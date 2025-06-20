Путин: "Россияне и украинцы – один народ. Украина вся наша"
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев "одним народом", а это означает, что "вся Украина" якобы принадлежит России.
Заявление главы Кремля цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Вы сказали об областях Украины, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русских и украинцев одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина -- наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди - и их немало - в соседней стране, которые стремятся обеспечить свой суверенитет и независимость. Ну, и дай Бог им здоровья", - утверждает кремлевский диктатор.
По его словам, действия Москвы в Украине после "государственного переворота" были направлены на защиту населения, "духовно связанного с Россией".
"Трагедия, которая происходит в Украине, является результатом работы тех, кто не готов смириться с глобальными изменениями в мире. Российская армия наступает по всем направлениям в "СВО" ежедневно", - говорит он.
Путин также сказал, что РФ якобы никогда "не ставила под сомнение" право Украины на независимость, но она "провозглашалась как нейтральное государство".
Путин также назвал игнорирование призывов России о нерасширении НАТО "рудиментами древней неоколониальной политики".
"адін нУРОД , то виключно ... з нільским крокодайлом" !!!
Пожалуй, разница между "тогда" и "сейчас" заключается в том, что Путин раньше был вынужден маскировать свои намерения под некие эвфемизмы, потому что получал отпор в том числе от Байдена, какой бы недостаточной ни была оказанная Украине американская помощь.
А сейчас он осмелел настолько, что не считает нужным скрывать свои намерения. Так и говорит: хотим всё, куда дойдём - туда дойдём, сколько заберём - столько заберём. Но не остановимся.
Но есть нюанс. "Хочу забрать" и "могу забрать" - это разные вещи. И разница между этими двумя вещами существует лишь благодаря Силам обороны Украины, которые сдерживают российскую оккупационную армию на тех рубежах, где сейчас идут бои.
Поэтому все эти годы задачей №1 для всего свободного мира остаётся поддержка ВСУ, ведь путинское "хочу" не ограничивается Киевом, Харьковом, Сумами или Львовом. Это распространяется на Вильнюс, Ригу, Таллин, Варшаву Берлин и другие европейские города.
Буряти з башкірами та українці "адінарот"...
А ще в мене була сорочка з бавовни, яка мала "лейбл" з переплетеними кільцями , як на "AUDI", тільки на АУДІ їх чотири, а там було два.
Тож росія повинна належати китайцям
"Я вважаю український і російський народи одним народом, тому в цьому сенсі - вся Україна наша"
"Наша земля буде там, куди ступить російський солдат"
"Я не планую захоплювати Суми, але не виключаю цього".
А що у нас? А у нас поки - по всій країні триває велике будівництво доріг. Поки у Галущенка ніяк не відмовляться від спокуси витратити мільярд євро на болгарські-російські реактори. Поки в ОП йдуть підкилимні війни за доступ до вух президента. Поки там же вигадують, як рятувати від НАБУ міністра втечі. Поки в іншій реальності - вічно не вистачає на дрони, вічно не вистачає піхоти, а власні балістичні ракети будуть "ось-ось"......
Можна продовжувати купувати російські атомні реактори у болгар, замість дронів і 155 калібра.
Замість ракет, будувати і ремонтувати дороги - сьогодні в Києві не проїхати - суцільні ремонти.
Продовжувати мишачу підкилимну війну за владу, впливи і потоки. Можна відмазувати міністра неповернення. А можна створити міністерство повернення міністрів.
Але цілком можна... програти.
Таке враження, що "нагорі" не відстрілюють, що перспектива поразки цими днями перед нами маячить як ніколи. Та і "внизу" далеко не всі усвідомлюють це. Жесть.
Даю вам два посилання,які пропоную подивитись,і тоді надіюсь вам встане все ясно,чому йде така війна,чому гроші нагло і безбожно крадуть,бо знають,що їх нікому буде карати.
Схоже на те, доки не буде так чи інакше, вирішене питання з ядеркою ірану, ніяких подвіжек і дій по примусу пу до миру від тр очікувати марно.
А зачем тогда 4-й год истребляешь свой народ и их жилье?
Кто ты тогда?
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
Отак-то, Богдане!
Занапастив єси вбогу
Сироту Украйну!
За те ж тобі така й дяка.
Церков-домовину
Нема кому полагодить!!
На тій Україні,
На тій самій, що з тобою
Ляха задавила!
