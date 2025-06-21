РУС
10 766 98

Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Путин захотел признания оккупированных территорий Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом диктатор заявил в интервью Sky News Arabia, которое цитируют росСМИ.

"Украина должна объявить нейтралитет, не вступать в какие-либо иностранные альянсы, и не пытаться получить ядерное оружие", - сказал Путин, считая, что эти шаги являются "основой для долгосрочной стабильности в регионе".

Глава Кремля также заявил, что Украина якобы должна признать результаты так называемых "референдумов" в Донбассе и "Новороссии" (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, - ред.).

Он пригрозил, что игнорирование этих результатов "означает, что есть возможности для возобновления вооруженного конфликта".

"Уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией. При урегулировании конфликта в Украине необходимо обеспечить права русского языка и пророссийских жителей", - помечтал российский диктатор.

"Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ. Надо устранить нацистские элементы в украинском руководстве. Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт", - добавил Путин, комментируя переговоры с Украиной в Стамбуле.

Напомним, ранее Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.

путин владимир (32233) россия (97378) территориальные претензии (134) война в Украине (6292)
+65
ПТН ПНХ!!!
21.06.2025 10:02 Ответить
+47
Визнає! Обов'язково згодом визнає!
Результати референдумів у Курській, Білгородській, Брянській та Ростовській областях...
21.06.2025 10:05 Ответить
+40
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
21.06.2025 10:02 Ответить
ПТН ПНХ!!!
21.06.2025 10:02 Ответить
Гниди тупорилі,нічого не можуть зробити,то пробують на понт брати
21.06.2025 10:09 Ответить
російської мови та проросійських жителів

в Україні немає, а якщо ще хтось залишився, то йому краще про це забути

.
21.06.2025 15:49 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
21.06.2025 10:02 Ответить
Відсмокчи у Лаврова виродок
21.06.2025 10:03 Ответить
Визнає! Обов'язково згодом визнає!
Результати референдумів у Курській, Білгородській, Брянській та Ростовській областях...
21.06.2025 10:05 Ответить
Буде і кава в Криму, киця. Крим окупований тимчасово.
21.06.2025 10:51 Ответить
кицю, курильські острови тимчасово окуповані 80 років. Казки діда Панаса тут не потрібно розповідати
21.06.2025 10:56 Ответить
І Курільскі острови повернуться Японії, як кацапів добьють. 70 років з цих 80 їх ніхто і не починав перемалувати.
показать весь комментарий
Так, так... Відразу після того як ми станемо другою Францією
показать весь комментарий
Франція буде вчитись військовій справі у України, це факт.
показать весь комментарий
А ты пока еще не забаненный кaцапобот, как и лайкающий тебя ф.сидоренко
показать весь комментарий
И почём тебя купили, ботяра kацапская, косящая под украинца?
показать весь комментарий
курильські острови тимчасово окуповані
показать весь комментарий
для початку ця купа лайна, яку в Україні називають ****** повинен визнати з трибуни ООН що він і справді *****, ну а потім Україна пошле це ***** кобилі в трещину.
показать весь комментарий
мені здається ***** хоче самокат , бо він злий як почтальон Печкін без велосипеда .
показать весь комментарий
Може вже досить вести перемовини з цим людоїдом. Чи ви не бачите що воно шизануте? Цього виродка тільки знищити як чумного пацюка як і інших московських людоїдів
показать весь комментарий
Додік а ти впевнений, що хочаб хтось із читачів твого комента веде перемовини з хйлом?
показать весь комментарий
21.06.2025 11:10 Ответить
Щоб ти здох,сволота
показать весь комментарий
оцю дурню він і заливає в макітру тупому доні, а той вірить
показать весь комментарий
Пуцин навіть не уявляє, що буде з ним, його спадком, його байструками і особливо з його тілом після його смерті. 😊 Його мали б цікавити ці речі, а не фейкові референдуми на міфічній новоросєї.
показать весь комментарий
Недоносії
показать весь комментарий
за роки нічого не змінилося - туПін ***** а українці шлють його під три чорти…
показать весь комментарий
Кремлевский обморок дебил. Как можно признать "референдумы" которые были незаконные, сфальсифицированные, и под дулом автомата.

