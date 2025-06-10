"Шахеди" розкидали вибухонебезпечні боєприпаси під час атаки РФ на Чернігівщині, - Нацполіція. ФОТО

На Прилуччині Чернігівської області після нічної російської дронової атаки виявлено небезпечні боєприпаси.

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Наголошується, що вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни.

"Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.

Обов’язково попередьте близьких та у разі виявлення таких боєприпасів – негайно викликайте екстрені служби, додали поліціянти.

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Нагадаємо, росіяни вночі 10 червня 2025 року знову атакували Прилуки Чернігівської області.

Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки.