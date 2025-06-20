РУС
Путин: "Россияне и украинцы – один народ. Украина вся наша"

Путин считает россиян и украинцев одним народом

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев "одним народом", а это означает, что "вся Украина" якобы принадлежит России.

Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Вы сказали об областях Украины, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русских и украинцев одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина -- наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди - и их немало - в соседней стране, которые стремятся обеспечить свой суверенитет и независимость. Ну, и дай Бог им здоровья", - утверждает кремлевский диктатор.

По его словам, действия Москвы в Украине после "государственного переворота" были направлены на защиту населения, "духовно связанного с Россией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не требует капитуляции Украины, а лишь "признания реалий" ситуации на фронте, - Путин

"Трагедия, которая происходит в Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире. Российская армия наступает по всем направлениям в "СВО" ежедневно", - говорит он.

Путин также сказал, что РФ якобы никогда "не ставила под сомнение" право Украины на независимость, но она "провозглашалась как нейтральное государство".

Путин также назвал игнорирование призывов России о нерасширении НАТО "рудиментами древней неоколониальной политики".

Читайте также: Путин признал риск стагнации российской экономики и приказал этого не допустить

+69
сосать тобі не пересосать
20.06.2025 18:51
+48
А хто такі росіяни ? Їх не існує. А українці з удмуртами і іншими косоокими ніколи братами не були.
Близькі до нас народи це країни Балтії, кримські татари
20.06.2025 18:58
+42
Українці і росіяни ніколи не були братами і навіть родичами. Зовсім різна ментальність, що накладає відбиток навіть на зовнішність. Маю чимало іноземних друзів, що запросто розрізняють українця і росіянина просто за зовнішністю.
20.06.2025 19:00
Потом поляки будут один народ.
20.06.2025 21:48
Путлер звиздит.Украинцы и орки никак не могут быть одним народом.
20.06.2025 21:49
Такий народ, як кацапи,без роду та країни та зроблене по п,яні під парканом.
20.06.2025 21:57
20.06.2025 21:57
твой только *** в твоей сраке!чтоб ты сдох ***ло ******!
20.06.2025 22:04
Ото як тебе плющить. Вже не пам'ятаєш, що кожного року 31 грудня о 24.00 кажеш. Нагадую, ти кажеш: " Дорогіє росіянє!" росіянє!!!! Ти ж не кажеш :" Дорогіє рускіє". Саме росіянє. Бо немає у вас рускіх. Є росіяне. А наш Презедент каже : " Шановні Українці!", бо в Україні живуть українці, а в росії живуть росіянє. Тож маємо різні країни і різні народи. І ми вас називаємо росіянами і мову вашу російською і взагалі ми вас люто ненавидимо. Щоб ти здох якнайшвидше!!!
20.06.2025 22:15
Як воно з племені ерзя, фіноугро перемішане з монголоїдамі які їх трахали 550 років порівнює з українцями або славянами!!! його колотить як і всю мокшанію що не мають справжньої історії!!!!
20.06.2025 22:22
Не можуть московити бути мені братами, у мене від роду не було зоофілів
20.06.2025 22:36
Це не просто балачки. Це така тепер буде пропаганда, і після капітуляції, зєлєнской буде цю ж лінію гнути - ми же братья, а війну почали госдепавци, порошенко і міфічні бендеровци. Вікно Овертона
20.06.2025 22:48
Що б бути народом требо мати суб"єктність народу . А московити абсолютно несуб"єктні . З часів царів там було виключно піданні царя-батюююшкі , а йще простійше населення . Якщо вони є
"адін нУРОД , то виключно ... з нільским крокодайлом" !!!
20.06.2025 22:54
Не хочу я бути "одним народом" із нелюдями
20.06.2025 23:05
Всі пам'ятають заяви Лужкова у Криму тому не треба цих побрехеньок про повагу до суверенітету .Потім була українська Тузла до якої незаконно почали будувати насип з території рф. І наостанок, Україна була нейтральна країна за законом, коли рф напала і анексувала Крим, після чого було внесено зміни в Конституцію саме через агресію рф!
20.06.2025 23:06
У бункерного скунса пішло протікання ботоксу з черепа
20.06.2025 23:10
Історію Русі вже привласнили росіяни, а з самою Київською Руссю якось весь час йде шкереберть. От і плющить псевдоісторика-імператора ху.ла що росія це не "Русь", а параша. Тобто - ніхто: ні племені ні роду, просто ВИРОДКИ
20.06.2025 23:12
https://t.me/ToBeOr_Official/18120 Целью Путина с самого начала была ВСЯ Украина, именно для этого он 24 февраля 2022 пошёл колоннами на Киев, Харьков и остальные города по часовой стрелке вплоть до Одессы. И если он не дошёл до Одессы - то только потому что был остановлен под Николаевом. И если он потерял Херсон - то только потому что был выбит оттуда украинскими войсками. Так же, как был выбит из-под Киева, Чернигова, Сум и Харькова.

