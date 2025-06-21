Путин показал настоящее отношение к Трампу своими циничными заявлениями об Украине, - Sky News
Кремлевский диктатор Владимир Путин 20 июня высказал свои самые агрессивные требования к Украине за очень долгое время. Этим он продемонстрировал свое истинное отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.
Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Так, Путин заявил, что считает россиян и украинцев "одним народом", и что "вся Украина наша".
Как отмечает издание, эти циничные заявления стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.
С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон - в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании войны против Украины.
Но в последних заявлениях главы Кремля не прослеживалось признаков подобной риторики - скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.
"Это выглядело как четкое послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком озабочена тем, чтобы расстроить Дональда Трампа", - отметил автор статьи Айвор Беннетт.
Он добавляет, что американский лидер, очевидно, отказался от попыток посредничества в войне, но по-прежнему стремится наладить более теплые отношения с Москвой.
Поэтому комментарии Путина показывают, насколько он уверен в том, что все идет по его плану, резюмирует Sky News.
Напомним, накануне Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.
Также кремлевский диктатор требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожье.
Але з Україною вони навіть себе перевершили. Не просто кинули а невимушено перейшли на сторону ворогів...
Чи можливо, того що не бачив як компанії продають обладнання совку, в обмін на дешеве зерно відібране у селян під час голодомору?
трамп у цьому пинанні просто нуль.
у трампа немає карт.
Все помнят тех идиотов, которые вякали про дипломатию? Ну и где та дипломатия, когда **** ноги вытирает о трампона?
Ми занепокоєні...
Поки над Києвом летять ракети, а тіла мирних людей лежать під завалами, лідери G7 обговорюють все, окрім України. Трамп демонстративно залишив саміт, пославшись на кризу в іншому регіоні, і весь світ слухняно переключив увагу. Немає рішень, немає нових санкцій, немає реального тиску на москву. Україна знову лишилася сама - під вогнем, під завалами, у сльозах. Де гарантії, які обіцяли захист? Де ті, хто говорив "ми не залишимо"? Нас знову зрадили - мовчки, зручно, з дипломатичною посмішкою. Скільки ще дітей має загинути, щоби нас почули? Чи їхня кров - не та кров? Ми надто багато плачемо, а вони надто голосно обговорюють, як спіткнувся політик на трапі літака. Світ осліп, оглух і втомився - не від війни, а від правди про неї. .....
Поддерживать антиамериканизм это просто поддерживать путлера и подлизывать фсбшникам из ОПы. Вы все конченые на голову идиоты.
А по друге бажаєш побачити справжнього ідіота, подивися в дзеркало
А от замість того що б давити на нашу фсбшну владу, вимагати відставки та судів, наші ідіоти коментують дії президента іншої країни, який досить непогано себе проявляє для СВОЇХ громадян - 4 триліона інвестицій, ріст ЗП, інфляція на супер низькому рівні 2% і таке інше.
Навіть міграційна політика яку запроваджує Трамп цікавить Американський Народ раз в 100000000 більше ніж те, що буде з Україною. І вони дуже задоволені що мігрантів зараз 0 переходить через кордон...
Я впевнений якщо б у зеленої гниди було б насправді 4% підтримки, то воно б зліняло, бо зассало б що повісять на каштані, а це єдиний шлях до перемоги - відствавка всієї НАШОЇ влади.
А хто щось каже не про дерьмака і зеленого а про Трампа - той або зрадник України, або клінічний ідіот.
З чим вас всіх і вітаю ))))