"Дайте ему селедки!" (с)
показать весь комментарий
Повністю згоден!!!
Можливо є варіант віддати їм Крим і Донбас. Але це не є гарантією "довгострокової стабільності"
Ніколи не вірте москалям!!
показать весь комментарий
Бісова потвора твоє місце на параші біля смердючого чемодану
показать весь комментарий
Хворе.
показать весь комментарий
Не розписуйте тут коменти а просто посилайте дєдушку аяттоллу путьку найух
показать весь комментарий
Яке ж воно кончене...
показать весь комментарий
Треба провести інтернет-референдуми для кожного з регіонів Росії про вихід з тюрьми народів і про приєднання до сусідніх країн.
Потім на результати цих референдумів потрібно обовʼязково посилатись на всіх міжнародних площадках
показать весь комментарий
у них з інтернетом - проблеми
А так - точно терміново відключать
показать весь комментарий
Карлик йди на ..уй уй уй уй...., це твоя дорога і твій вибір!!!!
показать весь комментарий
Яке *******,як усі кацапи.
показать весь комментарий
Абсолютно абсурдні вимоги. Україна на це не піде.
показать весь комментарий
Він пригрозив, що ігнорування цих результатів "означає, що є можливості для відновлення збройного конфлікту"
А що збройний конфлікт вже закінчився, що ***** погрожує що знову нападе? Чи московський людоїд зранку таблеток не випив? Щоб чимось погрожувати Україні ***** потрібно спочатку хоча б якесь перемир'я підписати. А то смішно виходить як в казочці про солом'яного бічка де ведмідь вліз зубами в смолу і кричить що упіймав
показать весь комментарий
Щоб зупинити божевільного хворого на голову **************** пердуна потрібно змінити злодійське кодло Зебіла на уряд єдності.Бо з зрадниками і злодіями як Єрмак,Шмигаль, Умеров нас жде поразка.Залужного і Порошенка до влади повернути інакше ми котимось в безодню зради і хаосу.
показать весь комментарий
Чергові хворі уявлення злочинця терориста ,ну коли влада цьому чорту не може відповісти що Україна ніколи не погодится ,На жаль ЦН безперервно цитує цю хвору рашиську істоту ,без Бутусова перетворюєтся на такий собі проросійський сайт.
показать весь комментарий
Якщо нн погодимся, то поновить бойові дії??? А вони призупинялись?
показать весь комментарий
Он забыл сказать если не согласитесь то ситуация будет хуже )) а так все понятно карлик не хочет останавливаться на данном этапе в надежде в 2028 всех победить
показать весь комментарий
Порошенко поставив Конституцію на паузу, віддав надра США і признав би результати путінських референдумів. Але не наш потужний Лідор!
показать весь комментарий
В усякому разі заблокував її точно.
показать весь комментарий
тоді путін повинен визнати що він ***** і забратись з України на кордони 1991р.
показать весь комментарий
Дура ти, ще раз довела. Займайся тим навіщо їхала
показать весь комментарий
Не хами, малорос.
показать весь комментарий
*****, про які взагалі відносини ти говориш?
показать весь комментарий
***** хоче воювати до останнього росіянина, тому що росія, це більше не держава, а тупо військова хунта в міжнародно невизнаних кордонах. Інших варіантів розвитку російської історії тепер немає.
показать весь комментарий
Ну-ка *****, выгляни в окно и глянь, то не мы там признаём твои бредовые фантазии...
показать весь комментарий
*****, вимагаю визнати курщину та Кубань Україною!
показать весь комментарий
Це він натякає ще раз що він не визнає Україну державою, вважає просто "територією" яку в любий момент можна анексувати. Москалі кровні вороги українців!
показать весь комментарий
Мало того що ху...ло, так він ще і дебіл
показать весь комментарий
абсолютна більшість українців зацікавлена у тому, щоб ця помийна федерація зникла з політичної карти світу. як колись зник совок..
показать весь комментарий
На політичній карті світу визнані кордони, помийної федерації більше нема на ній. Але цього недостатньо, війна йтиме, поки існує нацистська ідеологія "руський мір" і калька з арійців, так звані "руськіє".
показать весь комментарий
Х#Й тобі по лобі,х#ло смердюче.
показать весь комментарий
Здохни ,підар!!!
показать весь комментарий
Який ти бред несеш.Яка **** його народила,мабуть,стоячи він випав і тім'ячком об підлогу.Референдуми ніколи ніхто не визнає,то бутафорія Нейтральний статус країни був до 2014 року поки ти,гнида,не віджав Крим.Тобі відомо де рукав пришивається?Все ти,курво,повернеш.Все буде Україна!Здохни разом з підарастичною державою.
показать весь комментарий
Ну для початку можна розглянути легітимність виборів *****, проведених на окуповагих територіях.

