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Новини Обстріл Харкова
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Американський канал у сюжеті про удари РФ по Харкову показав кадри з Близького Сходу

Канал у США показав сюжет про удари РФ по Харкову кадрами з Близького Сходу

На американському телеканалі Local10 (Флорида) вийшов сюжет про російський удар по Харкову 7 червня. Утім для ілюстрації новини журналісти використали кадри з іншої країни, ймовірно, з Близького Сходу.

Про це свідчить запис сюжету, який опублікували на сайті каналу, передає Цензор.НЕТ.

Під час ефіру американська телеведуча цитувала мера Харкова Ігоря Терехова, який назвав обстріл міста "найпотужнішим", якого завдавала росія за весь час повномасштабної війни.

На екрані в цей час було видно позначку зі словом "Україна", однак кадри, які транслювали для ілюстрування новини, походять не з України, а, судячи з одягу жінок, з мусульманської країни. Ймовірно, вказані кадри зняли в Секторі Гази після ударів Ізраїлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по підприємству у Харкові: під час рятувальних робіт стався обвал конструкцій. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Харків 7 червня

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликала створювати "буферні зони" в Україні. СБУ затримала коригувальницю РФ у Харкові

Автор: 

обстріл (29234) Сектор Гази (189) США (23426) Харків (5702)


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Суті не міняє. ***** це робить кожного дня і по всій Україні.
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10.06.2025 19:21 Відповісти
Невже в Україні небезпечніше, ніж на Близькому Сході і краще поїхати туди, ніж в Європейську країну??? А що так? Чи то просто відеоряд кількарічної давнини? Не здивуюсь, бо журналістика зараз у світі така "смілива" і "незалежна", що аж "пишаюся"!
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10.06.2025 19:25 Відповісти
То й шо?
У амерів Борна запросто звуть Лштшфум Ащьф, корабель невідомої країни Латверія має горду назву "Головка пальца ноги", а на Новосйойрск насувається ТУЧА ФЗНАМЗНОН!
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10.06.2025 19:26 Відповісти
Рівень знань і совісті всюди падає, тут на форумі теж, досить почитати заголовки, що неодноразово відмічалось.
В Франції взвгвлі чорті що робиться, 14-ти річний школяр зарізав вчительку прямо в школі, якраз обговорюють по тєліку. Наркоти всюди і наркоманів купа. Світ летить в прірву, думаю тому що війни тут давно не було.
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10.06.2025 19:47 Відповісти
Це результат дипломатії в кедах, коли в США приїздить з України все вище керівництво неукраїнського виду небрите, неумиване, в футболках і кедах
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10.06.2025 19:48 Відповісти
Ну так там же модно было набирать на работу не по уровню знании, IQ... А главное, что бы был представителем какого-то "меньшинства". "Толерантность"...
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10.06.2025 20:40 Відповісти
Потужна робота інформаційних структур України.
Може хоч мальоха коштів перекинути з Марафонів і позітівних блогєров, на роботу з іноземними медіа?
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10.06.2025 20:42 Відповісти
 
 