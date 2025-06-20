РУС
Путин о захвате Сум: "Такой задачи у РФ нет, но не исключено"

Путин сделал заявление о Германии

Диктатор Владимир Путин заявил, что российские военные могут захватить город Сумы, но сейчас такой задачи у России нет.

Как передает Цензор.НЕТ, его заявление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) цитируют росСМИ.

По его словам, украинские военные якобы "создают угрозу" и "постоянно обстреливают приграничные территории".

"Они (украинские войска. - Ред.) залезли к нам в Курскую область... мы их оттуда выбили, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда. В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 км. Далее -- город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи забрать Сумы, но в принципе я этого не исключаю", - отметил российский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин: "Русские и украинцы - один народ. Украина вся наша"

Также, по его словам, сброс так называемой "грязной бомбы" на территорию России стал бы "большой, возможно, "последней ошибкой" Украины.

Ответ России в таком случае будет "жестким и катастрофическим" для Украины, добавил Путин.

Также читайте: Российские ударные БпЛА атаковали Сумы и Одессу, произошли пожары

путин владимир (32233) россия (97378) Сумская область (3692) Сумы (1255) Сумский район (411)
Топ комментарии
+14
Нафіга ви цього виродка цитуєте вчора пів дня і сьогодні знову ,адже це кінчена відморожена фашиська мерзота ,невже ця погань може щось нормальне сказати? це варвар ,терорист
20.06.2025 19:18 Ответить
+9
Здохни **** ху* ло ,з усіма своїми ви* лядками !!!
20.06.2025 19:17 Ответить
+6
Цікаво, - в совку чи Британії теж промови Гітлера ретранслювали?
20.06.2025 19:18 Ответить
Вызывайте лысого из браззерс, володя потекла и вся уже мокрая!
20.06.2025 19:13 Ответить
еге ж я!
його халдєй мединський распальцовку робив на мінімум 6-8 областей
20.06.2025 19:35 Ответить
Я ж про что и говорю, он вон выступает то слюна течет как у бульдого на свои фантазии, израиль вон уже русскоговорящия стал, дежавю прямо какоето@
20.06.2025 19:47 Ответить
В том году так же говорил про Харьков, в этом про Сумы, в следующем будет про Днепр говорить
20.06.2025 19:14 Ответить
аналогично как и мего наступление на харьков,встали через 7 км от границы....и сразу же захватывать не хотели как и киев и прочие прочие,и крейсер не нужен и тушки уже старые на списание,не очень то и надо были)короче ничего нового
20.06.2025 19:15 Ответить
>Також, за його словами, скидання так званої "брудної бомби" на територію Росії стало б "великою, можливо, "останньою помилкою" України.
>Відповідь Росії в такому випадку буде "жорсткою і катастрофічною" для України, додав Путін.

тому краще одразу вдарити також ядерною та хімічною зброєю
20.06.2025 19:15 Ответить
Так хімічними гранатами зараз обстрілюють на передовій. Мабуть такими, що проти демонстрацій.
20.06.2025 19:18 Ответить
я пропоную використовувати https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) там дуже низький індекс LD-50, тож один дрон з N кілограмами сполуки зможе винести місто типу мацкви, якщо поступово скидати.
20.06.2025 19:19 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent)
20.06.2025 19:22 Ответить
Все можна зробити. Тільки ціль повинна бути, що планується досягти такими діями. А так не сумніваюся, що в Україні багато розумних людей.
20.06.2025 19:33 Ответить
Мета - налякати русню. Сам факт існування у нас VX буде стримувати їх, бо якщо перейдуть червону лінію, москва стане мертвим містом.
20.06.2025 19:37 Ответить
Здохни **** ху* ло ,з усіма своїми ви* лядками !!!
20.06.2025 19:17 Ответить
" Путин не победил фашизм. Он его усыновил" * Валерія Новодворська
20.06.2025 19:39 Ответить
Нафіга ви цього виродка цитуєте вчора пів дня і сьогодні знову ,адже це кінчена відморожена фашиська мерзота ,невже ця погань може щось нормальне сказати? це варвар ,терорист
20.06.2025 19:18 Ответить
Нас з вами не чують. Таке враження що цензор.нет став чпстиною раша тудей
20.06.2025 19:34 Ответить
Цікаво, - в совку чи Британії теж промови Гітлера ретранслювали?
20.06.2025 19:18 Ответить
Краще всім знати про що говорять вороги.
20.06.2025 19:21 Ответить
А то ніхто тут не знає...
показать весь комментарий
20.06.2025 19:32 Ответить
Палять і наводять, в основному за гроші
20.06.2025 20:25 Ответить
А боїться все ж брудної бомби. І мабуть має план щось підірвати в себе і Москві і звинуватити у цьому українців. Йому не вперше проти своїх воювати.
20.06.2025 19:19 Ответить
Щось ***** сьогодні дуже багато *******, видно чемодан порожній.
20.06.2025 19:23 Ответить
Вояка хєров,ти тільки з населенням можеш воювати.Так було в Грузії,так було в Ічкерії,так було в Сирії,так і в Україні.Твоя армія гівно та й ти таке ж
20.06.2025 19:25 Ответить
Потворне, цинічне,брехливе,мерзенне чудовисько яке заслуговує на смертну кару без слідства і суду
20.06.2025 19:25 Ответить
СУМАсшедшее ***** может захватить только СУМКУ для какашек а вот СУМЫ это уж куёв как дров..
20.06.2025 19:28 Ответить
Воно само собі протирічить, квакаючи на одному й тому ж збіговиську. То не хотять капітуляції України, то Україна вся їхня... Що на умі, то і на язиці? Одне лайно в плішивій башці...
20.06.2025 19:28 Ответить
Там здається вже немає нікого, хто вірить в маячню цієї істоти. Сидять-гривою махають... і кожен думає як пропетляти.
20.06.2025 19:37 Ответить
***** про захоплення за щоку: "Такого завдання немає,але не виключено".
20.06.2025 19:30 Ответить
Путін знову підтверджує своє ім'я, що йому дали в Україні. Нічого нового.

