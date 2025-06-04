Доступна частина резервного фонду Путіна впала до мінімуму за шість років

Фонд національного добробуту Росії – резервний фонд російської влади – продовжує швидко танути. Так, за підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Мінфіну РФ.

Як повідомляється, основна частина коштів Фонду вже витрачена: вона вкладена в акції "Сбєрбанку" та "Аерофлоту", облігації компаній та депозити ВЕБ для фінансування інфраструктурних проєктів або підтримки різних компаній та галузей.

Вони приносять ФНД невеликий дохід – 485 млрд. руб. минулого року, але не можуть бути спрямовані на нові проєкти або закриття "дірки" в російському бюджеті.

Для цього доступна лише ліквідна частина фонду – золото, юані та рублі на рахунках у Центробанку РФ. Їхня сума за травень скоротилася на 454 млрд руб. – до 2,84 трлн руб., або $36 млрд станом на 1 червня.

І в рублях, і в доларах це найменша сума мінімум із червня 2019 року, коли в доступній частині резерву було 2,14 трлн руб., або $34 млрд.

Головна причина травневого скорочення ліквідної частини ФНД – інвестиції у швидкісну залізницю Москва – Санкт-Петербург. Були й інші інвестиції – фінансування інфраструктурного проєкту, облігації на закупівлю літаків, а також цінні папери.

Відтак, подібні інвестиції разом із фінансуванням бюджетного дефіциту швидко спустошують запаси. Від початку розв'язної росією повномасштабної війни проти України вони скоротилися приблизно втричі як у рублях, так і в доларах.

Згідно з бюджетним правилом, за підсумками минулого року Мінфін Росії повинен поповнити ФНД на 1,8 трлн руб., але станом на кінець квітня ці гроші не були перераховані. У поточних умовах від цього можуть відмовитись.

Цього року Мінфін РФ має намір повернутися до нульового структурного дефіциту бюджету: не фінансувати зростаючих витрат за рахунок коштів ФНД (витрати обмежені ненафтогазовими доходами, базовими нафтогазовими, розрахованими з вартості експортної нафти Urals $60 за барель, а також обслуговуванням держборгу). Минулого року для цього із ФНД взяли 1,3 трлн руб.

Проте обвал цін на нафту та зміцнення рубля зламали всі плани – російський Мінфін навіть за нульового структурного дефіциту, швидше за все, витрачатиме ФНД замість того, щоб поповнювати його. Параметри бюджету Росії довелося змінити: нафтогазові доходи скорочені на 2,6 трлн руб., і тепер вони менші за базові на 447 млрд руб., які передбачається вилучити з ФНД.

Що відбувається з резервним фондом Путіна

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Раніше міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. У результаті обсяг ліквідних, тобто не витрачених активів Фонду, опустився до $37,5 млрд – найнижчого рівня з 2008 року.

Однак до того повідомлялося, що обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті, а 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) – до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року – $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.