Байстрюки Єкатерини
Сараною сіли.
Отаке-то, Зіновію,
Олексіїв друже!
Ти все оддав приятелям,
А їм і байдуже.
Кажуть, бачиш, що все то те
Таки й було наше,
Що вони тілько наймали
Татарам на пашу..."
21 октября 1845,
Марьинское
хочуть панувати,
Та за тее iхнi люди
мають вiк страждати.
Горизонтiв майбуття,
обрii щасливi -
Про цi байки царям «милим»
цiпить лиш в могилi.
Ой! Вей! Шiдi-рiдi,
рiдна леле-мати,
Але манну чомусь мають
однi лише Штати.
ВВП, ВВП,Шiдi-рiдi дана
ВВПовi «BAUNTY»- Ось ваша МОРГАНА.
Що Задорнов згородив
Що Атилла - е царь руський
Й по-мадярськи говорив?
Котрий так тiснив мурдасiв,
що утигiв з них зробив...
Тее вятичi вам скажуть,
бо Атилла iх гнобив...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*ни гуляти,
а вiд них i Русь родилась-
Росiянам мати,
Котра готiв примусила
До Норман тiкати.
Там вестготи мали мiсце
асимiлювати.
Вiкiнгами тих ворюг
стали люди звати,
а при Нестору варягiв-
Свеi називати.
Крадiя вже стали греки
Росiусом звати,
А словени приiльмення
в царi зазивати....
Рерiк iх була столиця,
але Рюрiк залюбки
Став нацiлюватись в Киiв,
Новий град щоб там звести.
Рерiк звався й Велиградом,
та лиш Киiв , що в Русi,
Мамою всi стали звати -
Навiть мокшi та весi.
Та Задорнов у натхненнi
В Ре(ю)рiк хоче залюбки
Кремль свiй худко вже вiднести,
Щоб кассубiв зберегти...
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не годне до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ. ЗЫ.. имя Рерик это как москль-МОСКВИЧ, т.е. Рюрик(Рерик) - выходец из Велеграда(Рерика). Тобто Рюрика можно еще назвать и Велеград ец.
За 3 тисяч рокiв був
Росiяни в них ся бачать,
Але дехто з них забув,
Що мурдас iз Аркаiму
Росiянином не був-
Ар*ем став, пiшов в Европу
Й Аркаiм свiй позабув.
У Европi галлом ставши,
Антом до Днiпра прибув.
Тут вiн в русь самоназвавшись,
До Iльменю ся гайнув.
Так словен став новгородцем-
Русью зовсiм вiн не був,
А Москва, коли родилась,
Вiн в москалики загув.
Та лиш 300 рокiв тому,
Рiд Романових вже був,
Москаль русскiм ним назвався,
Певне, те вiн не збагнув.
Як загарбник Аркаiму,
Гуном всю Сибiр нагнув:
Кровожадний вурдалака-
Славу там собi здобув....
Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубiв
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
Та не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ.
1242-
Сюзереном в Орду влився:
Киiв худко ти продав.
В 1237-iм пiдло ти на русь напав,
Без жалю спаливши Киiв,
Хана тим ти здивував.
Бо привiвши хана в Киiв,
Тее всее показав:
Тут немае що палити-
Перед ханом хизував.
Ех, москалику ти глупий,
Сюзерен ще не дiстав?
Федерацiя - то "нынче",
Тiльки з того що ти мав?
Е Тува, е також КАО...
Та якщо пiдуть вони
З Федерацii нагалом,
Що залишиться тобi?
Вiртуально е Росiя...
Де на мапi е вона?
Дурень знову йде на Киiв,
Котрий рiдним не сприйма.
Зi всим свiтом - ти не в друзях,
До Китаю прихились:
Прийме вiн тебе до себе -
тiльки "косо" подивись.
Ох, москалику ти глупий:
Собi Край ти вiднайшов-
Знов Московiей вберешся:
лiпше так i не знайшов.
P.S.Вiд мурдасiв в свiт пiшли
слов*яни гуляти -
Едне племя вiд кассубi
стало вiддаляти.
До Схiд-Сонця все бiжить-
в свiтлее майбутне,
а не може до ПУТТЯ
Знайти собi ПУТНЕ
Народи або виборюють і боронять Свободу. Або зникають з мапи світу.
Слава ЗСУ! Слава Україні!