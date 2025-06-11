Харків атакують російські БпЛА, є влучання в житлові будинки, загинула людина- мер (оновлено)

В ніч на 11 червня російські війська масовано атакують Харків ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова.

"Харків під масованою атакою ворожих безпілотників - у небі курсом на місто кілька БпЛА. Будьте обережні. Зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа", - написав він.

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Згодом він повідомив, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам. Інформація уточнюється.

"Попередньо, влучання у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста, пожежа з 3-го до останнього поверху. Інформація щодо постраждалих уточнюється. В Основʼянському районі Харкова удар по кількох приватних будинках, на місці влучань пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив Терехов пізніше.

О 01:14 він повідомив про одну загиблу людину внаслідок атаки.

Також відомо про те, що в пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир. Є постраждалі. Ще за однією адресою влучання під завалами можуть бути люди.

Відомо про щонайменше 10 поранених внаслідок атаки.

Нагадаємо ввечері 10 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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