Удар РФ по предприятию в Харькове: во время спасательных работ произошел обвал конструкций. ФОТОрепортаж
Продолжаются аварийно-спасательные работы на гражданском предприятии в Киевском районе Харькова после российского удара 7 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате массированной атаки произошли значительные разрушения и пожары в четырех производственных зданиях. Во время работ произошел обвал конструкций.
На месте работают 2 кинологических расчета МЦШР ГСЧС Украины: спасатели вместе с четвероногими помощниками ищут людей, которые могут оставаться под завалами.
Удар по предприятию в Харькове
Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли самый массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.
Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников предприятия. 9 июня в ГСЧС информировали, что на предприятии в Харькове продолжалась ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы, под завалами могут находиться 6 человек. Утром 10 июня спасатели обнаружили там тело человека.
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