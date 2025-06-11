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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 11 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Група ворожих ударних БпЛА з півдня ➡️ на Херсонщину!
  • БпЛА з Херсонщини ➡️ на Миколаївщину

Читайте: РФ використала для масованого удару по Києву новий реактивний "Шахед", - Defense Express. ФОТО

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Повітряні сили (2774) Шахед (1185) війна в Україні (4786)


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