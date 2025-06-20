Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"

Диктатор Володимир Путін заявив, що російські військові можуть захопити місто Суми, але зараз такого завдання у Росії немає.

Як передає Цензор.НЕТ, його заяву на пленарній сесії Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) цитують росЗМІ.

За його словами, українські військові нібито "створюють загрозу" та "постійно обстрілюють прикордонні території".

"Вони (українські війська, - ред.) залізли до нас у Курську область... ми їх звідти вибили, а тепер змушені створювати зони безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти. У Сумській області глибина становить десь від 10 до 12 км. Далі –– місто Суми, обласний центр. У нас немає такого завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю", - зазначив російський диктатор.

Також, за його словами, скидання так званої "брудної бомби" на територію Росії стало б "великою, можливо, "останньою помилкою" України.

Відповідь Росії в такому випадку буде "жорсткою і катастрофічною" для України, додав Путін.

