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Новини Атака БпЛА на Харків
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Дронова атака РФ на Харків: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до 54, серед них - 8 дітей. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, двоє загиблих. Серед постраждалих - 8 дітей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, серед госпіталізованих - 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець. 

Як уточнили у ДСНС, у Слобідському та Основ’янському районах міста спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харків атакували російські БпЛА, 2 людини загинули, 28 поранені,- мер (оновлено)

наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків
наслідки атаки на Харків

харків після атаки бпла
харків після атаки бпла
харків після атаки бпла
харків після атаки бпла
харків після атаки бпла
харків після атаки бпла
харків після атаки бпла

Автор: 

обстріл (29262) Харків (5707) Шахед (1178) Харківська область (1111) Харківський район (360)


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Топ коментарі
+11
так буває коли замість армії і мови вибирають кацапське *****.
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11.06.2025 06:34 Відповісти
+7
Результат американського миротворчєста. Горіть в пеклі, виродки...
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11.06.2025 06:27 Відповісти
+6
Безкарність Белгорода. Раніше били Вампіром по Белгороду і вони добре розуміли, за що. Но щось змінилось. Да, нам часто і густо повідомлять, що десь там на заводі в РФ вщет рознесли якійсь сарай, і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде, але це солодка брехня.
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11.06.2025 06:43 Відповісти
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Результат американського миротворчєста. Горіть в пеклі, виродки...
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11.06.2025 06:27 Відповісти
так буває коли замість армії і мови вибирають кацапське *****.
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11.06.2025 06:34 Відповісти
Бро, Ваш коментар, самий притомний.
Респект.
А бісять: «Ударьтє по Бєлгараду! Дагаварняк! Абирвалг ! Гарі в аду Амєріка !»
Це або кацапський тонкій стьоб, або потужні голоси «Сдєлаєм іх вмєстє -2019».
Або те й інше.
Іобтваймат - ЧИМ ????!!!!
В Україні кожна ракета на вагу золота, і ми будемо іх викидати на бєлгородських кацапів?
Та ***** насрать і на бєлгород і на його мешканців.
Тим більше, що вони згодні самі здохнути, але щоб їхнє любімоє ***** продовжувало знищувати ненависних їм українців.
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11.06.2025 07:15 Відповісти
Безкарність Белгорода. Раніше били Вампіром по Белгороду і вони добре розуміли, за що. Но щось змінилось. Да, нам часто і густо повідомлять, що десь там на заводі в РФ вщет рознесли якійсь сарай, і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде, але це солодка брехня.
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11.06.2025 06:43 Відповісти
Коли Василь Малюк обіцяв тобі, що
"... і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде"?
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11.06.2025 06:49 Відповісти
Коли я щось писав про Малюка? Малюк молодець, хоч носіїї Калібрів в Чорному морі працюють, міст стоїть, ракети зі стратегів летять. П.С. "Вразили завод, який виготовляв антени для щахедів, завод. який виготовляв самі шахеди, завод, який виготовляв компоненти для ракет" і т.д. Це наші новини, я про це. Не приплітай Малюка, хай спокійно робить операції і не раз у півтора роки, а кожен день.
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11.06.2025 07:29 Відповісти
І чого вони там розуміли?? Куди в білгороді бити? Викинути ракету, шоб зажмурити пару алкашів? І який сарай, ти про що? Горить і вибухає провідний пороховий завод, цього мало?
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11.06.2025 07:46 Відповісти
Мало. Бо в нього головне-підрахунки вибитих кацапських шибок та палачих сараїв. Зрада. Коли дійсно щось достойне палає-в таких темах його нема.
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11.06.2025 08:40 Відповісти
Помилився. Він там є. Але-усе одно зрада. Вгатили по пороховому, а не по багатоповерхівках.
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11.06.2025 09:08 Відповісти
Поки за кожного вбитого цивільного українця не почнуть вбивати трьох цивільних кацапів , як мінімум (враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1) - можно зробити простий висновок , що в Україні влада захоплена російською агентурою , (формально) на чолі стоїть вже більше року нелегітимний наркоман і чотириразовий ухилянт-Зеленський, який все робить для знищення України і для деморалізації населення.
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11.06.2025 07:11 Відповісти
Коли в кацапські багатоповерхівки та торговельні центри цілеспрямовано почнуть прилітати наші дрони і почнуть масово гинути їх цивільні недолюди зі своїми лічинками-Захід перестане нам надавати будь-яку допомогу, без якої нам не вижити. Не кажучи вже про ще більше розв'язання рук х#йлу. Невже треба так багато розуму, щоб це розуміти ?
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11.06.2025 09:02 Відповісти
Це з того ж самого наративу, що і : " не провокуйте , ато путін нападе".
Навпаки - чим жосткіше і рішуче Україна починала діяти, тим більша була допомога.
А на дохлих кацапів їм - плювати, чим більше їх нищать , тим -для Заходу і Китаю краще.( як і для путіна)
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11.06.2025 09:18 Відповісти
Буквально за 10-15 мин пришли налёты бпл. По районам что рядом. Взрыв, тут же звук прилетающего ещё, и опять так же. Сплошной почти придет залп. И как почти всегда ночью, когда все дома. Летят очень низко, слышно сильно. Уже пошло на 4 год это по Харькову. Только за последние дней 5 разбиты ещё несколько работающих предприятий. Абсолютно гражданских. Прямое разрушение жилья, инфраструктуры и убийство людей! Что будем делать дальше? Ведь мир молчит.
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11.06.2025 07:20 Відповісти
Це мір нам наголосував таке у 2019 році?
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11.06.2025 07:35 Відповісти
 
 