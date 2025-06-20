Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"
Диктатор Володимир Путін заявив, що російські військові можуть захопити місто Суми, але зараз такого завдання у Росії немає.
Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на пленарній сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) цитують росЗМІ.
За його словами, українські військові нібито "створюють загрозу" та "постійно обстрілюють прикордонні території".
"Вони (українські війська, - ред.) залізли до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер змушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі –– місто Суми, обласний центр. У нас немає такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю", - зазначив російський диктатор.
Також, за його словами, скидання так званої "брудної бомби" на територію Росії стало б "великою, можливо, "останньою помилкою" України.
Відповідь Росії в такому випадку буде "жорсткою і катастрофічною" для України, додав Путін.
його халдєй мединський распальцовку робив на мінімум 6-8 областей
>Відповідь Росії в такому випадку буде "жорсткою і катастрофічною" для України, додав Путін.
тому краще одразу вдарити також ядерною та хімічною зброєю
І не всі ж такі ідеологічно грамотні. Є ті хто палить авто ЗСУ та наводить ракети. І цей висєр їм зайде на ура, для них він і робиться...
Про брудну бомбу можна виділити повідомлення можливо в них там план зробити якийсь теракт у Москві і звинуватити у ньому українців. Думаю точно є. Але поки не бачать навіщо його робити.
Забагато пафосу у нього сьогодні, ніби він оточив Київ і видає ультиматуми.
Надімось, Захід закінчить в Ірані, почне нагинати цього ботоксного чучела.
Ти не украiнець, якщо тобi це здаеться смiшним.
- Масова мобiлiзацiя не зупиняеться
- Кладовища пестрять прапорами
- Фронт повзе вже не тiльки на захiд, а вже на пiвдень. Орки на межi днiпровськоi обл, в 25 км вiд Запорiжжя, в 15 км вiд Сум, в 55 км вiд Миколаева
- Суспiльство вже прогрiваеться щодо мобiлiзацii з 18 р., та мобiлiзацii жiнок
- У оркiв стiльки наших, що у полон вже майже не беруть
- Дроннi атаки вже кожну нiч сотнями штук
А тобi все оркiвськi втрати один к мiльону маряться)))
Головне не забувай називати коментарiв кацапами - так ти 100% виграеш вiйну, ухилянт)
Також не виключено (згідно теорії вірогідностей), що імпотент раптом візьме та перегрюкає усіх баб!