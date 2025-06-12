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Новини Атака безпілотників на Харків
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Росіяни знову атакують Харків безпілотниками, - Терехов

шахед

В ніч на 12 червня росіяни атакували Харків безпілотниками.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові пролунав вибух. Попередньо, під ударом був Шевченківський район. Наслідки уточнюються", - написав він.

Нагадаємо, ввечері 11 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: Росіяни вдарили по Харкову БпЛА "молнія", пошкоджено приватний будинок, - мер (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4363) Харків (5716) Харківська область (1121) Харківський район (369)


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