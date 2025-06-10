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Новости Обстрел Харькова
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Американский канал в сюжете об ударах РФ по Харькову показал кадры с Ближнего Востока

Канал в США показал сюжет об ударах РФ по Харькову кадрами с Ближнего Востока

На американском телеканале Local10 (Флорида) вышел сюжет о российском ударе по Харькову 7 июня. Впрочем, для иллюстрации новости журналисты использовали кадры из другой страны, вероятно, с Ближнего Востока.

Об этом свидетельствует запись сюжета, которую опубликовали на сайте канала, передает Цензор.НЕТ.

Во время эфира американская телеведущая цитировала мэра Харькова Игоря Терехова, который назвал обстрел города "самым мощным", который наносила россия за все время полномасштабной войны.

На экране в это время была видна пометка со словом "Украина", однако кадры, которые транслировали для иллюстрирования новости, происходят не из Украины, а, судя по одежде женщин, из мусульманской страны. Вероятно, указанные кадры сняли в Секторе Газа после ударов Израиля.

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Атака РФ на Харьков 7 июня

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников предприятия. 9 июня в ГСЧС информировали, что на предприятии в Харькове продолжалась ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы, под завалами могут находиться 6 человек. Утром 10 июня спасатели обнаружили там тело человека.

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обстрел (27913) Сектор Газа (180) США (27166) Харьков (7584)


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Суті не міняє. ***** це робить кожного дня і по всій Україні.
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10.06.2025 19:21 Ответить
Невже в Україні небезпечніше, ніж на Близькому Сході і краще поїхати туди, ніж в Європейську країну??? А що так? Чи то просто відеоряд кількарічної давнини? Не здивуюсь, бо журналістика зараз у світі така "смілива" і "незалежна", що аж "пишаюся"!
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10.06.2025 19:25 Ответить
То й шо?
У амерів Борна запросто звуть Лштшфум Ащьф, корабель невідомої країни Латверія має горду назву "Головка пальца ноги", а на Новосйойрск насувається ТУЧА ФЗНАМЗНОН!
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10.06.2025 19:26 Ответить
Рівень знань і совісті всюди падає, тут на форумі теж, досить почитати заголовки, що неодноразово відмічалось.
В Франції взвгвлі чорті що робиться, 14-ти річний школяр зарізав вчительку прямо в школі, якраз обговорюють по тєліку. Наркоти всюди і наркоманів купа. Світ летить в прірву, думаю тому що війни тут давно не було.
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10.06.2025 19:47 Ответить
Це результат дипломатії в кедах, коли в США приїздить з України все вище керівництво неукраїнського виду небрите, неумиване, в футболках і кедах
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10.06.2025 19:48 Ответить
 
 