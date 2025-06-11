УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9538 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
486 1

Росіяни вдарили по Харкову БпЛА "молнія", пошкоджено приватний будинок, - мер (оновлено)

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

Російські війська атакували Харків безпілотником "молнія".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано удар ворожого безпілотника "молнія". Попередньо - по Салтівському району. Наслідки уточнюються", - написав він.

Згодом він повідомив, що внаслідок удару БПЛА "молнія" по Салтівському району пошкоджено приватний будинок та паркан. Про постраждалих інформація не надходила.

Читайте: Нічний удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 4

Автор: 

безпілотник (4357) Харків (5707) Харківська область (1121) Харківський район (360)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.facebook.com/profile.php?id=100032017129833&__cft__[0]=AZUYkFfmNFoWfQ-g9q7cMWKIqKbsxVrI5mGpD2guzS40RkGs8Z3lE64mevG833fzPCiy08eoFodpH7a77tBQDlFt0u8cuADFEdD2bnJSGPASrLiVqSDlu4jWtkuH9-Qpg53WpwK_dEGxmwMxvqR19PY5Hfalky7oSvrk53wFzOy1KFeb_pxHSDbK0VC3NvThcLOziw9OiIgGxo5oerEAhs9YhATm78iCZPziPp24TWAxpw&__tn__=-UC%2CP-R Jorge Jorge

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jjzVC764XjVXK7JAt3dL4wErUq7KBprnS61fX98NApmnRZ2zJCYFfn6m4nvdN56ml&id=100032017129833&__cft__[0]=AZUYkFfmNFoWfQ-g9q7cMWKIqKbsxVrI5mGpD2guzS40RkGs8Z3lE64mevG833fzPCiy08eoFodpH7a77tBQDlFt0u8cuADFEdD2bnJSGPASrLiVqSDlu4jWtkuH9-Qpg53WpwK_dEGxmwMxvqR19PY5Hfalky7oSvrk53wFzOy1KFeb_pxHSDbK0VC3NvThcLOziw9OiIgGxo5oerEAhs9YhATm78iCZPziPp24TWAxpw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 дн. ·

https://www.facebook.com/#



Ті, хто кажуть, що зараз триває якийсь рашанський «тиждень помсти» - вибачте але вони або просто тупі та дурні,або брешуть бо їм так вигідно. Раша остаточно покращила кількість та якість виробництва шахедів, і тепер цей показник сягає не менше СОТНІ!!! на добу. Навіть якщо підземний завод в Єлабузі (який суттєво масштабувався з 2022 року), виробляє 300 шахедів на добу, то 100-200 штук рашисти можуть задіювати щоночі для атак, 100 відкладати, і раз на кілька днів влаштувати масові нальоти по 400-500 штук за ніч. Це при 100-200 за ніч щоденно, якщо шо. Тобто, подібні атаки будуть якщо навіть не щоденними, то раз-два на тиждень стабільно. При чому, основною ціллю буде саме Київ, а найбільше відчуватимуть наслідки його околиці та передмістя.

Те що раніше по нас не летіли кілька сот дронів за ніч - це не доброта москалів, це були недостатні виробничі потужності і наявність у нас боєздатного ППО...P.s....а це на додачу,якщо правда,тільки що з'явилася ця інфа в телеграмі...рф і північна корея домовились про виробництво Шахедів на території КНДР, - голова ГУР Буданов.

Окрім того, вироблені у КНДР безпілотники також можна буде експортувати назад до росії для підтримки війни проти України.

Уявіть: якщо зараз запускають 200-300 «шахедів», то далі ця цифра може зрости...

"Воно сидить в холодному без світла погребі і

розповідає скільки він на слух нарахував шахедів і ракет

які пролетіли поруч або над його хатою,

і каже:

-а що при Порошенко було краще???

І скажіть після цього що це "воно" не є тупим бидлом????

Воно сук@ навіть на мить

не може собі уявити(або не хоче) як добре ми,а також і це "воно" жили до приходу зеленського і його шапіто.

Воно своєю ненавистю до Порошенка відкинуло нашу Україну не менше ніж на 40 років назад.

І саме оте "недороблене воно" своїм дурним,дебільним голосуванням в 2019р.("по приколу, хоть поржем, хуже не будет,пусть попробует"....) дало початок руйнації життя не тільки свого(хоча вибачте чорт з ним), а і дітей, онуків, а можливо і правнуків..."
показати весь коментар
11.06.2025 19:13 Відповісти
 
 