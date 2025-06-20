Путін визнав ризик стагнації російської економіки та наказав цього не допустити

Президент Росії Владімір Путін вимагає не допустити реалізації ризиків стагнації та рецесії в російській економіці.

Про це Путін заявив на пленарному засіданні Петербурзького економічного форуму (Санкт-Петербург, Росія), передає The Moscow Times.

"Деякі фахівці, експерти вказують на ризики стагнації і навіть рецесії. Цього в жодному разі не можна допустити", – сказав Путін.

Напередодні глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

"За цифрами у нас охолодження. Але всі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми взагалі, здається, на межі переходу в рецесію", – зазначив Решетніков.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Перед тим повідомлялося, що Фонд національного добробуту Росії – резервний фонд російської влади – продовжує швидко танути. За підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

За прогнозами російських економістів, ліквідні активи російського Фонду національного добробуту можуть повністю вичерпатися в 2026 році, якщо ціни на нафту залишаться низькими, а рубль – міцним.