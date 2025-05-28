Банк Росії попередив про можливі банкрутства серед найбільших російських компаній

Російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.

Про це йдеться в огляді фінансової стабільності Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, російський регулятор вивчив звітність 78 найбільших компаній за підсумками 2024 року за міжнародними стандартами. Їхній загальний борг (не лише перед банками) становить 43 трлн руб., або 44% від величини розширеного показника боргу нефінансового сектора.

Центробанк РФ констатував, що за рік ситуація погіршилася. На компанії з підвищеним відсотковим навантаженням, за його оцінкою, за підсумками 2024 року припадає 32% боргу вибірки порівняно з 7% роком раніше, зокрема на дійсно проблемні компанії – близько 8%, за підсумками 2023 року було 5%.

Загалом корпоративний сектор Росії зберігає фінансову стійкість і можливість обслуговувати зобов'язання перед кредиторами, підсумував російський ЦБ.

"Проте окремі банкрутства закредитованих компаній все ж таки можливі", – водночас застеріг Центробанк РФ.

Стан компаній він оцінював за коефіцієнтом покриття відсотків: співвідношенню прибутку до сплати відсотків та податків із відсотками. Значення від 1 до 3 означає високе відсоткове навантаження, менше 1 – проблеми (по суті, компанія не заробляє навіть на відсотки).

Наразі таких компаній 13, якщо середня цього року ключова ставка буде, як прогнозує Центробанк РФ, 20,5%, то до кінця року їх буде 15.

Конкретні компанії та галузі російський регулятор не називає. Він лише зазначає, що боргове навантаження зростає у всіх галузях, а за оперативними даними ризик-підрозділів найбільших банків, з початку року частка кредитів середнім та великим фірмам, які банки відносять до "зеленої" зони (у їхній роботі немає жодних проблем), зменшилася незначно – з 78% до 75%.

Банки поки не відображають проблеми у своїх балансах. Частка корпоративних кредитів, які банки визнали проблемними, з жовтня 2024 року залишається близько 4%. Проте, судячи з реструктуризації, кредитоспроможність корпоративного сектора дещо знизилася: у березні їхній обсяг зріс до 2,3 трлн руб.

На великі компанії в четвертому кварталі 2024 – першому кварталі 2025 року припала основна частина (64%) приросту боргових зобов'язань перед банками, причому частина таких позичальників має підвищене боргове навантаження.

Щоб стримувати зростання закредитованості компаній та обмежити системні ризики, ЦБ Росії з квітня посилив для банків правила кредитування та купівлі облігацій великих компаній із високим борговим навантаженням (вони діють на приріст боргу).

Центробанк Росії визнав, що фінансове становище компаній погіршується через зростаючі витрати (у тому числі через санкції), збільшення відсоткових витрат, а також уповільнення економічної активності після швидкого зростання.

Найсильніше погіршення платоспроможності, за даними російського регулятора, спостерігалося не у найбільших компаній, а в сегменті малого та мікробізнесу.

Раніше повідомлялося, що російську будівельну галузь може накрити хвиля банкрутств через кризу внаслідок скасування масової іпотеки, високу ключову ставку Центробанку РФ і падіння попиту.

До того стало відомо, що російський малий та середній бізнес зафіксував максимальне за три роки падіння продажів.

Також повідомлялося, що темпи економічного зростання в Росії різко сповільнилися. Так, російський ВВП за результатами січня-березня цього року зріс на 1,7% – у 2,6 раза менше, ніж минулого кварталу (4,5%).

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.