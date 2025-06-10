Американський канал у сюжеті про удари РФ по Харкову показав кадри з Близького Сходу

На американському телеканалі Local10 (Флорида) вийшов сюжет про російський удар по Харкову 7 червня. Утім для ілюстрації новини журналісти використали кадри з іншої країни, ймовірно, з Близького Сходу.

Про це свідчить запис сюжету, який опублікували на сайті каналу, передає Цензор.НЕТ.

Під час ефіру американська телеведуча цитувала мера Харкова Ігоря Терехова, який назвав обстріл міста "найпотужнішим", якого завдавала росія за весь час повномасштабної війни.

На екрані в цей час було видно позначку зі словом "Україна", однак кадри, які транслювали для ілюстрування новини, походять не з України, а, судячи з одягу жінок, з мусульманської країни. Ймовірно, вказані кадри зняли в Секторі Гази після ударів Ізраїлю.

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Атака РФ на Харків 7 червня

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.

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