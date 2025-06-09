Росія може залишитися без резервного фонду Путіна вже в наступному році

Ліквідні активи російського Фонду національного добробуту можуть повністю вичерпатися в 2026 році, якщо ціни на нафту залишаться низькими, а рубль – міцним.

Про це свідчать прогнози російських економістів, передає The Moscow Times.

Так, станом на 1 червня у ФНД, який роками накопичували за рахунок сировинних наддоходів бюджету, залишалося 2,8 трлн руб. невитрачених грошей – це мінімальна сума з 2019 року.

За 2022-2024 роки ці запаси російського уряду зменшилися більш ніж удвічі в рублевому вираженні, і втричі – у доларовому (зі $113,5 млрд до $37,4 млрд). У 2025 році Мінфін РФ витратив ще 35,9 млрд руб. із ФНД на покриття дефіциту бюджету в травні, а також 532 млрд руб. – на вливання в держкорпорації та мегапроєкти.

Як підсумок: у Фонді залишилося лише 153,7 млрд юанів валютних активів – мінімум із моменту його створення у 2008 році. Запаси золота у ФНД опустилися до 139,5 тонн, хоча перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України перевищували 400 тонн.

Ліквідні активи, що залишилися у ФНД, поки дозволяють російському Мінфіну компенсувати випадаючі нафтогазові доходи бюджету, однак у разі тривалого падіння цін на нафту і рубля, що зміцнюється, цей запас може бути витрачений протягом одного року.

Спочатку Мінфін РФ планував перейти до накопичення ФНД цього року, щоб поповнити витрачені за три роки повномасштабної війни запаси. Але різке падіння цін на нафту сплутало карти чиновникам фінансового блоку уряду: нафта Urals замість закладених до бюджету $69,7 подешевшала до $52, змусивши російський уряд переглядати бюджет. Тепер уряд РФ очікує, що нафтогазові доходи становитимуть 8,3 трлн руб. замість 10,9 трлн руб., дефіцит скарбниці втричі перевищить план (3,8 трлн руб.), а ФНБ знову доведеться витрачати: плануються витрати на 447 млрд руб.

Раніше стало відомо, що Фонд національного добробуту Росії – резервний фонд російської влади – продовжує швидко танути. За підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.