Голова Центробанку РФ заявила про вичерпання останніх ресурсів російської економіки

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Про це Набіулліна сказала на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, передає The Moscow Times.

"Ми росли два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси", – зазначила Набіулліна.

За її словами, йдеться про робочу силу, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи, а також гроші Фонду національного добробуту (ФНД), за допомогою якого російський уряд латав "дірки" в бюджеті та оплачував трильйонні мегапроєкти.

"Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані", – додала глава російського Центробанку.

Рівень безробіття, за даними Росстату, опустився до історичного мінімуму в 2,3%, а масова еміграція та вербування чоловіків на війну породили нестачу кадрів, яку уряд РФ оцінює у 2 млн осіб.

Рівень завантаження потужностей на підприємствах, згідно з Росстатом, перевищував 80%, що стало рекордом у сучасній історії РФ.

Ліквідні активи ФНД з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України скоротилися втричі – до 2,8 трлн руб. Запаси валюти у Фонді знизилися до 153,7 млрд юанів – мінімуму з моменту його створення в 2008 році, а золотий запас ФНД зменшився до 139,5 тонни, хоча перед початком великої війни перевищував 400 тонн.

Прибутки російського бізнесу в березні обвалилися на третину, а у ключовому, нафтогазовому секторі – удвічі. Промисловість опинилася на межі стагнації (1,2% зростання за січень-квітень), а цивільні галузі почали скорочуватися.

Проблеми російської економіки

Як повідомлялося, міністр економічного розвитку Росії Максим Решетніков заявив, що охолодження перегрітої російської економіки високими процентними ставками поставило її на межу рецесії.

До того стало відомо, що влада Росії дедалі більше турбується, що "кероване охолодження" економіки, як називав його російський віцепрем'єр Александр Новак, може стати некерованим – економіка РФ різко гальмує після двох років швидкого зростання.

За прогнозами російських економістів, ліквідні активи російського Фонду національного добробуту можуть повністю вичерпатися в 2026 році, якщо ціни на нафту залишаться низькими, а рубль – міцним.

До того стало відомо, що Фонд національного добробуту Росії – резервний фонд російської влади – продовжує швидко танути. За підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.