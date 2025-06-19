1 274 1
Удар РФ по цивільному підприємству в Харкові 7 червня: пожежу остаточно загасили на 12-й день
У Харкові на 12-й день загасили пожежу на цивільному підприємству, що виникла внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка", - йдеться в повідомлені.
Терехов зазначив, що кілька днів тривала пошукова операція, з-під уламків було піднято шість тіл загиблих цивільних.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Саботувати покарання, можуть лише однодумці, отих коригувальників!