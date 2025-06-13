Удар РФ по Харькову 7 июня: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж
В Харькове завершились аварийно-спасательные работы на территории гражданского предприятия, которое подверглось российским ударам 7 июня. Поисковая операция продолжалась 6 суток.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"Из-под завалов изъяты тела 6 погибших: 3 мужчин и 3 женщин. В целом демонтировано более 70 тонн бетонных и металлических конструкций", - говорится в сообщении.
К поисковым работам привлекались спасатели, кинологические расчеты и тяжелая техника ГСЧС, а также коммунальные службы города.
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