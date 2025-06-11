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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Харьков атаковали российские БпЛА, 2 человека погибли, 28 ранены,- мэр (обновлено)

шахеди

В ночь на 11 июня российские войска массированно атакуют Харьков ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал городского головы Игоря Терехова.

"Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников - в небе курсом на город несколько БпЛА. Будьте осторожны. Зафиксированы удары, предварительно, по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар", - написал он.

Оновлення

Позже он сообщил, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам. Информация уточняется.

"Предварительно, попадание в пятиэтажку в Слободском районе города, пожар с 3-го до последнего этажа. Информация о пострадавших уточняется. В Основянском районе Харькова удар по нескольким частным домам, на месте попаданий пожар. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Терехов позже.

В 01:14 он сообщил об одном погибшем человеке в результате атаки.

Также известно, что в пятиэтажном доме горят более 15 квартир. Есть пострадавшие. Еще по одному адресу попадания под завалами могут быть люди.

Известно о по меньшей мере 10 раненых в результате атаки.

По состоянию на 01:54 один человек погиб еще 28 ранены.

В 01:58 Терехов сообщил, что есть информация о двух погибших.

Напомним, вечером 10 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: Американский канал в сюжете об ударах РФ по Харькову показал кадры с Ближнего Востока

Автор: 

беспилотник (3795) пожар (5979) Харьков (7602) Харьковская область (1123) Харьковский район (372) война в Украине (4773)


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Топ комментарии
+7
Поки Москва не буде щодня горіти від українських дронів, чи диверсантів - нічого не зміниться.
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11.06.2025 01:31 Ответить
+5
В пріоритеті у ЗЄпідорів знову кайданки. А ви думали ППО?
Тоді ви не з України...
Всього лише 4 мільйони.. А шо..
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11.06.2025 02:03 Ответить
+4
тому що зграя тигрів, якою керує баран - це отара баранів

такий закон природи
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11.06.2025 02:06 Ответить
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11.06.2025 01:18 Ответить
На місці прогриміли два десятка вибухів.

Уночі 11 червня на одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу ‒ https://zn.ua/ukr/war/unochi-droni-atakuvali-tambovskij-porokhovij-zavod-tspd.html Тамбовському пороховому заводі у місті Котовськ ‒ спалахнула пожежа, яку супроводжувала детонація. Місцеві жителі заявили про атаку безпілотників. Підприємство, розташоване за понад 350 км від українського кордону, виробляє ********** та вибухові речовини для потреб армії РФ.
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11.06.2025 05:23 Ответить
Поки Москва не буде щодня горіти від українських дронів, чи диверсантів - нічого не зміниться.
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11.06.2025 01:31 Ответить
Ви там на Канаді переглянули телемарафон на Г+Г?
Бити чим? Асфальтом?
Якими дронами? Все бало пішло бізнес-партнерам ЗЕпід@раса - Міндічу і Сметаніну
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11.06.2025 02:13 Ответить
Не обов'язково щоб горіла москва. Поки за кожну терористичну атаку на українські міста не буде відповіді по кацап'ячих містах, війна не закінчиться.
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11.06.2025 04:27 Ответить
В пріоритеті у ЗЄпідорів знову кайданки. А ви думали ППО?
Тоді ви не з України...
Всього лише 4 мільйони.. А шо..
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11.06.2025 02:03 Ответить
то ви не шарите в еротичних іграх

Єрмак пристебне тими кайданками Зєлю до ліжка і буде його грати в усі дири в усіх позах, як актрису з німецьких порнофільмів

багато людей на виборах 2019 року думало про ППО?
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11.06.2025 02:09 Ответить
Почему не бьем по Белгороду в ответ??
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11.06.2025 02:04 Ответить
тому що зграя тигрів, якою керує баран - це отара баранів

такий закон природи
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11.06.2025 02:06 Ответить
Чим зібрались бити, забусяреними ухилянтами?
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11.06.2025 02:08 Ответить
Ухилянт сходи у ТЦК оновити дані і пройди там ВЛК
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11.06.2025 06:55 Ответить
Кремлєбот № 608782, реєстрація: 02.06.2025
на чергуванні.
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11.06.2025 02:51 Ответить
мабуть, після купівлі шкільних підручників по 100 долларів за книжку у керівництва Харківа вже немає грошей на ПВО-дрони

є тільки на скіглення мера
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11.06.2025 02:05 Ответить
Влада робить все, щоб завадити захисту України. Що опа, що слуги, що міністри. Не кажу вже про продажних суддів і прокурорів. Дай боже, щоб скоріше закінчилася війна. Тоді кожен з них повинен буде понести найсуворішу відповідальність за всі їх злочини. І за перепони в захисті країни, і переслідування військових, і за розкрадені гроші, і за військову техніку, що так і не дійшла до фронту, і за розграбований бюджет. І за те, що заважали Порошенку в його виїзді за кордон на різні форуми, де він би міг принести багато користі для України. І за звільнення Залужного. І багато ще чого, як і за Чонгар- втрачений Південь України. І Вагнергейм - збільшення втрат на фронті, враховуючи військову підготовку вагнерів і надзвичайну жорстокість. І за Оман, покритий грифом "Секретно". І за корупцію - браковані міни, дрони, за яйця по 17 грн , за вкрадені у ЗСУ кошти. І за єрмака, татарова, портнова. І вєнєдіктову витягнути з того тепленького місця, куди її сховали подалі з очей. За все. Так що зеленському сидіти - не пересидіти. Не на одне пожиттєве вистачить.
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11.06.2025 04:53 Ответить
Ось так відповіді немає, ворог розуміє тільки силу ,варвари знищують наші міста ,влада безпорадна ,світ мовчить ,невже не можна зібрати рад. без. ООН ,ну не можна мовчати коли ворог свідомо знищує Україну і український народ чи може трампа не хочуть образити.
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11.06.2025 06:42 Ответить
Дійсно, правильно було б хоч кожного дня збирати раду безпеку ООН. Була б інформаційна хвиля на весь світ.
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11.06.2025 07:41 Ответить
 
 