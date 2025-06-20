Путин о захвате Сум: "Такой задачи у РФ нет, но не исключено"

Диктатор Владимир Путин заявил, что российские военные могут захватить город Сумы, но сейчас такой задачи у России нет.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) цитируют росСМИ.

По его словам, украинские военные якобы "создают угрозу" и "постоянно обстреливают приграничные территории".

"Они (украинские войска. - Ред.) залезли к нам в Курскую область... мы их оттуда выбили, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда. В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 км. Далее -- город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", - отметил российский диктатор.

Также, по его словам, сброс так называемой "грязной бомбы" на территорию России стал бы "большой, возможно, "последней ошибкой" Украины.

Ответ России в таком случае будет "жестким и катастрофическим" для Украины, добавил Путин.

