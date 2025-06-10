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Новини Фото Обстріл Харкова
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Удар РФ по підприємству у Харкові: під час рятувальних робіт стався обвал конструкцій. ФОТОрепортаж

Тривають аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Київському районі Харкова після російського удару 7 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок масованої атаки сталися значні руйнування та пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Під час робіт стався обвал конструкцій.

На місці працюють 2 кінологічні розрахунки МЦШР ДСНС України: рятувальники разом із чотирилапими помічниками шукають людей, які можуть залишатися під завалами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закликала створювати "буферні зони" в Україні. СБУ затримала коригувальницю РФ у Харкові

підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу
підприємство у Харкові після обстрілу

Удар по підприємству в Харкові

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.

Автор: 

Харків (5702) Харківська область (1111) Харківський район (354)


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В ******* тартастане після нашій атаки по єлабуге, теж таке руйнування?!!
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10.06.2025 16:41 Відповісти
де, бляха, наші довгоочікувані ракети..., можна після точного удару дроном, заполірувати це все ракетою...
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10.06.2025 16:47 Відповісти
 
 