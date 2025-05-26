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Путін: Росію "буквально змусили" почати "СВО" проти України та роблять винною
Кремлівський диктатор Володимир Путін цинічно висловився про причини розв'язаної ним війни проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.
За словами очільника Кремля, Росію "буквально змусили" почати так звану "спецоперацію".
"Весь час нам говорили, що демократія, вибори... Держпереворот (в Україні) здійснили, і все. Ніби так і треба. Кривавий причому. І пішли далі придушувати Донбас, людей там знищувати з вертольотів і літаків. Ну, просто безглуздо... Просто змусили нас робити те, що ми зараз робимо. І намагаються зробити нас винними в цьому", - цинічно стверджує Путін.
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Виктор Шевченко
показати весь коментар26.05.2025 21:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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