А після цьошо всі заяви самозванця вже не мають значення.
показать весь комментарий
Образно! Я не понимаю, зачем КНР о. Тайвань сейчас? Такими референдумами он может оттяпать у кацапстана земли не то, что до Урала, а уже до Карелии!
показать весь комментарий
*** вам через всю морду
показать весь комментарий
"забезпечити права ... проросійських жителів"

пророссийские жители не хотят жить в россии? нонсенс однако
показать весь комментарий
"При врегулюванні конфлікту в Україні необхідно забезпечити права російської мови та проросійських жителів", - хутін.

Джерело: https://censor.net/ua/n3559142

Зермаки завзято працюють над виконанням цих вимог ху@ла.
показать весь комментарий
"Це свідоме знищення інституції Офісом президента: кандидат на посаду мовного омбудсмена актор Олександр Завальський(?!!) 10 років працював на телеканалі, який фінансував Моспатріархат. Чим далі - все чудесатій і чудесатій. Здається почалася остання стадія розпаду держави."
показать весь комментарий
Отже, стосовно слів ***** що більшість українців зацікавлені в дружбі з кацапми- в цій темі їх лише два- Роман #608981 та Федір Сидоренко .
Всього коментаторів 42.
Яка в біса більшість?
показать весь комментарий
Что-то **** расхрюкалось в последнее время. То пяточка с бункера не показывал, а сейчас не заткнуть. Поток словно в чумадан.
показать весь комментарий
А путін повинен публічно визнати що він *****.
показать весь комментарий
Він знає , тому і корчить із себе дегенерата
показать весь комментарий
"Він пригрозив, що ігнорування цих результатів "означає, що є можливості для відновлення збройного конфлікту".
Відновлення?! А хіба він вже завершився?
показать весь комментарий
На Международном экономическом форуме в Петербурге 20 июня Путин заявил, что не требует капитуляции Украины, а лишь "признания реалий, которые сложились на земле". ))
-----------------------
Ну ми не проти . Давай поговоримо про - рєаліі на земле .! А ці реалії такі що ви кацапня смердюча не можете захопити ні Запоріжжя , ні Херсон , ні Краматорськ , ні навіть Покровськ . Це ж реалії ?? Реалії . То ж визнавай їх сам , в першу чергу .
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Кремлівський виродок ще не зрозумів , що жодна із цих областей
не окупована цілком його орками , але кретин ху@ло
з наглючою ботоксною мордою чого вимагає 😡
Падло ти плєшиве , здохни і не видавай свої хотєлки за правду 🤬
показать весь комментарий
показать весь комментарий
рашистська гнида.кажучи -"Україна повинна оголосити нейтралітет, не вступати в будь-які іноземні альянси, і не намагатися отримати ядерну зброю", - сказав Путін, вважаючи, що ці кроки є "основою для довгострокової стабільності в регіоні". тим самим звинувачує самого себе в нарушенні окупацією і війною в Україні ТОГО.ЩО БУЛО ДО 2014 РОКУ...брехлива собака...
показать весь комментарий
Украина должна только уничтожить тебя,хуйловская мразь!
показать весь комментарий
за Крым Хйло чего-то ничего не сказал
показать весь комментарий
Питання тільки в тому - коли трамп підтримає такі "условія"
показать весь комментарий
попаяло многонорочніка - обісрався і робить вигляд що все по його плану
показать весь комментарий
Україна вже давно визнала результати референдума! Ще до твого царювання!!!
показать весь комментарий
Поки ***** залишається при владі, шанси на становлення довгострокового миру між воюючими сторонами є вкрай примарними. І змінити це не допоможуть будь-які зустрічі з очільником РФ і будь-який ступінь залученості у "мирний процес" президента США Дональда Трампа, адже загарбницькі амбції *****, його оточення та, взагалі, ЩО ВАЖЛИВО, ВСІХ КАСАПІВ виходять далеко за межі не лише анексованих українських областей, а й усієї України.
Реально примусити всю кремлядь до завершення війни міг би Китай, однак він не буде тиснути на Москву, доки не вичавить з лаптєстану усі корисні Китаю "соки".

