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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують ударні безпілотники, - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 10 червня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА.

Читайте: "Шахеди" розкидали вибухонебезпечні боєприпаси під час атаки РФ на Чернігівщині, - Нацполіція. ФОТО

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Повітряні сили (2772) Шахед (1178) війна в Україні (4771)


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Здоров'я бажаю...бл..
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10.06.2025 23:42 Відповісти
Хлопці, зробіть кацапам свято на 12 червня.
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10.06.2025 23:50 Відповісти
Дрони ворога рухаються до визначених ним цілей, керуючись командами рашистських операторів або чат-ботів в месенджері Telegram через канали LTE мобільного зв'язку в Україні.
Доки у нас не вимикатимуть сім-карт, що підключаються під час тривог і далі змінюють своє місцеположення швидше за 100 км/год, а також не доки не забанять Telegram, доти повітряні атаки пітьми на міста і селища України знову-й-знову руйнуватимуть помешкання українців, травмуватимуть їх і вбиватимуть цілими сім'ями.

Допис про контроль рашистської спецслужби "ФСБ" над месенджером Telegram можна прочитати https://storage.googleapis.com/istories/stories/2025/06/10/kak-telegram-svyazan-s-fsb/index.html тут.
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10.06.2025 23:57 Відповісти
 
 