Пожалуй, разница между "тогда" и "сейчас" заключается в том, что Путин раньше был вынужден маскировать свои намерения под некие эвфемизмы, потому что получал отпор в том числе от Байдена, какой бы недостаточной ни была оказанная Украине американская помощь.

А сейчас он осмелел настолько, что не считает нужным скрывать свои намерения. Так и говорит: хотим всё, куда дойдём - туда дойдём, сколько заберём - столько заберём. Но не остановимся.

Но есть нюанс. "Хочу забрать" и "могу забрать" - это разные вещи. И разница между этими двумя вещами существует лишь благодаря Силам обороны Украины, которые сдерживают российскую оккупационную армию на тех рубежах, где сейчас идут бои.

Поэтому все эти годы задачей №1 для всего свободного мира остаётся поддержка ВСУ, ведь путинское "хочу" не ограничивается Киевом, Харьковом, Сумами или Львовом. Это распространяется на Вильнюс, Ригу, Таллин, Варшаву Берлин и другие европейские города.
20.06.2025 23:16
Якшо "адінарот", то чому пуйло його методично знищує? Де логіка? Історію московії та Русі знають добре і на Заході. Для кого це говориться?
Буряти з башкірами та українці "адінарот"...
показать весь комментарий
20.06.2025 23:48
Я пам"ятаю інше гасло "русский и китаец - братья навек"
А ще в мене була сорочка з бавовни, яка мала "лейбл" з переплетеними кільцями , як на "AUDI", тільки на АУДІ їх чотири, а там було два.
Тож росія повинна належати китайцям
20.06.2025 23:51
Минулого року "путин описал фразой "русский с китайцем - братья навек" отношения РФ и КНР"https://tass.ru/politika/20817887
20.06.2025 23:54
Не даремно він собі пластику зробив щоб більше нагадувати монголоїда
21.06.2025 10:23
....Щоб ні у кого не було ілюзій: Путін не збирається зупинятись і не приховує цього.
"Я вважаю український і російський народи одним народом, тому в цьому сенсі - вся Україна наша"
"Наша земля буде там, куди ступить російський солдат"
"Я не планую захоплювати Суми, але не виключаю цього".
А що у нас? А у нас поки - по всій країні триває велике будівництво доріг. Поки у Галущенка ніяк не відмовляться від спокуси витратити мільярд євро на болгарські-російські реактори. Поки в ОП йдуть підкилимні війни за доступ до вух президента. Поки там же вигадують, як рятувати від НАБУ міністра втечі. Поки в іншій реальності - вічно не вистачає на дрони, вічно не вистачає піхоти, а власні балістичні ракети будуть "ось-ось"......
Можна продовжувати купувати російські атомні реактори у болгар, замість дронів і 155 калібра.
Замість ракет, будувати і ремонтувати дороги - сьогодні в Києві не проїхати - суцільні ремонти.
Продовжувати мишачу підкилимну війну за владу, впливи і потоки. Можна відмазувати міністра неповернення. А можна створити міністерство повернення міністрів.
Але цілком можна... програти.
Таке враження, що "нагорі" не відстрілюють, що перспектива поразки цими днями перед нами маячить як ніколи. Та і "внизу" далеко не всі усвідомлюють це. Жесть.
20.06.2025 23:53
Ось ви багато написали,намагаєтесь аналізувати,а головне пропустили.
Даю вам два посилання,які пропоную подивитись,і тоді надіюсь вам встане все ясно,чому йде така війна,чому гроші нагло і безбожно крадуть,бо знають,що їх нікому буде карати.

