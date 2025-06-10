Американський канал у сюжеті про удари РФ по Харкову показав кадри з Близького Сходу
На американському телеканалі Local10 (Флорида) вийшов сюжет про російський удар по Харкову 7 червня. Утім для ілюстрації новини журналісти використали кадри з іншої країни, ймовірно, з Близького Сходу.
Про це свідчить запис сюжету, який опублікували на сайті каналу, передає Цензор.НЕТ.
Під час ефіру американська телеведуча цитувала мера Харкова Ігоря Терехова, який назвав обстріл міста "найпотужнішим", якого завдавала росія за весь час повномасштабної війни.
На екрані в цей час було видно позначку зі словом "Україна", однак кадри, які транслювали для ілюстрування новини, походять не з України, а, судячи з одягу жінок, з мусульманської країни. Ймовірно, вказані кадри зняли в Секторі Гази після ударів Ізраїлю.
Атака РФ на Харків 7 червня
Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.
Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.
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У амерів Борна запросто звуть Лштшфум Ащьф, корабель невідомої країни Латверія має горду назву "Головка пальца ноги", а на Новосйойрск насувається ТУЧА ФЗНАМЗНОН!
В Франції взвгвлі чорті що робиться, 14-ти річний школяр зарізав вчительку прямо в школі, якраз обговорюють по тєліку. Наркоти всюди і наркоманів купа. Світ летить в прірву, думаю тому що війни тут давно не було.
Може хоч мальоха коштів перекинути з Марафонів і позітівних блогєров, на роботу з іноземними медіа?