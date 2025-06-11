Дроновая атака РФ на Харьков: трое погибших, количество пострадавших возросло до 54, среди них – 8 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российской дроновой атаки на Харьков пострадали 54 человека, двое погибших. Среди пострадавших - 8 детей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди госпитализированных - 2-летняя девочка и 15-летний парень.

Как уточнили в ГСЧС, в Слободском и Основянском районах города вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий.

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