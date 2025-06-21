Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин
Кремлевский диктатор Владимир Путин требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом диктатор заявил в интервью Sky News Arabia, которое цитируют росСМИ.
"Украина должна объявить нейтралитет, не вступать в какие-либо иностранные альянсы, и не пытаться получить ядерное оружие", - сказал Путин, считая, что эти шаги являются "основой для долгосрочной стабильности в регионе".
Глава Кремля также заявил, что Украина якобы должна признать результаты так называемых "референдумов" в Донбассе и "Новороссии" (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, - ред.).
Он пригрозил, что игнорирование этих результатов "означает, что есть возможности для возобновления вооруженного конфликта".
"Уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией. При урегулировании конфликта в Украине необходимо обеспечить права русского языка и пророссийских жителей", - помечтал российский диктатор.
"Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ. Надо устранить нацистские элементы в украинском руководстве. Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт", - добавил Путин, комментируя переговоры с Украиной в Стамбуле.
Напомним, ранее Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.
в Україні немає, а якщо ще хтось залишився, то йому краще про це забути
.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Результати референдумів у Курській, Білгородській, Брянській та Ростовській областях...
"Дайте ему селедки!" (с)
Можливо є варіант віддати їм Крим і Донбас. Але це не є гарантією "довгострокової стабільності"
Ніколи не вірте москалям!!
Потім на результати цих референдумів потрібно обовʼязково посилатись на всіх міжнародних площадках
А так - точно терміново відключать
А що збройний конфлікт вже закінчився, що ***** погрожує що знову нападе? Чи московський людоїд зранку таблеток не випив? Щоб чимось погрожувати Україні ***** потрібно спочатку хоча б якесь перемир'я підписати. А то смішно виходить як в казочці про солом'яного бічка де ведмідь вліз зубами в смолу і кричить що упіймав
А після цьошо всі заяви самозванця вже не мають значення.
пророссийские жители не хотят жить в россии? нонсенс однако
Джерело: https://censor.net/ua/n3559142
Зермаки завзято працюють над виконанням цих вимог ху@ла.
Яка в біса більшість?
Відновлення?! А хіба він вже завершився?
Ну ми не проти . Давай поговоримо про - рєаліі на земле .! А ці реалії такі що ви кацапня смердюча не можете захопити ні Запоріжжя , ні Херсон , ні Краматорськ , ні навіть Покровськ . Це ж реалії ?? Реалії . То ж визнавай їх сам , в першу чергу .
не окупована цілком його орками , але кретин ху@ло
з наглючою ботоксною мордою чого вимагає 😡
Падло ти плєшиве , здохни і не видавай свої хотєлки за правду 🤬
Реально примусити всю кремлядь до завершення війни міг би Китай, однак він не буде тиснути на Москву, доки не вичавить з лаптєстану усі корисні Китаю "соки".
Тим часом, хороші русскіє, навіть дуже хороші, але русскіє вважають, що реальна причина війни та джерело її продовження ховаються в самому російському диктаторі та його найближчому оточенні.
Наприклад, російська опозиціонера в еміграції Ольга Курносова в інтерв'ю OBOZ.UA https://war.obozrevatel.com/ukr/koli-ayatolu-znischat-putin-bude-nastupnim-opozitsionerka-kurnosova-poyasnila-scho-zupinit-agresora.htm заявила: "Що стосується війни, то я говорила, говорю і буду говорити, що, поки Путін перебуває при владі в Росії, на довгостроковий мир розраховувати не варто за жодних форматів - хоч зустріч із Трампом, хоч зустріч без Трампа, хоч яка завгодно інша зустріч. Головна гарантія миру - це відсутність Путіна і його команди біля керма в РФ. Можливо, ймовірні можливості якихось домовленостей, коли буде тристоронній формат. Але я особисто на це сильно б не розраховувала".
Представниця росіійської опозиції впевнена: Крим та чотири області на материковій частині України, які російській армії вдалося частково окупувати, зовсім не є головною метою Путіна. Ба більше, такою метою не є навіть захоплення усієї України, про яке російський диктатор, безумовно, мріє.
"Основна мета Путіна - це отримання більшого контролю над принаймні всіма республіками колишнього Радянського Союзу - не випадково зараз так багато уваги приділяється Молдові, - а в довгострокових планах - контролювати країни колишнього соціалістичного блоку, країни Східної Європи. Так, це може бути пряма військова присутність, але ми бачимо ту кількість агентури, яку зараз закинуто в Європу, і ми бачимо, що путінська Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Європі. Тому, поки Путін залишатиметься при владі, спокійно жити нікому не доведеться - не тільки Україні, а й іншим країнам Європи", - наголосила Курносова.
Чи не єдиною людиною на планеті, яка могла би дійсно відіграти значущу роль у завершенні війни російська опозиціонерка вважає главу КНР Сі Цзіньпіня. Очільник комуністичного Китаю дійсно отримав серйозні важелі тиску на Москву. Однак у питанні, чи скористається він ними, залишається одне "але": Пекін ще не обдер Росію, немов липку, вважає Курносова.
Вот эти референдумы и эти территории - это точка несоприкосновения с планом Трампа, который Трамп предложил Путину (на пути к заморозке) и который Путин отверг.
Остальное всё и Украина и Запад и так принимали по большому счету - отказ от вступления в НАТО (но не от ЕС), безъядерный статус и тд.
Ну и Путин также в очередной раз призывает Украину не слушать Европу и не сопротивляться.
Ничего нового фактически.