Путин показал настоящее отношение к Трампу своими циничными заявлениями об Украине, - Sky News

Путин показал свое отношение к Трампу заявлениями об Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин 20 июня высказал свои самые агрессивные требования к Украине за очень долгое время. Этим он продемонстрировал свое истинное отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Так, Путин заявил, что считает россиян и украинцев "одним народом", и что "вся Украина наша".

Как отмечает издание, эти циничные заявления стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.

С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон - в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Украина имеют "незначительный прогресс" в переговорах, - Трамп

Но в последних заявлениях главы Кремля не прослеживалось признаков подобной риторики - скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.

"Это выглядело как четкое послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком озабочена тем, чтобы расстроить Дональда Трампа", - отметил автор статьи Айвор Беннетт.

Он добавляет, что американский лидер, очевидно, отказался от попыток посредничества в войне, но по-прежнему стремится наладить более теплые отношения с Москвой.

Поэтому комментарии Путина показывают, насколько он уверен в том, что все идет по его плану, резюмирует Sky News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Напомним, накануне Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.

Также кремлевский диктатор требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожье.

+16
Трамп своєю боягузницькою поведінкою зганьбив американський народ та попередніх лідерів, особливо часів холодної війни.
21.06.2025 12:31 Ответить
+15
США, після Другої Світової, в скрутних випадках, кидали всіх союзників за винятком хіба шо Південної Кореї, та й то в 50-х. Всіх інших кинули.

Але з Україною вони навіть себе перевершили. Не просто кинули а невимушено перейшли на сторону ворогів...
21.06.2025 12:41 Ответить
+14
"золотий купол" ніхєра не захистив трампа від "золотого дощу".
21.06.2025 12:25 Ответить
Досить обсирати великого Трімпа. Ви бачили мільйони американців на вулицях, які б вимагали від рижого п.дора захистити Україну? Тиша. Отож бо й воно.
21.06.2025 13:07 Ответить
у вашому центрі світобудови все переплуталось - мільйони американців, бразильців, білорусів чи росіян тощо зовсім не зобовязані виходити на вулиці з з вимогами до трампа, лули, лукашенка чи путіна захистити Україну. І це зовсім не може мені заважати обсирати великого трампа, великого лулу, великого лукашенка, великого путіна, та і інших , великих і не дуже великих.
21.06.2025 14:45 Ответить
21.06.2025 13:37 Ответить
Купол то, може й золотий, але кумпол трухлявий!
21.06.2025 13:39 Ответить
путлєр хороший хлопець - все шо ******** путлєр Трамп пропускає мимо вух - пуля пролетіла і ага
21.06.2025 12:26 Ответить
Всі пробують підказати Трампу який поганий Пукін. Якби Трамп адекватно сприймав дійсність і у нього було бажання встановити хоч якусь справедливість і мир, чи справедливий мир, то всі б помітили конкретні кроки лідера найпотужнішої (в минулому?) держави світу. А встановлювати "мир" за рахунок жертв війн і агресій на догоду геноцидникам і садистам, які до старості правлять своїми тоталітарними сектами, це повна херня.
21.06.2025 12:30 Ответить
для того .щоб нести подібнк куйню....рашистському вбивці українського народу достатньо було "лицемірно лизанути задницю "трамбона" привітання з днем народження від якого "трамбон" здивовано окуїв від куйла...
21.06.2025 12:30 Ответить
Яких саме попередніх, може тих що закривали очі на те, що американські банки кредитували військову машину нацистів з 33 по 38 рік і фактично тільки завдяки цим діям і почалась друга світова.
Чи можливо, того що не бачив як компанії продають обладнання совку, в обмін на дешеве зерно відібране у селян під час голодомору?
21.06.2025 13:04 Ответить
Якби Трамп був президентом цих заяв путіна б не сталося. Чекаєм два тижні і побачим якою буде відповідь Америки
21.06.2025 12:35 Ответить
Відповідь давно є - повний карт-бланш ху#лу від двотижневого TACO на продовження агресії.
21.06.2025 12:39 Ответить
За два тижня він забуде що казав, або змінить тему
21.06.2025 12:41 Ответить
дитячий садок , а ще називав трампа земляним черв'яком !
21.06.2025 12:36 Ответить
Воно й є черв'як...
21.06.2025 12:42 Ответить
так я не сперечаюсь . тільки образив він не рудого дурка , а Україну і українців .
21.06.2025 12:45 Ответить
трамп у ***** на гачку.
трамп у цьому пинанні просто нуль.
у трампа немає карт.
21.06.2025 12:37 Ответить
Трампонутий позбавив світ ілюзії про могутність США і можливості Америки вирішувати якісь питання світового значення. Усі вже зрозуміли, що все що можна зіпсувати, він зіпсував. Коротше завдання ху...ла він перевиконав і скоро буде і ху...лу не цікавий
21.06.2025 12:39 Ответить
Это называется симпатия. Если вам человек не нравится, то вы найдете тысячу причин прикопаться к нему: пинжачок не надел, говорит не то, делает не так. А если нравится, то хоть на голову гадь, все равно будет "замечательным".
Все помнят тех идиотов, которые вякали про дипломатию? Ну и где та дипломатия, когда **** ноги вытирает о трампона?
21.06.2025 12:45 Ответить
Трамп копрофіл. Він скаже ням ням і попросить ще. Чим більше сцяти на нього тим більше він задоволений
21.06.2025 12:48 Ответить
У Трампа двухнедельная задержка. Путин делает вид, что он ни при чем.
21.06.2025 13:09 Ответить
До появи Трампа світ міг тільки здогадуватись, десь вглибині, що США це надута бульбашка. Теперішній Трамп це наглядно всім показав.
21.06.2025 13:18 Ответить
Та Трампу якось пофіг на ці заяви, для нього ***** всеодно найкращий друг 🤮
21.06.2025 13:25 Ответить
Тримайтеся там...
Ми занепокоєні...
Поки над Києвом летять ракети, а тіла мирних людей лежать під завалами, лідери G7 обговорюють все, окрім України. Трамп демонстративно залишив саміт, пославшись на кризу в іншому регіоні, і весь світ слухняно переключив увагу. Немає рішень, немає нових санкцій, немає реального тиску на москву. Україна знову лишилася сама - під вогнем, під завалами, у сльозах. Де гарантії, які обіцяли захист? Де ті, хто говорив "ми не залишимо"? Нас знову зрадили - мовчки, зручно, з дипломатичною посмішкою. Скільки ще дітей має загинути, щоби нас почули? Чи їхня кров - не та кров? Ми надто багато плачемо, а вони надто голосно обговорюють, як спіткнувся політик на трапі літака. Світ осліп, оглух і втомився - не від війни, а від правди про неї. .....

