Удар РФ по цивільному підприємству в Харкові 7 червня: пожежу остаточно загасили на 12-й день

У Харкові на 12-й день загасили пожежу на цивільному підприємству, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"На цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу. Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка", - йдеться в повідомлені.

Терехов зазначив, що кілька днів тривала пошукова операція, з-під уламків було піднято шість тіл загиблих цивільних.

