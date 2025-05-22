Росія без газового ринку ЄС: "Газпром" не платитиме річні дивіденди четвертий рік поспіль

Рада директорів "Газпрому" ухвалила рішення не виплачувати дивіденди від прибутку за 2024 рік.

Востаннє "Газпром" платив дивіденди за підсумками року 2020 року на загальну суму 291 млрд рублів, пише російський "Коммерсант".

Згідно зі звітністю за міжнародними стандартами, "Газпром" у 2024 році отримав чистий прибуток у розмірі 1,22 трлн рублів після збитку на 0,63 трлн рублів у 2023 році.

У 2022 році рада директорів компанії запропонувала виплатити дивіденди за 2021 рік, проте на річних зборах акціонери (контрольний пакет знаходиться у держави) не підтримали цю пропозицію. Втім, у 2022 році компанія все ж виплатила дивіденди за перше півріччя, сума склала більше 1,2 трлн рублів завдяки рекордно високим цінам на газ після початку вторгнення РФ в Україну.

Натомість уряд РФ запровадив для "Газпрому" додатковий податок на видобуток вуглеводнів.Спочатку російський уряд планував, що додаткові газові податки на суму 600 млрд руб. на рік надходитимуть до скарбниці щонайменше до кінця 2025 року, але різке погіршення фінансового стану "Газпрому" змусило владу Росії піти на поступки, тому у поточному році цей податок планують скасувати.

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Доходи "Газпрому" постраждали через втрату європейського ринку експорту газу, який був найприбутковішим його бізнесом у сегменті продажу палива. Водночас компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю не вдається, тому колись найприбутковішій російській компанії "Газпром" загрожує тривалий період поганих фінансових результатів, зазначало Reuters.

На початку літа 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

Через втрату ринку ЄС "Газпром" вимушений зменшувати видобуток газу. За підсумками 2023 року він впав на 13% – до 359 млрд кубометрів з 412,9 млрд кубометрів у 2022 році. У 2021 році він сягав 515 млрд кубометрів, тож за два роки видобуток "Газпрому" обвалився на 30%.