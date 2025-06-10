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Україну атакують ударні безпілотники, - Повітряні Сили
Ввечері 10 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА.
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Доки у нас не вимикатимуть сім-карт, що підключаються під час тривог і далі змінюють своє місцеположення швидше за 100 км/год, а також не доки не забанять Telegram, доти повітряні атаки пітьми на міста і селища України знову-й-знову руйнуватимуть помешкання українців, травмуватимуть їх і вбиватимуть цілими сім'ями.
Допис про контроль рашистської спецслужби "ФСБ" над месенджером Telegram можна прочитати https://storage.googleapis.com/istories/stories/2025/06/10/kak-telegram-svyazan-s-fsb/index.html тут.