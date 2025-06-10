Американский канал в сюжете об ударах РФ по Харькову показал кадры с Ближнего Востока

На американском телеканале Local10 (Флорида) вышел сюжет о российском ударе по Харькову 7 июня. Впрочем, для иллюстрации новости журналисты использовали кадры из другой страны, вероятно, с Ближнего Востока.

Об этом свидетельствует запись сюжета, которую опубликовали на сайте канала, передает Цензор.НЕТ.

Во время эфира американская телеведущая цитировала мэра Харькова Игоря Терехова, который назвал обстрел города "самым мощным", который наносила россия за все время полномасштабной войны.

На экране в это время была видна пометка со словом "Украина", однако кадры, которые транслировали для иллюстрирования новости, происходят не из Украины, а, судя по одежде женщин, из мусульманской страны. Вероятно, указанные кадры сняли в Секторе Газа после ударов Израиля.

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Атака РФ на Харьков 7 июня

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников предприятия. 9 июня в ГСЧС информировали, что на предприятии в Харькове продолжалась ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы, под завалами могут находиться 6 человек. Утром 10 июня спасатели обнаружили там тело человека.

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