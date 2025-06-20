Російські ударні БпЛА атакували Суми та Одесу, сталися пожежі

В Сумах та Одесі пролунали вибухи під час атаки російських БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Пізно ввечері 19 червня ворог атакував Сумську громаду безпілотниками. Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі", - повідомили у Сумській ОВА.

Про вибухи в Одесі повідомив мер Генадій Труханов.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ударних БпЛА. В місті чутно потужні вибухи!", - ідеться у дописі Труханова.

Відомо про про пожежу та пошкодження цивільної інфраструктури в Одесі.

"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок.

У середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер

