4 576 53

Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"

Путін зробив заяву про Німеччину

Диктатор Володимир Путін заявив, що російські військові можуть захопити місто Суми, але зараз такого завдання у Росії немає. 

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на пленарній сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) цитують росЗМІ.

За його словами, українські військові нібито "створюють загрозу" та "постійно обстрілюють прикордонні території".

"Вони (українські війська, - ред.) залізли до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер змушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі –– місто Суми, обласний центр. У нас немає такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю", - зазначив російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін: "Росіяни та українці – один народ. Україна вся наша"

Також, за його словами, скидання так званої "брудної бомби" на територію Росії стало б "великою, можливо, "останньою помилкою" України. 

Відповідь Росії в такому випадку буде "жорсткою і катастрофічною" для України, додав Путін.

Також читайте: Російські ударні БпЛА атакували Суми та Одесу, сталися пожежі

путін володимир (24851) росія (67998) Сумська область (4256) Суми (998) Сумський район (418)
+14
Нафіга ви цього виродка цитуєте вчора пів дня і сьогодні знову ,адже це кінчена відморожена фашиська мерзота ,невже ця погань може щось нормальне сказати? це варвар ,терорист
20.06.2025 19:18 Відповісти
+9
Здохни **** ху* ло ,з усіма своїми ви* лядками !!!
20.06.2025 19:17 Відповісти
+6
Цікаво, - в совку чи Британії теж промови Гітлера ретранслювали?
20.06.2025 19:18 Відповісти
Вызывайте лысого из браззерс, володя потекла и вся уже мокрая!
20.06.2025 19:13 Відповісти
еге ж я!
його халдєй мединський распальцовку робив на мінімум 6-8 областей
20.06.2025 19:35 Відповісти
Я ж про что и говорю, он вон выступает то слюна течет как у бульдого на свои фантазии, израиль вон уже русскоговорящия стал, дежавю прямо какоето@
показати весь коментар
В том году так же говорил про Харьков, в этом про Сумы, в следующем будет про Днепр говорить
показати весь коментар
аналогично как и мего наступление на харьков,встали через 7 км от границы....и сразу же захватывать не хотели как и киев и прочие прочие,и крейсер не нужен и тушки уже старые на списание,не очень то и надо были)короче ничего нового
показати весь коментар
>Також, за його словами, скидання так званої "брудної бомби" на територію Росії стало б "великою, можливо, "останньою помилкою" України.
>Відповідь Росії в такому випадку буде "жорсткою і катастрофічною" для України, додав Путін.

тому краще одразу вдарити також ядерною та хімічною зброєю
20.06.2025 19:15 Відповісти
Так хімічними гранатами зараз обстрілюють на передовій. Мабуть такими, що проти демонстрацій.
показати весь коментар
я пропоную використовувати https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) там дуже низький індекс LD-50, тож один дрон з N кілограмами сполуки зможе винести місто типу мацкви, якщо поступово скидати.
показати весь коментар
https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent)
показати весь коментар
Все можна зробити. Тільки ціль повинна бути, що планується досягти такими діями. А так не сумніваюся, що в Україні багато розумних людей.
показати весь коментар
Мета - налякати русню. Сам факт існування у нас VX буде стримувати їх, бо якщо перейдуть червону лінію, москва стане мертвим містом.
показати весь коментар
Здохни **** ху* ло ,з усіма своїми ви* лядками !!!
показати весь коментар
" Путин не победил фашизм. Он его усыновил" * Валерія Новодворська
показати весь коментар
Нафіга ви цього виродка цитуєте вчора пів дня і сьогодні знову ,адже це кінчена відморожена фашиська мерзота ,невже ця погань може щось нормальне сказати? це варвар ,терорист
20.06.2025 19:18 Відповісти
Нас з вами не чують. Таке враження що цензор.нет став чпстиною раша тудей
показати весь коментар
Цікаво, - в совку чи Британії теж промови Гітлера ретранслювали?
показати весь коментар
Краще всім знати про що говорять вороги.
показати весь коментар
А то ніхто тут не знає...
І не всі ж такі ідеологічно грамотні. Є ті хто палить авто ЗСУ та наводить ракети. І цей висєр їм зайде на ура, для них він і робиться...
показати весь коментар
Палять і наводять, в основному за гроші
показати весь коментар
А боїться все ж брудної бомби. І мабуть має план щось підірвати в себе і Москві і звинуватити у цьому українців. Йому не вперше проти своїх воювати.
показати весь коментар
Щось ***** сьогодні дуже багато *******, видно чемодан порожній.
показати весь коментар
Вояка хєров,ти тільки з населенням можеш воювати.Так було в Грузії,так було в Ічкерії,так було в Сирії,так і в Україні.Твоя армія гівно та й ти таке ж
показати весь коментар
Потворне, цинічне,брехливе,мерзенне чудовисько яке заслуговує на смертну кару без слідства і суду
показати весь коментар
СУМАсшедшее ***** может захватить только СУМКУ для какашек а вот СУМЫ это уж куёв как дров..
показати весь коментар
Воно само собі протирічить, квакаючи на одному й тому ж збіговиську. То не хотять капітуляції України, то Україна вся їхня... Що на умі, то і на язиці? Одне лайно в плішивій башці...
показати весь коментар
Там здається вже немає нікого, хто вірить в маячню цієї істоти. Сидять-гривою махають... і кожен думає як пропетляти.
показати весь коментар
***** про захоплення за щоку: "Такого завдання немає,але не виключено".
показати весь коментар
Путін знову підтверджує своє ім'я, що йому дали в Україні. Нічого нового.

