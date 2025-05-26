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Новини Заяви Путіна про Україну
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Путін: Росію "буквально змусили" почати "СВО" проти України та роблять винною

Путін: Росія змушена була почати війну проти України

Кремлівський диктатор Володимир Путін цинічно висловився про причини розв'язаної ним війни проти України. 

Як передає Цензор.НЕТ, його цитують росЗМІ.

За словами очільника Кремля, Росію "буквально змусили" почати так звану "спецоперацію".

"Весь час нам говорили, що демократія, вибори... Держпереворот (в Україні) здійснили, і все. Ніби так і треба. Кривавий причому. І пішли далі придушувати Донбас, людей там знищувати з вертольотів і літаків. Ну, просто безглуздо... Просто змусили нас робити те, що ми зараз робимо. І намагаються зробити нас винними в цьому", - цинічно стверджує Путін.

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Автор: 

путін володимир (24051) росія (65800) війна в Україні (4507)


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Топ коментарі
+62
конченый ублюдок..
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26.05.2025 18:28
+41
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26.05.2025 18:29
+33
*****, яке тобі свиняче діло до України, що робиться в нашій країні. дивись за своїм засраними свинособаками.
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26.05.2025 18:30
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Треба змусити тебе зробити собі харакірі.Все що боровиш вигадане тобою.Заслуговуєш ти що зробили з Чаушеску,з Садамом Хусейном,з Кадаффі,та ще й в прямому ефірі.Хто працює вихідні взяли б щоб подивитись.
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26.05.2025 21:52 Відповісти
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