Тим часом, хороші русскіє, навіть дуже хороші, але русскіє вважають, що реальна причина війни та джерело її продовження ховаються в самому російському диктаторі та його найближчому оточенні.

Наприклад, російська опозиціонера в еміграції Ольга Курносова в інтерв'ю OBOZ.UA https://war.obozrevatel.com/ukr/koli-ayatolu-znischat-putin-bude-nastupnim-opozitsionerka-kurnosova-poyasnila-scho-zupinit-agresora.htm заявила: "Що стосується війни, то я говорила, говорю і буду говорити, що, поки Путін перебуває при владі в Росії, на довгостроковий мир розраховувати не варто за жодних форматів - хоч зустріч із Трампом, хоч зустріч без Трампа, хоч яка завгодно інша зустріч. Головна гарантія миру - це відсутність Путіна і його команди біля керма в РФ. Можливо, ймовірні можливості якихось домовленостей, коли буде тристоронній формат. Але я особисто на це сильно б не розраховувала".

Представниця росіійської опозиції впевнена: Крим та чотири області на материковій частині України, які російській армії вдалося частково окупувати, зовсім не є головною метою Путіна. Ба більше, такою метою не є навіть захоплення усієї України, про яке російський диктатор, безумовно, мріє.

"Основна мета Путіна - це отримання більшого контролю над принаймні всіма республіками колишнього Радянського Союзу - не випадково зараз так багато уваги приділяється Молдові, - а в довгострокових планах - контролювати країни колишнього соціалістичного блоку, країни Східної Європи. Так, це може бути пряма військова присутність, але ми бачимо ту кількість агентури, яку зараз закинуто в Європу, і ми бачимо, що путінська Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Європі. Тому, поки Путін залишатиметься при владі, спокійно жити нікому не доведеться - не тільки Україні, а й іншим країнам Європи", - наголосила Курносова.

Чи не єдиною людиною на планеті, яка могла би дійсно відіграти значущу роль у завершенні війни російська опозиціонерка вважає главу КНР Сі Цзіньпіня. Очільник комуністичного Китаю дійсно отримав серйозні важелі тиску на Москву. Однак у питанні, чи скористається він ними, залишається одне "але": Пекін ще не обдер Росію, немов липку, вважає Курносова.
показать весь комментарий
Нам всім треба, щоб ти здох якомога скоріше!
показать весь комментарий
А я хочу захистити куйла та його свору! Як воно захищає російськомовних та росіян, потужною ракетой!!!
показать весь комментарий
Зазвичай так перед смертю "перемикає"...🤗😁
показать весь комментарий
Можно визнати. Ідіотизм Путіна і інших рашистських дугінців.
показать весь комментарий
Ну, що я можу сказати відносно цих мрій Пукіна: видно, що терпить, як людина в якої швидка настя, але ще трішки і обсериться. Зате щьоки дує.
показать весь комментарий
Ми в Україні провели референдум, за результатами якого 146% проголосували за те, що ПУТІН *****!
показать весь комментарий
говно не може определиться, мы Адин народ или мы должны признать говнореферндумы, и если мы Адин народ, то 30 лет эти ублюдки продавали нам наш газ
показать весь комментарий
https://www.ponomaroleg.com/tochka-nesoprikosnoveniya/ Олег Пономарь:

Вот эти референдумы и эти территории - это точка несоприкосновения с планом Трампа, который Трамп предложил Путину (на пути к заморозке) и который Путин отверг.

Остальное всё и Украина и Запад и так принимали по большому счету - отказ от вступления в НАТО (но не от ЕС), безъядерный статус и тд.

Ну и Путин также в очередной раз призывает Украину не слушать Европу и не сопротивляться.

Ничего нового фактически.
показать весь комментарий
Тільки після того, як Путін отримає найбільшу пляшку собі в дупу.
показать весь комментарий
Спочатку референдуми на московії, про вихід окупованих територій, а вже потім думай про Україну!
показать весь комментарий
а иди ***** ***********!*** ну и ******** на всю бошку!феерический пациент кащенко............................................
показать весь комментарий