Про брудну бомбу можна виділити повідомлення можливо в них там план зробити якийсь теракт у Москві і звинуватити у ньому українців. Думаю точно є. Але поки не бачать навіщо його робити.
20.06.2025 19:31 Ответить
Двойнечки, сосните куйцов...
20.06.2025 19:32 Ответить
Путін розпищався як счетчик гейгера в Тегерані.

Забагато пафосу у нього сьогодні, ніби він оточив Київ і видає ультиматуми.

Надімось, Захід закінчить в Ірані, почне нагинати цього ботоксного чучела.
20.06.2025 19:34 Ответить
Що таке сталося що він знову ***********.
20.06.2025 19:45 Ответить
При тому о 2й ночі,щоб попало зранку в новини в США.
20.06.2025 20:57 Ответить
"Ми нє можем захватіть 4 області,поетому отдайтє іх самі, а іначє ми захватім 6 областей, потому-чьто нє можем захватіть 4 області".
20.06.2025 19:48 Ответить
Що тобi тут смiшного, ботику?
20.06.2025 19:55 Ответить
кацап,а що тобі не так?
20.06.2025 20:15 Ответить
Тобi смiшно що оркотня зтирае украiнцiв (i вже не вiйськових, а цивiльних яких загребли до вiйська) i повiльно але невiдворотно зсувае фронт на захiд, ******** в цей час мiста?

Ти не украiнець, якщо тобi це здаеться смiшним.
20.06.2025 21:09 Ответить
козлятина кацапська, твої кацапи "зтираються" в набагато більшому обсязі,й такими темпами просування, через років 200 та ціною більше 100 мільйонів твої козлорилих "соотєчєствєнніков" може ви до річки Дніпро й доповзете, але вас саміх вже не буде,козлорогий.
20.06.2025 22:14 Ответить
Переставай вживати телемарафон та почни вживати дiпстейт, победун =)
20.06.2025 22:51 Ответить
кацап,ти знову кісєля з солов'їним гівном обіжрався?
20.06.2025 23:18 Ответить
Яке вiдношення це мае до Дiпстейту?
20.06.2025 23:41 Ответить
кацап,до чого тут взагалі Діпстейт?
20.06.2025 23:56 Ответить
До того що тобi на телемарафонi вiшають локшину на вуха, а тобi не вистачае розуму скласти два плюс два.

- Масова мобiлiзацiя не зупиняеться
- Кладовища пестрять прапорами
- Фронт повзе вже не тiльки на захiд, а вже на пiвдень. Орки на межi днiпровськоi обл, в 25 км вiд Запорiжжя, в 15 км вiд Сум, в 55 км вiд Миколаева
- Суспiльство вже прогрiваеться щодо мобiлiзацii з 18 р., та мобiлiзацii жiнок
- У оркiв стiльки наших, що у полон вже майже не беруть
- Дроннi атаки вже кожну нiч сотнями штук

А тобi все оркiвськi втрати один к мiльону маряться)))

Головне не забувай називати коментарiв кацапами - так ти 100% виграеш вiйну, ухилянт)
21.06.2025 00:26 Ответить
кацап,до чого тут Миколаїв, Запоріжжя,де вони у бік Миколаїва просувались,ти кацап смердючий просто маніпулюєш фактами,а тепер скажи мені кацап-ти на війні сам був?
21.06.2025 06:00 Ответить
Хрен тобі, а не Суми
20.06.2025 19:48 Ответить
Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"

Також не виключено (згідно теорії вірогідностей), що імпотент раптом візьме та перегрюкає усіх баб!
20.06.2025 19:54 Ответить
Поки що в Сумах... сиджу. Тривогу скасовують на 5 хвилин. Не виношу всяких конспірологій, тут вистачає усяких переляканих і не дуже. Місто живе. Але пропаганда свою справу робить... капають на мозок і "свої" суки, і їхні...
20.06.2025 20:01 Ответить
Свої набагато гірше за ворога,якщо їх можна назвати своїми...наблюдав картину як чмо артюх приїхав до нас на підприємство оборонне в області а його не пускали ..так істерику **** закотив...вялікий бос приїхав...замість того щоб контролювати зведення фортифікацій ця ******* каталась по області і піарилась...умора а не влада....
21.06.2025 05:51 Ответить
Швидше небо впаде на землю, ніж ти захопиш Суми, мразота плешива
20.06.2025 20:09 Ответить
Автор цієї фрази, погано закінчив
20.06.2025 20:26 Ответить
Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено" 3,14ЗДИТЬ .ЩО ДИХАЄ.А ДИХАЄ БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС.КОТРИЙ КАЗАВ .ЩО "3,14ДЕРАЦІЯ.НІКОЛИ НЕ НАПАДАТИМЕ НА УКРАЇНУ"
20.06.2025 20:37 Ответить
Нічого він не може захопити, якщо наші гниди не здадуть йому самі територію.
20.06.2025 20:46 Ответить
Це,до речі,повністю в його стилі. Самим підірвати брудну бомбу на территорії Росії, звинуватити Україну і застосувати проти нас ядерну зброю.
20.06.2025 23:30 Ответить
 
 