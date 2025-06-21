Украина должна признать результаты "референдумов" в четырех "российских" областях, - Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин требует признания Украиной нейтралитета и результатов "референдумов", проведенных на оккупированных Россией территориях на Луганщине, Донетчине, Херсонщине и в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом диктатор заявил в интервью Sky News Arabia, которое цитируют росСМИ.

"Украина должна объявить нейтралитет, не вступать в какие-либо иностранные альянсы, и не пытаться получить ядерное оружие", - сказал Путин, считая, что эти шаги являются "основой для долгосрочной стабильности в регионе".

Глава Кремля также заявил, что Украина якобы должна признать результаты так называемых "референдумов" в Донбассе и "Новороссии" (Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, - ред.).

Он пригрозил, что игнорирование этих результатов "означает, что есть возможности для возобновления вооруженного конфликта".

"Уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией. При урегулировании конфликта в Украине необходимо обеспечить права русского языка и пророссийских жителей", - помечтал российский диктатор.

"Киеву следует преследовать национальные интересы, а не интересы марионеточных режимов, действующих против РФ. Надо устранить нацистские элементы в украинском руководстве. Украина заслуживает лучшей судьбы и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт", - добавил Путин, комментируя переговоры с Украиной в Стамбуле.

Напомним, ранее Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.