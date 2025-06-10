Удар РФ по підприємству у Харкові: під час рятувальних робіт стався обвал конструкцій. ФОТОрепортаж

Тривають аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Київському районі Харкова після російського удару 7 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок масованої атаки сталися значні руйнування та пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Під час робіт стався обвал конструкцій.

На місці працюють 2 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України: рятувальники разом із чотирилапими помічниками шукають людей, які можуть залишатися під завалами.

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Удар по підприємству в Харкові

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.