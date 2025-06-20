Російські ударні БпЛА атакували Суми та Одесу, сталися пожежі
В Сумах та Одесі пролунали вибухи під час атаки російських БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Пізно ввечері 19 червня ворог атакував Сумську громаду безпілотниками. Внаслідок атаки у Ковпаківському районі Сум загорілася одна із будівель у житловому секторі", - повідомили у Сумській ОВА.
Про вибухи в Одесі повідомив мер Генадій Труханов.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ударних БпЛА. В місті чутно потужні вибухи!", - ідеться у дописі Труханова.
Відомо про про пожежу та пошкодження цивільної інфраструктури в Одесі.
"Незважаючи на активну роботу сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, корпусу вищого навчального закладу, газопроводу та приватних автівок.
У середмісті, внаслідок влучання дрону, палає багатоповерхівка. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.
https://t.me/truonline/6269
https://t.me/odessa_infonews/71201 https://t.me/truonline/6276
Відео моменту влучання в багатоповерхівку - https://t.me/odessa_infonews/71201
https://i.postimg.cc/QXpKZ6qn/ae2e3f11-c28d-46ee-9771-35e840bc9af9.jpg https://i.postimg.cc/QXpKZ6qn/ae2e3f11-c28d-46ee-9771-35e840bc9af9.jpg https://i.postimg.cc/QXpKZ6qn/ae2e3f11-c28d-46ee-9771-35e840bc9af9.jpg https://i.postimg.cc/MZGnRzJh/efca8346-b800-4756-ac55-2965e85754ae.jpg https://i.postimg.cc/MZGnRzJh/efca8346-b800-4756-ac55-2965e85754ae.jpg https://i.postimg.cc/MZGnRzJh/efca8346-b800-4756-ac55-2965e85754ae.jpg https://i.postimg.cc/Td0yppFV/c340d049-d44f-4076-90f2-85**********.jpg https://i.postimg.cc/Td0yppFV/c340d049-d44f-4076-90f2-85**********.jpg https://i.postimg.cc/Td0yppFV/c340d049-d44f-4076-90f2-85**********.jpg https://i.postimg.cc/fZWt1fSB/ed6cfb54-b8fa-4985-b509-a6b9cd1464a1.jpg https://i.postimg.cc/fZWt1fSB/ed6cfb54-b8fa-4985-b509-a6b9cd1464a1.jpg https://i.postimg.cc/fZWt1fSB/ed6cfb54-b8fa-4985-b509-a6b9cd1464a1.jpg https://i.postimg.cc/mRdz41QR/8a367489-1358-4ead-82**-5efef4ea7f7f.jpg https://i.postimg.cc/mRdz41QR/8a367489-1358-4ead-82**-5efef4ea7f7f.jpg https://i.postimg.cc/mRdz41QR/8a367489-1358-4ead-82**-5efef4ea7f7f.jpg https://i.postimg.cc/Q8h98p4N/35ef4c83-9840-4401-8c23-0dcb5660859d.jpg https://i.postimg.cc/Q8h98p4N/35ef4c83-9840-4401-8c23-0dcb5660859d.jpg https://i.postimg.cc/Q8h98p4N/35ef4c83-9840-4401-8c23-0dcb5660859d.jpg https://i.postimg.cc/yskJ86PR/e**d6f10-dd03-4***-b55b-21b66dca2094.jpg https://i.postimg.cc/yskJ86PR/e**d6f10-dd03-4***-b55b-21b66dca2094.jpg https://i.postimg.cc/yskJ86PR/e**d6f10-dd03-4***-b55b-21b66dca2094.jpg
Мер Одеси Геннадій Труханов
Відео - https://t.me/truonline/6284