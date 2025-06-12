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Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
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Последствия вражеской атаки на Харьков: число пострадавших возросло до 14 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

По состоянию на 7 утра в Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

"Вражеские беспилотники попали по жилым квартирам, учебным заведениям, магазину и другим объектам Салтовского, Шевченковского и Слободского районов города Харькова", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пострадали 14 человек, среди них 4 ребенка.

Работают спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Пожарные тушили пожары и помогали эвакуировать жителей. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку.

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Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков
Харьков

Автор: 

обстрел (27961) Харьков (7597) Харьковская область (1113) Харьковский район (367)


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А де зруйнований Білгород і гори кацапських трупів, де атвєточка? Чи зеленський і сирський по своїм не стріляють?
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12.06.2025 08:42 Ответить
 
 