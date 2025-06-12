Удар РФ по Харькову 7 июня: из-под завалов достали тело шестой жертвы, она считалась пропавшей

В Харькове, на месте российского удара 7 июня, из-под завалов гражданского предприятия достали тело шестого человека.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что на месте субботнего удара по гражданскому предприятию найдено тело шестого человека, который считался пропавшим", - отметил он.

Поисковая операция, которая длилась несколько последних дней, завершена.

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Удар по предприятию в Харькове

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли самый массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять работников предприятия.

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