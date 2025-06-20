Ворог атакує Харків "шахедами", у місті вибухи
Ворог атакував Харків ударними безпілотниками, у місті виникла пожежа.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог наніс 8 ударів ворожими дронами по Шевченківському району Харкова", - повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок удару ворожих безпілотників по місту в одному випадку горить дах незаселеної новобудови, в іншому - маємо влучання на подвірʼя багатоповерхівки: вибиті шибки, понівечені машини.
На дану хвилину відомо про трьох постраждалих - один травмований, двоє з гострою реакцією на стрес. Біля 50 авто у дворі багатоповерхівки пошкоджені", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов
