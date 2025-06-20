Путин о захвате Сум: "Такой задачи у РФ нет, но не исключено"
Диктатор Владимир Путин заявил, что российские военные могут захватить город Сумы, но сейчас такой задачи у России нет.
Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) цитируют росСМИ.
По его словам, украинские военные якобы "создают угрозу" и "постоянно обстреливают приграничные территории".
"Они (украинские войска. - Ред.) залезли к нам в Курскую область... мы их оттуда выбили, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда. В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 км. Далее -- город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", - отметил российский диктатор.
Также, по его словам, сброс так называемой "грязной бомбы" на территорию России стал бы "большой, возможно, "последней ошибкой" Украины.
Ответ России в таком случае будет "жестким и катастрофическим" для Украины, добавил Путин.
його халдєй мединський распальцовку робив на мінімум 6-8 областей
>Відповідь Росії в такому випадку буде "жорсткою і катастрофічною" для України, додав Путін.
тому краще одразу вдарити також ядерною та хімічною зброєю
І не всі ж такі ідеологічно грамотні. Є ті хто палить авто ЗСУ та наводить ракети. І цей висєр їм зайде на ура, для них він і робиться...
Про брудну бомбу можна виділити повідомлення можливо в них там план зробити якийсь теракт у Москві і звинуватити у ньому українців. Думаю точно є. Але поки не бачать навіщо його робити.
Забагато пафосу у нього сьогодні, ніби він оточив Київ і видає ультиматуми.
Надімось, Захід закінчить в Ірані, почне нагинати цього ботоксного чучела.
Ти не украiнець, якщо тобi це здаеться смiшним.
- Масова мобiлiзацiя не зупиняеться
- Кладовища пестрять прапорами
- Фронт повзе вже не тiльки на захiд, а вже на пiвдень. Орки на межi днiпровськоi обл, в 25 км вiд Запорiжжя, в 15 км вiд Сум, в 55 км вiд Миколаева
- Суспiльство вже прогрiваеться щодо мобiлiзацii з 18 р., та мобiлiзацii жiнок
- У оркiв стiльки наших, що у полон вже майже не беруть
- Дроннi атаки вже кожну нiч сотнями штук
А тобi все оркiвськi втрати один к мiльону маряться)))
Головне не забувай називати коментарiв кацапами - так ти 100% виграеш вiйну, ухилянт)
Також не виключено (згідно теорії вірогідностей), що імпотент раптом візьме та перегрюкає усіх баб!