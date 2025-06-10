Рашисти атакували дронами Прилуки та Ніжинщину: двоє поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Росіяни вночі 10 червня 2025 року знову атакували Прилуки Чернігівської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти били безпілотниками. Попередньо, це були "герані". Поранень зазнали двоє цивільних чоловіків. Одному постраждалому 19 років, іншому - 39. Медики надають необхідну допомогу.

Також армія РФ завдала удару по Ніжинському району.

Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки.

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"Тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Використовують увесь арсенал зброї: дрони, безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети", - додає очільник області.