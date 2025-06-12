Россияне снова атакуют Харьков беспилотниками, - Терехов
В ночь на 12 июня россияне атаковали Харьков беспилотниками.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, под ударом был Шевченковский район. Последствия уточняются", - написал он.
Напомним, вечером 11 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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Тут русскіе особливо нещадно проводило політику нищення українців, і української ідентичності.
Бо поряд.
40 км від кордону з кацапами.
Але пісенний шедевр **********: «путін - ***** !», народився саме у незламному Харкові.
А не у оранжереї Львова
На россіі: россійскіє (фуйпоймі етнос) русскіє, то- русскіє або кацапи,
В Україні: українські етнічні русскіє, то - українці.