https://www.youtube.com/watch?v=CnM5iSUc7Nw

https://www.youtube.com/watch?v=wl8CsZfbyeo
21.06.2025 11:52
Де у нас розумник. У тебе в штатах чи тут в Україні. І що ти там патякаєш про будівництво сидячи в аклахосі і розганяючи чергову зрадоньку.
21.06.2025 13:05
Щоб бачити зраду верховноі влади в Украіні, і те як вона краде вже міляьрдами то не треба бути в самій украіні. І ти мабуть здивуєшься, але це все бачать усі адекватні люди в усьому світі. І Америка тут не виключення. І зраду вже не треба нікому розганяти, бо самі зелені щури іі вже розігнали до нема куди більше. І те що вони вже прогризли навіть дно корита до якого вони дірвались у 19-му році не хочуть бачити тільки притрушеі ЗЕбуіни , навіть і знаходячись зараз в Украіні. І ти тому якраз яскравий приклад....
21.06.2025 16:38
Україні вкрай потрібен лідер, який зможе об'єднати Україну на перемогу
21.06.2025 14:32
Пішов на х...й, кровосіся!
21.06.2025 00:00
Існують докази що в древньому княжому Києві населеня було предками українців і говорили мовою набагато ближчою до ******** української ніж до мови московитів. І наші політики повинні ці докази знати і наводити їх, показуючи, що путін обманює. Але вони не знають і не хочуть їх знати. Бо вони не мають відношеня до українського народу, бо є бувшими комуняками - гнидами московських вошей.
21.06.2025 00:18
21.06.2025 00:31
21.06.2025 00:55
Чурка немитий хоче рівняти себе з українцем
21.06.2025 02:07
3,5 goda bombit odin narod.
21.06.2025 02:22
Чумаходы *********** совсем ******, раньше в братья набивались, теперь один народ. ********* болотяная.
21.06.2025 04:21
опять 25
21.06.2025 05:13
Больное на всю голову Тварь плешивая
21.06.2025 06:22
Та там пів країни такі💩
21.06.2025 07:20
Всі
21.06.2025 09:18
Є виключеня, які тільки підкреслююиь правило. В РДК тисяча бійців, в армії рф мільон. Тобто співвідношення нормальних і орков 1 до 1000.
21.06.2025 19:47
***** смердюче ,висер батия,воно щось мек
21.06.2025 06:35
***** смердюче,висер батия,щось мекає.
21.06.2025 06:36
Твои у тебя только сопли в носу.
21.06.2025 07:02
кацапи смердячі.
21.06.2025 07:38
Нижегородские босяки
21.06.2025 10:06
це доказує що їм не потрібні ніякі окремі шматки України.
21.06.2025 07:44
Коли воно вже здохне?
21.06.2025 07:58
Якраз у святковий день.
21.06.2025 10:24
Ключеве слово " вся Україна наша", - це і є конкретна і чітка відповідь пу на "миротворче" посередництво тр якій продовжує свої мантри про "дві неділі", і що в його котелку є червоні лінії і санкції зараз все ще не на часі і можуть зашкодити ...і т.д.
Схоже на те, доки не буде так чи інакше, вирішене питання з ядеркою ірану, ніяких подвіжек і дій по примусу пу до миру від тр очікувати марно.
21.06.2025 08:23
У моєї бабці був кнур, з яким загуляла сусідська ****. Вона народила виродків -потвор… Ось із ними московити «адін народ»!!!
21.06.2025 08:48
Свинособаки i нiяких сумнiвiв.
21.06.2025 09:17
Хароший маскаль дохлий.
21.06.2025 09:05
