
Нє гоні бєса,це ж з твоєї подачі в Україні през. твоя маріонетка!
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26.05.2025 19:09 Ответить
О, це вже радує… пацюк почав скігліти.
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26.05.2025 19:14 Ответить
А схоже на виправдання, після заяв про далекобійну зброю...
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26.05.2025 19:17 Ответить
"Весь час нам говорили, що демократія, вибори... Держпереворот (в Україні) здійснили, і все. Ніби так і треба. Кривавий причому. І пішли далі придушувати Донбас, людей там знищувати з вертольотів і літаків. Ну, просто безглуздо... »

Ти ба.
А те що вся ваша історія московського улусу, і кацаімпєрії, це низка нескінченних нелегитимних держпереворотів?
Це як?
І взагалі, яке ваше свинособаче діло до справ в Україні?
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26.05.2025 19:22 Ответить
Переворот, народ бімбаса...
А якого біса на всраній медальці(фото з кацапської вікіпедії) дата 20.02.2014р - навіть яник ще не втік. А ще відняти час на планування, та підготовку операції мінімум 4-6 місяців.
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26.05.2025 19:22 Ответить
Україна йшла ввечері, одна, в короткій спідниці. Тож, виходить, ***** змусили. Стандартна логіка злочинця.
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26.05.2025 19:22 Ответить
немаю жодних сумнівів, що зелена мерзенна потвора саме так і вважала до самісінького 24 лютого 2022 року...
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26.05.2025 19:23 Ответить
не обзывайте сильно х у й ла, вам еще с ним за одним столом сидеть и мир подписывать
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26.05.2025 19:29 Ответить
Очкануло оно за один стол с зелей садиться
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26.05.2025 19:38 Ответить
х у йло сказал, что ближе к концу 26 года будут разговоры про мир.
раньше этих дат будут только разговоры.
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26.05.2025 19:54 Ответить
Брехливе путірастичне *****, сцарь сброду путірастов.
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26.05.2025 19:44 Ответить
Всі диктатори однакові....Гітлер теж свого часу виправдовувся так само, що він не хотів починати війни, а його просто змусили зробити це західні краіни..,
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26.05.2025 20:10 Ответить
Яке ж воно кончене
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26.05.2025 20:15 Ответить
За четверть тех средств что потратили с 2013 года на Украину могли бы построить точную копию Москвы,в вместе с Кремлём и красной площади, где нибудь в живописном месте посередине тайги и дать бесплатные квартиры всем ватникам Украины
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26.05.2025 20:27 Ответить
 
 