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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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"Шахеди" розкидали вибухонебезпечні боєприпаси під час атаки РФ на Чернігівщині, - Нацполіція. ФОТО

На Прилуччині Чернігівської області після нічної російської дронової атаки виявлено небезпечні боєприпаси. 

Про це повідомляє Нацполіція, інформує Цензор.НЕТ.

Наголошується, що вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни.

"Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото — так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Діаметр близько 5 см, довжина 35-40 см.

Обов’язково попередьте близьких та у разі виявлення таких боєприпасів – негайно викликайте екстрені служби, додали поліціянти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували дронами Прилуки та Ніжинщину: двоє поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

На Прилуччині після атаки РФ виявлено небезпечні боєприпаси

Нагадаємо, росіяни вночі 10 червня 2025 року знову атакували Прилуки Чернігівської області.

Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки.

Автор: 

боєприпаси (2297) Нацполіція (15278) Шахед (1174) Чернігівська область (950) Прилуцький район (14) війна в Україні (4750)


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