Бг-ггг... пыня ранты спутал....ХЕХ... нАША КОГДА-ТО ОБЩАЯ (6000 лет назад) гаплогруппа родилась на теренах будущей Украины, бо на европейских кацапепенях тогда было еще постледниковое озеро(пляааскалось над будущей территорией мацквабада). Но в то время часть сепарков, с нашей гаплогруппой чухнула в какие-то северные чигири. Отщепенцы-манкурты будущих нараистеренiв(будущие кацапы) обрели в землях угрофинно-монголоидов гаплогруппы-спутницы "N-O", соответственно. Предки украинцев, с нашей главной гаплогруппой R1a1 , мирно сосуществовали на наших территориях с трипольцами, потому и имеют ихнюю , трипольскую гаплогруппу спутницу "i2", которой у кацапов нет , как и у нас отсутствует "N-O", гаплогруппы-спутницы кацапов... ЗЫ... На рубеже новой эры, постледниковое озеро прорвало с юга природную дамбу и ушло Днепром в Черное море. К 3-5 столетиям новой эры мокшандия подусохлась до мокшандских болот, где впервые появились царевны-жабы... А бордосская смесь, москали, заимели свою москву, которую им, как своим вассалам-рабам, построили монголо-татары, в 13 ст.н.э. так шо передайте балбесу пыне, мол, зря он скурил в школе букварь по истории. Какие в .ера мы вам - братья https://youtu.be/Qv97YeC563Y Доречi, краще й не скажеш, як у цьому вiршику.
21.06.2025 09:13
73%
21.06.2025 09:25
людоїд. хєр тобі, не Україна.
21.06.2025 09:34
21.06.2025 09:40
Все верно, когда мы с литовцами отбили у Орды Киев, кацапы поднажали в своей прилежности монголо-татарам и те им за это построили мацквабад. дык москали еще и ченлобитную били татарам , мол сделать майквабад столицей Орды. ЗЫ... заметочка. Монголо-татар к Киеву привели из севера кацапы, показали наикратчайший путь.
21.06.2025 09:45
Москву будували при внукові Володимира Мономаха Долгорукому. Від монголів отримували ярлик на правління і право грабувати сусідні міста. Брали участь в громадянській війні в середині самої Орди. Перехопивши лідерство поступово поширили свою владу на всю територію Золотої Орди.
21.06.2025 10:32
21.06.2025 10:32 Ответить
Перехопивши лідерство поступово поширили свою владу на всю територію Золотої Орди, - улыбнуло... какое в .ера лидерство Дякувати не передякувати Тамерлану разбил зарвавшуюся Орду , от которой остался лоскуток - Крымское ханство, которому цапорылия платила дань до 1721-го года... ЗЫ ... и естчьо, не путайте срубили фортэцю, с построили москву.
21.06.2025 10:51
Путін: "Росіяни та українці - один народ.
-------------------------------------------------------------
А зачем тогда 4-й год истребляешь свой народ и их жилье?
Кто ты тогда?
21.06.2025 09:43
"Нацисти і євреї - один народ. Тому світ не має втручатись" (Гітлер який провів роботу над помилками і повернувся назад в часі)
21.06.2025 10:36
"Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка.
Церков-домовину
Нема кому полагодить!!
На тій Україні,
На тій самій, що з тобою
Ляха задавила!
Байстрюки Єкатерини
Сараною сіли.
Отаке-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже.
Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тілько наймали
Татарам на пашу..."

