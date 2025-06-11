Харьков атаковали российские БпЛА, 2 человека погибли, 28 ранены,- мэр (обновлено)

В ночь на 11 июня российские войска массированно атакуют Харьков ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал городского головы Игоря Терехова.

"Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников - в небе курсом на город несколько БпЛА. Будьте осторожны. Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - написал он.

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Позже он сообщил, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам. Информация уточняется.

"Предварительно, попадание в пятиэтажку в Слободском районе города, пожар с 3-го до последнего этажа. Информация о пострадавших уточняется. В Основянском районе Харькова удар по нескольким частным домам, на месте попаданий пожар. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Терехов позже.

В 01:14 он сообщил об одном погибшем человеке в результате атаки.

Также известно, что в пятиэтажном доме горят более 15 квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди.

Известно о по меньшей мере 10 раненых в результате атаки.

По состоянию на 01:54 один человек погиб еще 28 ранены.

В 01:58 Терехов сообщил, что есть информация о двух погибших.

Напомним, вечером 10 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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