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Новости Фото Обстрелы Харькова
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Удар РФ по Харькову 7 июня: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

В Харькове завершились аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия, которое подверглось российским ударам 7 июня. Поисковая операция продолжалась 6 суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Из-под завалов изъяты тела 6 погибших: 3 мужчин и 3 женщин. В целом демонтировано более 70 тонн бетонных и металлических конструкций", - говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекались спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города.

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Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков

Автор: 

Харьков (7602) ГСЧС (5032) Харьковская область (1123) Харьковский район (372)


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