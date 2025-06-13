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Новини Фото Обстріли Харкова
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Удар РФ по Харкову 7 червня: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

У Харкові завершилися аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, яке зазнало російських ударів 7 червня. Пошукова операція тривала 6 діб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"З-під завалів вилучено тіла 6 загиблих: 3 чоловіків та 3 жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій", - йдеться в повідомленні.

До пошукових робіт залучались рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Харкову 7 червня: з-під завалів дістали тіло шостої жертви, вона вважалася зниклою

Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

Харків (5721) ДСНС (5172) Харківська область (1140) Харківський район (374)


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