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Удар РФ по Харкову 7 червня: аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж
У Харкові завершилися аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства, яке зазнало російських ударів 7 червня. Пошукова операція тривала 6 діб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
"З-під завалів вилучено тіла 6 загиблих: 3 чоловіків та 3 жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій", - йдеться в повідомленні.
До пошукових робіт залучались рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста.
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