Харьков атаковали российские БпЛА, 2 человека погибли, 28 ранены,- мэр (обновлено)
В ночь на 11 июня российские войска массированно атакуют Харьков ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал городского головы Игоря Терехова.
"Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников - в небе курсом на город несколько БпЛА. Будьте осторожны. Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - написал он.
Оновлення
Позже он сообщил, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам. Информация уточняется.
"Предварительно, попадание в пятиэтажку в Слободском районе города, пожар с 3-го до последнего этажа. Информация о пострадавших уточняется. В Основянском районе Харькова удар по нескольким частным домам, на месте попаданий пожар. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Терехов позже.
В 01:14 он сообщил об одном погибшем человеке в результате атаки.
Также известно, что в пятиэтажном доме горят более 15 квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди.
Известно о по меньшей мере 10 раненых в результате атаки.
По состоянию на 01:54 один человек погиб еще 28 ранены.
В 01:58 Терехов сообщил, что есть информация о двух погибших.
Напомним, вечером 10 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
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Уночі 11 червня на одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу ‒ https://zn.ua/ukr/war/unochi-droni-atakuvali-tambovskij-porokhovij-zavod-tspd.html Тамбовському пороховому заводі у місті Котовськ ‒ спалахнула пожежа, яку супроводжувала детонація. Місцеві жителі заявили про атаку безпілотників. Підприємство, розташоване за понад 350 км від українського кордону, виробляє ********** та вибухові речовини для потреб армії РФ.
Бити чим? Асфальтом?
Якими дронами? Все бало пішло бізнес-партнерам ЗЕпід@раса - Міндічу і Сметаніну
Тоді ви не з України...
Всього лише 4 мільйони.. А шо..
Єрмак пристебне тими кайданками Зєлю до ліжка і буде його грати в усі дири в усіх позах, як актрису з німецьких порнофільмів
багато людей на виборах 2019 року думало про ППО?
такий закон природи
на чергуванні.
є тільки на скіглення мера