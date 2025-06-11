Росіяни вдарили по Харкову БпЛА "молнія", пошкоджено приватний будинок, - мер (оновлено)
Російські війська атакували Харків безпілотником "молнія".
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано удар ворожого безпілотника "молнія". Попередньо - по Салтівському району. Наслідки уточнюються", - написав він.
Згодом він повідомив, що внаслідок удару БПЛА "молнія" по Салтівському району пошкоджено приватний будинок та паркан. Про постраждалих інформація не надходила.
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Ті, хто кажуть, що зараз триває якийсь рашанський «тиждень помсти» - вибачте але вони або просто тупі та дурні,або брешуть бо їм так вигідно. Раша остаточно покращила кількість та якість виробництва шахедів, і тепер цей показник сягає не менше СОТНІ!!! на добу. Навіть якщо підземний завод в Єлабузі (який суттєво масштабувався з 2022 року), виробляє 300 шахедів на добу, то 100-200 штук рашисти можуть задіювати щоночі для атак, 100 відкладати, і раз на кілька днів влаштувати масові нальоти по 400-500 штук за ніч. Це при 100-200 за ніч щоденно, якщо шо. Тобто, подібні атаки будуть якщо навіть не щоденними, то раз-два на тиждень стабільно. При чому, основною ціллю буде саме Київ, а найбільше відчуватимуть наслідки його околиці та передмістя.
Те що раніше по нас не летіли кілька сот дронів за ніч - це не доброта москалів, це були недостатні виробничі потужності і наявність у нас боєздатного ППО...P.s....а це на додачу,якщо правда,тільки що з'явилася ця інфа в телеграмі...рф і північна корея домовились про виробництво Шахедів на території КНДР, - голова ГУР Буданов.
Окрім того, вироблені у КНДР безпілотники також можна буде експортувати назад до росії для підтримки війни проти України.
Уявіть: якщо зараз запускають 200-300 «шахедів», то далі ця цифра може зрости...
"Воно сидить в холодному без світла погребі і
розповідає скільки він на слух нарахував шахедів і ракет
які пролетіли поруч або над його хатою,
і каже:
-а що при Порошенко було краще???
І скажіть після цього що це "воно" не є тупим бидлом????
Воно сук@ навіть на мить
не може собі уявити(або не хоче) як добре ми,а також і це "воно" жили до приходу зеленського і його шапіто.
Воно своєю ненавистю до Порошенка відкинуло нашу Україну не менше ніж на 40 років назад.
І саме оте "недороблене воно" своїм дурним,дебільним голосуванням в 2019р.("по приколу, хоть поржем, хуже не будет,пусть попробует"....) дало початок руйнації життя не тільки свого(хоча вибачте чорт з ним), а і дітей, онуків, а можливо і правнуків..."