21.06.2025 13:25 Ответить
Еще раз дерьмака пошлите и пусть зеленая фсбшная гнида свою пасть в овальном кабинете пооткрывает, так не удивлюсь если США первые нанесут ядерный удар по Украине.

Поддерживать антиамериканизм это просто поддерживать путлера и подлизывать фсбшникам из ОПы. Вы все конченые на голову идиоты.
21.06.2025 13:37 Ответить
По перше люди не проти Американського народу, вони проти того, що прийшло їм правити.

А по друге бажаєш побачити справжнього ідіота, подивися в дзеркало
21.06.2025 13:44 Ответить
Яке взагалі відношення дебілів які не мають права голосу в США, і не є громадянами США до президента, який обрав народ США. І знаєшь що? Американці в більшості в захваті що Трамп нах послав ту Європу разом з Україною. Більшості взагалі пофіг на зовнішню політику.

А от замість того що б давити на нашу фсбшну владу, вимагати відставки та судів, наші ідіоти коментують дії президента іншої країни, який досить непогано себе проявляє для СВОЇХ громадян - 4 триліона інвестицій, ріст ЗП, інфляція на супер низькому рівні 2% і таке інше.
Навіть міграційна політика яку запроваджує Трамп цікавить Американський Народ раз в 100000000 більше ніж те, що буде з Україною. І вони дуже задоволені що мігрантів зараз 0 переходить через кордон...

Я впевнений якщо б у зеленої гниди було б насправді 4% підтримки, то воно б зліняло, бо зассало б що повісять на каштані, а це єдиний шлях до перемоги - відствавка всієї НАШОЇ влади.
А хто щось каже не про дерьмака і зеленого а про Трампа - той або зрадник України, або клінічний ідіот.

З чим вас всіх і вітаю ))))
21.06.2025 14:00 Ответить
От би зарізали одне одного нагуй!
21.06.2025 13:39 Ответить
Глалдаторський бій між серлом та сцікуном?
21.06.2025 13:44 Ответить
Та то пусте Трамп до цього звичний, обтече, обсохне, як і колишній оплот свободи та демократії сша разом з ним.
21.06.2025 13:43 Ответить
Неплохо получается вертеть ......, тот и рад вертеться.
21.06.2025 20:54 Ответить
 
 