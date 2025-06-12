Росіяни знову атакують Харків безпілотниками, - Терехов
В ніч на 12 червня росіяни атакували Харків безпілотниками.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові пролунав вибух. Попередньо, під ударом був Шевченківський район. Наслідки уточнюються", - написав він.
Нагадаємо, ввечері 11 червня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
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