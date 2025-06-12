Последствия вражеской атаки на Харьков: число пострадавших возросло до 14 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
По состоянию на 7 утра в Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
"Вражеские беспилотники попали по жилым квартирам, учебным заведениям, магазину и другим объектам Салтовского, Шевченковского и Слободского районов города Харькова", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, пострадали 14 человек, среди них 4 ребенка.
Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку.
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stanis nasvaiko
показать весь комментарий12.06.2025 08:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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