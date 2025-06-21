Путин показал настоящее отношение к Трампу своими циничными заявлениями об Украине, - Sky News

Кремлевский диктатор Владимир Путин 20 июня высказал свои самые агрессивные требования к Украине за очень долгое время. Этим он продемонстрировал свое истинное отношение к миротворческим усилиям президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Так, Путин заявил, что считает россиян и украинцев "одним народом", и что "вся Украина наша".

Как отмечает издание, эти циничные заявления стали неожиданностью, поскольку резко контрастируют с недавней риторикой Кремля.

С тех пор как Дональд Трамп начал продвигать мирное соглашение, Москва приняла более мягкий, примирительный тон - в явной попытке показать Вашингтону, что она заинтересована в урегулировании войны против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Украина имеют "незначительный прогресс" в переговорах, - Трамп

Но в последних заявлениях главы Кремля не прослеживалось признаков подобной риторики - скорее наоборот. Путин даже впервые за несколько месяцев пригрозил ядерным ударом по Украине.

"Это выглядело как четкое послание Владимира Путина о том, что, несмотря на мирные переговоры, Россия не намерена отступать ни на поле боя, ни за столом переговоров. Я думаю, это показывает, что Москва не слишком озабочена тем, чтобы расстроить Дональда Трампа", - отметил автор статьи Айвор Беннетт.

Он добавляет, что американский лидер, очевидно, отказался от попыток посредничества в войне, но по-прежнему стремится наладить более теплые отношения с Москвой.

Поэтому комментарии Путина показывают, насколько он уверен в том, что все идет по его плану, резюмирует Sky News.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Напомним, накануне Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.

Также кремлевский диктатор требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожье.