Російська влада визнала проблеми в економіці – країна знаходиться на межі рецесії

Міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що охолодження перегрітої російської економіки високими процентними ставками поставило її на межу рецесії.

Про це Решетніков сказав на економічному форумі в Санкт-Петербурзі (Росія), передає LIGA.net.

"За цифрами у нас охолодження. Але всі наші цифри – це дзеркало заднього виду. За поточними відчуттями бізнесу, ми взагалі, здається, на межі переходу в рецесію", – зазначив Решетніков.

Він додав, що високі відсоткові ставки "демотивують" бізнес інвестувати і кредитні, і власні кошти.

Разом із тим Решетніков закликав Центробанк РФ знайти збалансований підхід між боротьбою з інфляцією та стимулюванням зростання.

Зі свого боку глава Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна назвала те, що відбувається в російській економіці, "виходом з перегріву" і сказала, що без зниження інфляції помірних ставок не буде.

Високі ставки сприяють перерозподілу ресурсів у пріоритетні галузі. У російській промисловості зростання давно зосереджено у війьково-промисловому комплексі, а цивільні галузі стагнували із середини 2023 року.

Раніше повідомлялося, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

Також стало відомо, що рада директорів Центробанку Росії знизила ключову ставку з 21% до 20%. Російський ЦБ пообіцяв діяти так, щоб повернути інфляцію до мети в 2026 році.

Перед тим повідомлялося, що голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна, яка відіграла значну роль у порятунку російської економіки після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і запровадження антиросійських санкцій,стикається із тиском через політику високих ставок.

Своєю чергою російський Центробанк припустив, що не всі великі компанії переживуть різке гальмування економіки та тривалий період високих ставок.