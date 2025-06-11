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Новости Атака беспилотников
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Россияне запустили по Украине ударные БПЛА, - Воздушные силы

шахеди

Вечером 11 июня россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Группа вражеских ударных БпЛА с юга ➡️ на Херсонщину!
  • БпЛА с Херсонщины ➡️ на Николаевщину.

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