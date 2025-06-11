Нічний удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 4
Станом на вечір 11 червня кількість загиблих внаслідок нічної дронової російської атаки по Харкову зросла вже до 4 людей.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
У лікарні померла 59-річна жінка, яка була госпіталізована у важкому стані.
"Сьогодні вранці також у лікарні помер її чоловік. Лікарі до останнього боролися за життя постраждалих", - зазначив він.
За інформацією лікарів, жінка перебувала в опіковому центрі.
У прокуратурі також повідомили, що на території підприємства у Харкові деблокували тіло ще однієї загиблої людини. Попередньо, теж жіночої статі. Це вже 5 жертва російської атаки 7 червня.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, троє загиблих. Серед постраждалих – 8 дітей.
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