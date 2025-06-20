Путин: "Россияне и украинцы – один народ. Украина вся наша"

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев "одним народом", а это означает, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Вы сказали об областях Украины, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русских и украинцев одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина -- наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди - и их немало - в соседней стране, которые стремятся обеспечить свой суверенитет и независимость. Ну, и дай Бог им здоровья", - утверждает кремлевский диктатор.

По его словам, действия Москвы в Украине после "государственного переворота" были направлены на защиту населения, "духовно связанного с Россией".

"Трагедия, которая происходит в Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире. Российская армия наступает по всем направлениям в "СВО" ежедневно", - говорит он.

Путин также сказал, что РФ якобы никогда "не ставила под сомнение" право Украины на независимость, но она "провозглашалась как нейтральное государство".

Путин также назвал игнорирование призывов России о нерасширении НАТО "рудиментами древней неоколониальной политики".

