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Новини
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В уряді Росії занепокоєні тим, що "охолодження економіки" може стати некерованим

В уряді Росії занепокоєні тим, що

Влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Про це заявив міністр економрозвитку Росії Максім Решетніков, передає The Moscow Times.

"Бачимо, дедалі більше галузей реального сектору показують падіння випуску. Уповільнюються темпи зростання споживчого попиту. При цьому приріст доходів населення продовжує йти в заощадження, а не на споживчий ринок", – сказав Решетніков.

Таким чином, Решетніков вдруге за тиждень посилає російському Центробанку сигнал, що ключову ставку настав час знижувати, адже інфляція "відчутно" сповільнюється.

"Посилення грошово-кредитної політики та заходи банківського регулювання впливають на зменшення кредитування. Скорочується попит на інвестиційну продукцію. Насамперед на продукцію машинобудування, спецтехніку, вантажний, легкий комерційний автотранспорт та автобуси", – зазначив Решетніков.

Російські аналітики вже констатували спад у виробництві цивільних товарів: у березні випуск такої продукції опустився до мінімуму з квітня 2023 року, загалом промисловість стагнує, а зростання зосереджено у галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом.

Окрім того, спостерігаються проблеми не лише з інвестиціями, а й з іншими компонентами попиту, зокрема, повільно знижується споживання населення.

У Росії дедалі більше галузей потребують підтримки. Влада РФ вже змушена рятувати вугільну промисловість, допомагає реструктурувати борги найбільшим підприємствам лісової галузі, транспортної та будівельної.

Решетніков зі свого боку бачить завдання у тому, щоб "грамотно пройти період охолодження", і розраховує на своєчасне пом'якшення грошово-кредитної політики.

Раніше стало відомо, що понад 50 російських компаній відмовилися від виплат дивідендів за 2024 рік. Зупинка виплат виникла практично у всіх галузях: нафтогазовій, у металургії, рітейлі, нерухомості, сільському господарстві, логістиці, машинобудуванні та медицині.

Також повідомлялося, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і запровадження антиросійських санкцій, стикається із тиском через політику високих ставок.

Своєю чергою російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.

Автор: 

бюджет (1830) інфляція (732) росія (14425) облікова ставка (359) ціни (3535)


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Топ коментарі
+3
Через це Трамп і робить усе, щоб допомогти прутіну убивати Українців!!
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 10:26 Відповісти
+2
Пусть берут пример с продвинутой европейской страны,там все проблемы в экономике вешают на таксистов,курьеров и прочий микробизнес.
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05.06.2025 10:34 Відповісти
+1
У них це давно, у них он таксистів навіть змушують на лади пересідати. Тут, швидше, гетьманцеви всілякі з них приклад беруть...
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05.06.2025 10:38 Відповісти
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Через це Трамп і робить усе, щоб допомогти прутіну убивати Українців!!
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 10:26 Відповісти
Геополітичні підсумки «Павутини»: Україна «має карти».

Підсумки понад годинної розмови Трампа з Путіним: щось пішло капітально не так, але Трамп не одразу це зрозумів. А тепер пізно.

Трамп спочатку опублікував в своїй соцмережі оптимістичний пост за підсумками розмови, тоді видалив його (ймовірно, пояснили, що анонс зі слів Путіна "відповіді на удар" виглядає благословенням Путіна на жорсткі удари по Україні), тоді перезалив без змін - бо смикатись було вже пізно. Путін вже використав його заяву.

Тепер чекаємо тяжких масованих ударів найближчі 48 годин: США вже попередили своїх громадян в Україні бути обережними. Хоча досі можливе і рішення Кремля просто замовчувати і далі тему нашого удару по стратегічній авіації. Принаймні, поки Путін саме так і діє. Схоже, розраховує, що про це приниження в Росії «забудуть».

До речі, Трамп спробував трохи нівелювати ефект свого невдалого звіту про розмову - буквально з різницею в 7 хвилин з перезалиттям того ж посту він поставив репліку, що «Конгрес може дати важелі тиску на Путіна». Очевидно, сподівався виправити «середню лінію» на більш жорстку щодо Росії. Але це не виглядає переконливим. Тим більше на тлі одночасного прохання до Сенату відкласти запровадження чергових санкцій щодо РФ (ті ж «500%»).
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ
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05.06.2025 10:38 Відповісти
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05.06.2025 10:39 Відповісти
Ви праві! Трамп, разом з прутіним, убивають Українців!
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 11:02 Відповісти
Пусть берут пример с продвинутой европейской страны,там все проблемы в экономике вешают на таксистов,курьеров и прочий микробизнес.
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05.06.2025 10:34 Відповісти
У них це давно, у них он таксистів навіть змушують на лади пересідати. Тут, швидше, гетьманцеви всілякі з них приклад беруть...
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05.06.2025 10:38 Відповісти
Лады это попытка решить экономические проблемы,а жесткий прессинг малого бизнеса это желание задушить не только экономику,но и всю нацию.
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05.06.2025 10:50 Відповісти
там не тільки ВАЗ, там ще начебто 2 або 3 китайські компанії.

Все що проводиться у них з локалізацією більше 70% приблизно
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05.06.2025 11:10 Відповісти
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05.06.2025 10:38 Відповісти
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05.06.2025 10:47 Відповісти
02,06,2025 Україна мала сплатити за борговими зобов"язаннями більш як 600 000 000 €\$ і не сплатила,згідно світових правил це ознака перед дефолтного стану країни,так в мене питання а чому всі радіють?інфляція в Україні росте з кожним днем зайдіть до продуктового магазину....
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05.06.2025 10:57 Відповісти
S & P оголосило про дефолт України за ВВП-варантами

Міжнародне рейтингове агентство S & P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з «CC» до «D» (дефолт).
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05.06.2025 11:14 Відповісти

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