21 октября 1845,
Марьинское
21.06.2025 09:43
Над всим свiтом iз Кремля
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
21.06.2025 09:48
https://youtu.be/vsEfLYhNVT8 Баунти - уяунти
21.06.2025 14:36
ЩО ДУРНIШЕ Е ЗА ДУМКУ
Що Задорнов згородив
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Ре(ю)рiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ. ЗЫ.. имя Рерик это как москль-МОСКВИЧ, т.е. Рюрик(Рерик) - выходец из Велеграда(Рерика). Тобто Рюрика можно еще назвать и Велеград ец.
21.06.2025 09:56
АРКАIМ НЕ В НОВIЙ ЭРI-
За 3 тисяч рокiв був

Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
21.06.2025 09:58
ЯКЩО ДАТУ ПАМ*ЯТАТИ
1242-
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубi
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
а не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ
21.06.2025 10:01
1242... - шобы не было иллюзий , мол, кацапы перенося ордынский "гнет" естчьо и " мужествеено "боролись" с рыцарями - дык, это все враки... Кацапы - це дешевки звычайнi, а не мужики. Бо кацап алексашка невский , начиная истчьо с его тятьки , виляли задом перед папой римским, чтобы тот алексашку короновал короной короля. Даже собирались кацапы принять латинсую веру... До нашего времени сохранились две буллы (послания) папы Иннокентия Александру Невскому - между прочим, сватавшему своего сына за дочь правителя Норвегии Гакона (Хокона), исповедовавшего римско-католический вариант христианской веры. В первой булле, датированной 22 января 1248 г., римский понтифик предлагал князю Александру, именуемому им «благородным мужем Александром герцогом Суздальским» (лат.: nobili viro Alexandro duci Susdaliensi), присоединиться, ПО ПРИМЕРУ ЕГО ПОКОЙНОГО ОТЦА ЯРОСЛАВА к Римской (католической) церкви, и просил его, в случае наступления татар, «извещать об этом наступлении братьев Тевтонского ордена, в Ливонии пребывающих, дабы...безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татарам мужественное сопротивление оказать». А во второй папской булле (датированной 15 сентября 1248 г.) римский понтифик обращался к князю, который в своем ответе на предыдущую буллу «со всяческим рвением испросил, чтобы (его) приобщили как члена к единой главе церкви через истинное послушание, в знак чего (он) предложил (папе) воздвигнуть в граде своем Плескове (Пскове) соборный храм (кафедральный собор) для латинян» (лат.: in Pleskowe civitate tua Latinorum Ecclesiam erigere cathedralem), уже как к светлейшему королю Новгорода» (лат.: illustri regi Nougardiae). Подробнее обо всем этом при желании можно прочитать в статье А.А. Горского «Два "неудобных" факта из биографии Александра Невского» // «Александр Невский и история России». Новгород, 1996, с. 84-75) и в книге Н.В. Кленова «Несостоявшиеся столицы Руси: Новгород, Тверь, Смоленск, Москва», М., 2011, с. 42-43).
21.06.2025 10:12
Кінцева ступінь шизофренії.
21.06.2025 10:25
Путя, тамбовські вовки твій народ! От з ними і живи...
21.06.2025 10:28
Читаєш як держслужбовці крадуть і беруть хабарі в їм за це ще нові посади вигадують або вони просто виїздять за кордон . То так скоро Україну і здадуть.
21.06.2025 10:32
❗️❗️❗️різниця між українцями та росіянами
https://www.youtube.com/shorts/QRzkZ4P2xew
21.06.2025 10:32
Що на його думку "глобальні зміни"? Це як він вважає, що країна у якої більше ресурсів має право наступати і захоплювати чужі території. Тобто, на його думку всі міжнародні закони, що світ прийняв після трагедій 2-ї світової про непорушність кордонів вже не мають значення.
21.06.2025 11:04
куда идешь ты мудра голова?лиса осла спросила.
21.06.2025 11:07
Шоп ти здох, падла
21.06.2025 11:35
Який один народ? Ви "валянки" кончені та вбивці!!!
21.06.2025 11:37
путіна потрібно писати в новинах виключно як терорист-путін і з маленької букви.
21.06.2025 12:17
А кажуть і пишуть, що ***** раціональний. Почати війну із-за нав'язливої ідеї хіба це раціональність?
21.06.2025 13:33
РФ - це поневолені, пограбовані, змосковщені московією народи. Дагестан, Ічкерія, Інгушетія, Татарстан, Башкортостан, Чувашія, Мордовія, Якутія, Тива, Калмикія... Знищується їх ідентичність: мова, культура... Чоловіки як окупанти гинуть в Україні. А їх вдови слізно звертаються до путіна і місцевих чиновників, бідкаючись на безпросвітнє життя.

Народи або виборюють і боронять Свободу. Або зникають з мапи світу.

Слава ЗСУ! Слава Україні!
21.06.2025 14:23
Тобто, і вся паРаша наша? Тоді вимітайтеся з неї нах.
21.06.2025 19:17
**** СДАЙ ТЕСТ ДНК !)
22.06.2025 11:34
