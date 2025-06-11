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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Дроновая атака РФ на Харьков: трое погибших, количество пострадавших возросло до 54, среди них – 8 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российской дроновой атаки на Харьков пострадали 54 человека, двое погибших. Среди пострадавших - 8 детей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди госпитализированных - 2-летняя девочка и 15-летний парень.

Как уточнили в ГСЧС, в Слободском и Основянском районах города вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьков атаковали российские БпЛА, 2 человека погибли, 28 ранены,- мэр (обновлено)

последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков
последствия атаки на Харьков

Автор: 

обстрел (27972) Харьков (7602) Шахед (1185) Харьковская область (1123) Харьковский район (372)


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Топ комментарии
+16
так буває коли замість армії і мови вибирають кацапське *****.
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11.06.2025 06:34 Ответить
+8
Результат американського миротворчєста. Горіть в пеклі, виродки...
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11.06.2025 06:27 Ответить
+8
Безкарність Белгорода. Раніше били Вампіром по Белгороду і вони добре розуміли, за що. Но щось змінилось. Да, нам часто і густо повідомлять, що десь там на заводі в РФ вщет рознесли якійсь сарай, і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде, але це солодка брехня.
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11.06.2025 06:43 Ответить
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Результат американського миротворчєста. Горіть в пеклі, виродки...
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11.06.2025 06:27 Ответить
так буває коли замість армії і мови вибирають кацапське *****.
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11.06.2025 06:34 Ответить
Бро, Ваш коментар, самий притомний.
Респект.
А бісять: «Ударьтє по Бєлгараду! Дагаварняк! Абирвалг ! Гарі в аду Амєріка !»
Це або кацапський тонкій стьоб, або потужні голоси «Сдєлаєм іх вмєстє -2019».
Або те й інше.
Іобтваймат - ЧИМ ????!!!!
В Україні кожна ракета на вагу золота, і ми будемо іх викидати на бєлгородських кацапів?
Та ***** насрать і на бєлгород і на його мешканців.
Тим більше, що вони згодні самі здохнути, але щоб їхнє любімоє ***** продовжувало знищувати ненависних їм українців.
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11.06.2025 07:15 Ответить
Безкарність Белгорода. Раніше били Вампіром по Белгороду і вони добре розуміли, за що. Но щось змінилось. Да, нам часто і густо повідомлять, що десь там на заводі в РФ вщет рознесли якійсь сарай, і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде, але це солодка брехня.
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11.06.2025 06:43 Ответить
Коли Василь Малюк обіцяв тобі, що
"... і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде"?
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11.06.2025 06:49 Ответить
Коли я щось писав про Малюка? Малюк молодець, хоч носіїї Калібрів в Чорному морі працюють, міст стоїть, ракети зі стратегів летять. П.С. "Вразили завод, який виготовляв антени для щахедів, завод. який виготовляв самі шахеди, завод, який виготовляв компоненти для ракет" і т.д. Це наші новини, я про це. Не приплітай Малюка, хай спокійно робить операції і не раз у півтора роки, а кожен день.
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11.06.2025 07:29 Ответить
Малюку пора б зрозуміти, що бити треба не по заводах, а по Пуйлу і його оточенню. Розрушити заводи в Росії з її розмірами- ще та задача. Війна закінчиться швідко, коли буде фізично знищене скажене Пуйло і його придворна зграя. Кровожерливе оточення Пуйла не відчуває на своїй шкурі удари ЗСУ і СБУ по заводах і аеродромах. І на своїх підлеглих- латєногих вони плювали з високої Спаської вежі Кремля. Щоб закінчити війну треба залити сала за шкіру саме цим мерзотникам- Пуйлу і його найближчому оточенню. На жаль, в цьому напрямку у Малюка повний провал.
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11.06.2025 11:10 Ответить
І чого вони там розуміли?? Куди в білгороді бити? Викинути ракету, шоб зажмурити пару алкашів? І який сарай, ти про що? Горить і вибухає провідний пороховий завод, цього мало?
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11.06.2025 07:46 Ответить
