Нічний удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 4

Станом на вечір 11 червня кількість загиблих внаслідок нічної дронової російської атаки по Харкову зросла вже до 4 людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

У лікарні померла 59-річна жінка, яка була госпіталізована у важкому стані.

"Сьогодні вранці також у лікарні помер її чоловік. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалих", - зазначив він.

За інформацією лікарів, жінка перебувала в опіковому центрі.

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У прокуратурі також повідомили, що на території підприємства у Харкові деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Попередньо, теж жіночої статі. Це вже 5 жертва російської атаки 7 червня.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, троє загиблих. Серед постраждалих – 8 дітей.

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