5 636 30
Дроновая атака РФ на Харьков: трое погибших, количество пострадавших возросло до 54, среди них – 8 детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российской дроновой атаки на Харьков пострадали 54 человека, двое погибших. Среди пострадавших - 8 детей.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, среди госпитализированных - 2-летняя девочка и 15-летний парень.
Как уточнили в ГСЧС, в Слободском и Основянском районах города вспыхнули пожары. На местах работают спасатели, полиция, медики и коммунальные службы. Продолжаются спасательные работы, эвакуация жителей и ликвидация последствий.
Топ комментарии
+16 Кравченко Тарзан
показать весь комментарий11.06.2025 06:34 Ответить Ссылка
+8 Andrew Moon
показать весь комментарий11.06.2025 06:27 Ответить Ссылка
+8 Андрій Лавриненко
показать весь комментарий11.06.2025 06:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Респект.
А бісять: «Ударьтє по Бєлгараду! Дагаварняк! Абирвалг ! Гарі в аду Амєріка !»
Це або кацапський тонкій стьоб, або потужні голоси «Сдєлаєм іх вмєстє -2019».
Або те й інше.
Іобтваймат - ЧИМ ????!!!!
В Україні кожна ракета на вагу золота, і ми будемо іх викидати на бєлгородських кацапів?
Та ***** насрать і на бєлгород і на його мешканців.
Тим більше, що вони згодні самі здохнути, але щоб їхнє любімоє ***** продовжувало знищувати ненависних їм українців.
"... і тепер дронів, ракет та пороху у москалів не буде"?
Навпаки - чим жосткіше і рішуче Україна починала діяти, тим більша була допомога.
А на дохлих кацапів їм - плювати, чим більше їх нищать , тим -для Заходу і Китаю краще.( як і для путіна)
Ви голосували за любітєля заглянуть в
очкоглаза *****.
А от ті, що голосували проти, ЄС за фактом голосували за *****.
Бо ж були і плакати ЄС: Поршенко vs *****.
Абсолютно прозоро: або - або.
Їх ще тоді примусили демонтувати.
Так воно й вийшло- ті хто проголосували не за ЄС , одержали бомби *****.
І всі інші.
зелений гундосий зе!поц все шукає мир в очке...