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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне снова атакуют Харьков беспилотниками, - Терехов

шахед

В ночь на 12 июня россияне атаковали Харьков беспилотниками.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове прогремел взрыв. Предварительно, под ударом был Шевченковский район. Последствия уточняются", - написал он.

Напомним, вечером 11 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: Россияне ударили по Харькову БпЛА "молния", поврежден частный дом, - мэр (обновлено)

Автор: 

беспилотник (3788) Харьков (7597) Харьковская область (1113) Харьковский район (367)


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Топ комментарии
+4
Які *росіяни*? Скільки вже писати? Є *кацапи*! Прямо любов якась. В кожному заголовку *росіяни*
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12.06.2025 06:11 Ответить
+3
Їбаште Більгород!
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12.06.2025 04:09 Ответить
+3
Та з Харковом не дивує...
Тут русскіе особливо нещадно проводило політику нищення українців, і української ідентичності.
Бо поряд.
40 км від кордону з кацапами.
Але пісенний шедевр **********: «путін - ***** !», народився саме у незламному Харкові.
А не у оранжереї Львова
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12.06.2025 06:45 Ответить
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Їбаште Більгород!
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12.06.2025 04:09 Ответить
Давайте ракети!
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12.06.2025 08:20 Ответить
Давайте ракети!
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12.06.2025 08:22 Ответить
Які *росіяни*? Скільки вже писати? Є *кацапи*! Прямо любов якась. В кожному заголовку *росіяни*
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12.06.2025 06:11 Ответить
Більше того, харківяни у більшій своїй масі позиціонують любов до кацапського єзика, любов до постколоніальної мітки (кацапи мітять свою територію як пси тільки своїм єзиком). В них досі не вистачає мізів розуміти, що їх і вбивають під гаслом "адінарот".
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12.06.2025 06:24 Ответить
Та з Харковом не дивує...
Тут русскіе особливо нещадно проводило політику нищення українців, і української ідентичності.
Бо поряд.
40 км від кордону з кацапами.
Але пісенний шедевр **********: «путін - ***** !», народився саме у незламному Харкові.
А не у оранжереї Львова
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12.06.2025 06:45 Ответить
Та я зараз не про це. Я про тих, хто так люб'язно пише тексти.
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12.06.2025 06:49 Ответить
Розуміємо і кажемо правильно:

На россіі: россійскіє (фуйпоймі етнос) русскіє, то- русскіє або кацапи,

В Україні: українські етнічні русскіє, то - українці.
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12.06.2025 06:28 Ответить
 
 