Про брудну бомбу можна виділити повідомлення можливо в них там план зробити якийсь теракт у Москві і звинуватити у ньому українців. Думаю точно є. Але поки не бачать навіщо його робити.
показати весь коментар
Двойнечки, сосните куйцов...
показати весь коментар
Путін розпищався як счетчик гейгера в Тегерані.

Забагато пафосу у нього сьогодні, ніби він оточив Київ і видає ультиматуми.

Надімось, Захід закінчить в Ірані, почне нагинати цього ботоксного чучела.
показати весь коментар
Що таке сталося що він знову ***********.
показати весь коментар
При тому о 2й ночі,щоб попало зранку в новини в США.
показати весь коментар
"Ми нє можем захватіть 4 області,поетому отдайтє іх самі, а іначє ми захватім 6 областей, потому-чьто нє можем захватіть 4 області".
показати весь коментар
Що тобi тут смiшного, ботику?
показати весь коментар
кацап,а що тобі не так?
показати весь коментар
Тобi смiшно що оркотня зтирае украiнцiв (i вже не вiйськових, а цивiльних яких загребли до вiйська) i повiльно але невiдворотно зсувае фронт на захiд, ******** в цей час мiста?

Ти не украiнець, якщо тобi це здаеться смiшним.
показати весь коментар
козлятина кацапська, твої кацапи "зтираються" в набагато більшому обсязі,й такими темпами просування, через років 200 та ціною більше 100 мільйонів твої козлорилих "соотєчєствєнніков" може ви до річки Дніпро й доповзете, але вас саміх вже не буде,козлорогий.
показати весь коментар
Переставай вживати телемарафон та почни вживати дiпстейт, победун =)
показати весь коментар
кацап,ти знову кісєля з солов'їним гівном обіжрався?
показати весь коментар
Яке вiдношення це мае до Дiпстейту?
показати весь коментар
кацап,до чого тут взагалі Діпстейт?
показати весь коментар
До того що тобi на телемарафонi вiшають локшину на вуха, а тобi не вистачае розуму скласти два плюс два.

- Масова мобiлiзацiя не зупиняеться
- Кладовища пестрять прапорами
- Фронт повзе вже не тiльки на захiд, а вже на пiвдень. Орки на межi днiпровськоi обл, в 25 км вiд Запорiжжя, в 15 км вiд Сум, в 55 км вiд Миколаева
- Суспiльство вже прогрiваеться щодо мобiлiзацii з 18 р., та мобiлiзацii жiнок
- У оркiв стiльки наших, що у полон вже майже не беруть
- Дроннi атаки вже кожну нiч сотнями штук

А тобi все оркiвськi втрати один к мiльону маряться)))

Головне не забувай називати коментарiв кацапами - так ти 100% виграеш вiйну, ухилянт)
показати весь коментар
кацап,до чого тут Миколаїв, Запоріжжя,де вони у бік Миколаїва просувались,ти кацап смердючий просто маніпулюєш фактами,а тепер скажи мені кацап-ти на війні сам був?
показати весь коментар
Хрен тобі, а не Суми
показати весь коментар
Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"

Також не виключено (згідно теорії вірогідностей), що імпотент раптом візьме та перегрюкає усіх баб!
показати весь коментар
Поки що в Сумах... сиджу. Тривогу скасовують на 5 хвилин. Не виношу всяких конспірологій, тут вистачає усяких переляканих і не дуже. Місто живе. Але пропаганда свою справу робить... капають на мозок і "свої" суки, і їхні...
показати весь коментар
Свої набагато гірше за ворога,якщо їх можна назвати своїми...наблюдав картину як чмо артюх приїхав до нас на підприємство оборонне в області а його не пускали ..так істерику **** закотив...вялікий бос приїхав...замість того щоб контролювати зведення фортифікацій ця ******* каталась по області і піарилась...умора а не влада....
показати весь коментар
Швидше небо впаде на землю, ніж ти захопиш Суми, мразота плешива
показати весь коментар
Автор цієї фрази, погано закінчив
показати весь коментар
Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено" 3,14ЗДИТЬ .ЩО ДИХАЄ.А ДИХАЄ БРЕХЛИВИЙ РАШИСТСЬКИЙ ПЕС.КОТРИЙ КАЗАВ .ЩО "3,14ДЕРАЦІЯ.НІКОЛИ НЕ НАПАДАТИМЕ НА УКРАЇНУ"
показати весь коментар
Нічого він не може захопити, якщо наші гниди не здадуть йому самі територію.
показати весь коментар
Це,до речі,повністю в його стилі. Самим підірвати брудну бомбу на территорії Росії, звинуватити Україну і застосувати проти нас ядерну зброю.
показати весь коментар
