Понад 50 російських компаній відмовилися виплачувати дивіденди. Зупинка виникла практично у всіх галузях

Понад 50 російських компаній відмовилися від виплат дивідендів за 2024 рік. Зупинка виплат виникла практично у всіх галузях: нафтогазовій, у металургії, рітейлі, нерухомості, сільському господарстві, логістиці, машинобудуванні та медицині.

Про це пише The Moscow Times.

За даними аналітиків, із 50 компаній, чиї акції входять до індексу "Московської біржі", 53% не виплатили у 2025 році дивіденди за минулий рік. Минулого року частка компаній, які відмовилися від виплат, становила 46%. Найгірше було 2023 року: тоді від виплат за 2022 рік відмовилися 55%.

Хвилю відмов від виплат прокоментував Центробанк Росії. Там заявили, що компанії прагнуть досягнення оптимального балансу між інтересами акціонерів та її бізнесу, а також хочуть враховувати потреби у фінансуванні.

Водночас аналітики ромійського "Альфа-Банку" пишуть, що відмова від виплат пов'язана з високою ключовою ставкою Центробанку РФ і падінням прибутків від продажів. Для збереження фінансової стійкості компанії витрачають кошти на скорочення боргу, а не на виплати акціонерам.

Серед причин відмови від дивідендів вони також називають погіршення зовнішньоекономічної кон'юнктури та санкції.

За даними Росстату, сукупний прибуток російських компаній у 2024 році склав 30,4 трлн руб. – на 6,9% менше, ніж у 2023 році.

Як повідомлялося, раніше рада директорів російського "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

Також Центробанк Росії попередив про можливі банкрутства серед найбільших російських компаній.

Перед тим у Центробанку РФ заявили, що російська економіка 2025 року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.