Мало. Бо в нього головне-підрахунки вибитих кацапських шибок та палачих сараїв. Зрада. Коли дійсно щось достойне палає-в таких темах його нема.
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11.06.2025 08:40 Ответить
Помилився. Він там є. Але-усе одно зрада. Вгатили по пороховому, а не по багатоповерхівках.
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11.06.2025 09:08 Ответить
Поки за кожного вбитого цивільного українця не почнуть вбивати трьох цивільних кацапів , як мінімум (враховуючи співвідношення населення рф і України 3:1) - можно зробити простий висновок , що в Україні влада захоплена російською агентурою , (формально) на чолі стоїть вже більше року нелегітимний наркоман і чотириразовий ухилянт-Зеленський, який все робить для знищення України і для деморалізації населення.
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11.06.2025 07:11 Ответить
Коли в кацапські багатоповерхівки та торговельні центри цілеспрямовано почнуть прилітати наші дрони і почнуть масово гинути їх цивільні недолюди зі своїми лічинками-Захід перестане нам надавати будь-яку допомогу, без якої нам не вижити. Не кажучи вже про ще більше розв'язання рук х#йлу. Невже треба так багато розуму, щоб це розуміти ?
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11.06.2025 09:02 Ответить
Це з того ж самого наративу, що і : " не провокуйте , ато путін нападе".
Навпаки - чим жосткіше і рішуче Україна починала діяти, тим більша була допомога.
А на дохлих кацапів їм - плювати, чим більше їх нищать , тим -для Заходу і Китаю краще.( як і для путіна)
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11.06.2025 09:18 Ответить
Ви дещо плутаєте чи свідомо маніпулюєте. Можете назвати випадки "чим жосткіше і рішуче Україна починала діяти, тим більша була допомога" коли обвалювалися під'їзди кацапських багатоповерхівок ? Цілеспрямовані вбивства цивільних-це порушення будь-яких умов війни, тероризм у чистому вигляді, і Захід нам цього точно не пробачить. Саме тому ЗСУ і спецслужби працюють виключно по військових цілях, або причетних до цього.
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11.06.2025 10:55 Ответить
Буквально за 10-15 мин пришли налёты бпл. По районам что рядом. Взрыв, тут же звук прилетающего ещё, и опять так же. Сплошной почти придет залп. И как почти всегда ночью, когда все дома. Летят очень низко, слышно сильно. Уже пошло на 4 год это по Харькову. Только за последние дней 5 разбиты ещё несколько работающих предприятий. Абсолютно гражданских. Прямое разрушение жилья, инфраструктуры и убийство людей! Что будем делать дальше? Ведь мир молчит.
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11.06.2025 07:20 Ответить
Це мір нам наголосував таке у 2019 році?
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11.06.2025 07:35 Ответить
а шо, ми за ***** голосували?? Це ж він нищить наші міста. Ти нічого не переплутав???
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11.06.2025 10:35 Ответить
Я нічого не переплутав.
Ви голосували за любітєля заглянуть в очко глаза *****.
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11.06.2025 10:45 Ответить
по-перше, я голосувала за Порошенка. А по-друге ти гаряче з важким плутаєш. Йди не відсвічуй вже.
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11.06.2025 11:07 Ответить
Ну так і скажи що, ти голосував за ЄС.
А от ті, що голосували проти, ЄС за фактом голосували за *****.
Бо ж були і плакати ЄС: Поршенко vs *****.
Абсолютно прозоро: або - або.
Їх ще тоді примусили демонтувати.
Так воно й вийшло- ті хто проголосували не за ЄС , одержали бомби *****.
І всі інші.
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11.06.2025 13:22 Ответить
зате, новоросійськ ростов таганрог, **** не дують!
зелений гундосий зе!поц все шукає мир в очке...
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11.06.2025 10:03 Ответить
Харків, тримайся !!!!! Суки прокляті, як же я їх ненавиджу!!!! Хай здохнуть всі до одного кацапи ******!!
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11.06.2025 10:34 Ответить
Стерненко розповів що 395 FPV-дронів для перехоплення «Шахедів» який він закупив зараз не використовується тому що не навчені військовослужбовці з підрозділів ППО для збиття шахедів. Байдужість командування міністерства оборони та військових адміністрацій до життя людей неприємно вражає...
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11.06.2025 13:58 Ответить
Цей Банківський апАзіціонЕр вам і на таке розкаже.
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11.06.2025 15:28 Ответить
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11.06.2025 15:26 Ответить
 
 