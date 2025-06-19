УКР
Удар РФ по цивільному підприємству в Харкові 7 червня: пожежу остаточно загасили на 12-й день

У Харкові на 12-й день загасили пожежу на цивільному підприємству, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка", - йдеться в повідомлені.

Терехов зазначив, що кілька днів тривала пошукова операція, з-під уламків було піднято шість тіл загиблих цивільних.

Читайте: Удар РФ по Харкову 7 червня: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

Коментувати
Коригувальників, треба вішати, бо це їх дійство, буде до кінця сидіння зеленського з групою осіб в Урядовому кварталі!
Саботувати покарання, можуть лише однодумці, отих коригувальників!
показати весь коментар
19.06.2025 16:30 Відповісти
 
 