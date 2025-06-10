Рашисти атакували дронами Прилуки та Ніжинщину: двоє поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО
Росіяни вночі 10 червня 2025 року знову атакували Прилуки Чернігівської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти били безпілотниками. Попередньо, це були "герані". Поранень зазнали двоє цивільних чоловіків. Одному постраждалому 19 років, іншому - 39. Медики надають необхідну допомогу.
Також армія РФ завдала удару по Ніжинському району.
Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки.
"Тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Використовують увесь арсенал зброї: дрони, безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети", - додає очільник області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Сьогодні вночі було чути багато черг із кулеметів, коли мобільні вогневі групи збивали шахеди.
З кулемета по них влучити надзвичайно складно, бо висота польоту ударних БПЛА зросла.
При цьому не було чути роботу FPV-перехоплювачів.
Бо мобільні вогневі групи не навчались на роботу з ними. Абсолютна більшість навіть на звичайних FPV не літали.
Це проблема, за вирішення якої повинні узятися і місцеві адміністрації, не чекаючи, поки у військах до цього дійдуть самі.
Як показує практика, подекуди до впровадження інновацій можуть і не дійти.
Готуйте інфраструктуру, сприяйте навчанню людей, задовбуйте відповідальних представників СВ чи ПС на місцях.
Ми готові допомагати, консультувати та в подальшому надавати засоби.»
Я так розумію, що це суцільна біда.
Одне не розумію, чому ті хто здатен це забезпечити і розуміє наскільки це важливо, ЧОМУСЬ НЕ МАЄ ДЛЯ ЦЬОГО ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, так само як генерал Марченко, яки відверто сказав :«
- Полонені, яких я допитував ще в 2022 році - це були офіцери. В основному, всі вони казали, що їм треба не Київ, не Чернігівщина, їм потрібне Чорне море, Одеса, Миколаїв та Херсон. Наскільки я правильно розумію, ніхто (на росії - ред.) не відмовився від такого жирного шматка, як Південь України. Тому, треба готуватися. Я скажу так: дай Бог, щоб літній наступ не припав на Південь України, - радить генерал Dmitry Marchenko на етері в Борислава Берези. Він не виключає, що орки можуть висадити на Півдні десант.
Я подивилася це відео на YouTube Берези. Далі, залишаю деякі думки Марчелло по тезах.
📎 1. росіянці влітку можуть зробити кілька наступальних операцій, але основною з них буде лише одна.
📎 2. Ситуація на всіх ділянках фронту складна, але контрольована і «не треба казати, що все пропало».
📎 3. Противник пре зі всіх боків, бо у нас немає резерву. Деякі бригади, які тримають оборону, не вилазять з фронту по 2 роки. У результаті, їм не вистачає людей.
📎 4. Часті зміни комбригів ніц не поліпшують ситуацію на передовій. «Не може комбриг прийти і одразу вивчити обстановку, розібратися в людях: хто може наступати, хто не може, хто може оборонятися, хто - ні. Тут, наскільки я знаю, в основному проблема - в кадрових рішеннях», - пояснює Дмитро Марченко.
📎 5. Якщо хтось каже, що ЗСУ всім забезпечені - це приємна брехня.
«У яку бригаду я не подзвоню, з ким я не поспілкуюся, всім треба FPV, всім треба РЕБи, всім треба якісь засоби. Чому на третьому році війни цими елементами не забезпечує держава?», - говорить генерал. Крім того, належного забезпечення потребують і новостворені корпуси.
«Ви думаєте, їх чимось забезпечили? Їм дали розбиті приміщення і сказали: "Все, тут тепер ваш штаб". Ні комп'ютерів, ні належного обладнання, яке має бути для управління бригадами, які підпорядковані цьому корпусу - нічого нема», - пояснив Дмитро Марченко.
📎 6. Про Курську офензиву. Вона була блискучою, дуже різкою й шикарною. Але на порядку денному стояло питання: «що робити далі?». Утім, відповіді на нього не знайшли. Як, власне, вчасно не побудували лінію оборони.
«І про це треба було думати під час просування, але не тоді, коли ми відступаємо і втрачаємо сотні метрів Сумської області», - пояснив Марчелло.
📎 7. Про нещодавні кадрові зміни у ЗСУ. Дмитро Марченко не виключає, що діючий Головоком просто намагається оточити себе людьми, які будуть лояльними до «рішень вищого керівництва».
Ось що генерал каже про екс-командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського: «Йому не давали працювати. При тому, що йому блокували всі його рішення, він все одно робив реформи».
А з екс-командувачем ДШВ Ігорем Скибюком Марчелло разом обороняв Миколаїв. Він його знає як дуже достойного офіцера. Причину відсторонення Скибюка Марченко бачить ось так:
«Наскільки я знаю, в ДШВ відбуваються зміни. Їх хочуть, як рід військ, просто знищити, зробити там сили штурмових військ, або щось типу цього. Я так розумію, що Скибюк просто був проти, тому його і зняли».
📎 8. Основна проблема мобілізації - це несправедливість. У влади є «свої» українці й «чужі». «Трактористів забирають, поля стоять, сіяти нема кому, а вийдіть прогуляйтесь по місту. Там - повні ресторани нормальних мужиків. У кожного якась там справка, у кожного якась корочка, якогось помічника і вони собі спокійно гуляють, а люди це все бачать», - розповів Дмитро Марченко. Якщо мобілізація стосуватиметься усіх, то до ЗСУ долучатиметься більше охочих.
📎 9. Чи може бути протидія «шахедам»? Відповідь - так. Дмитро Марченко зараз бере участь в одній із розробок. Мова йде про приватну ініціативу. Наразі вже існують навіть моделі. Але для застосування цієї розробки проти шахедів потрібна підтримка держави. Буде підтримка Міноборони - багато орківських БПЛА не долетять до своїх цілей.
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️Тримаймося‼️😡😡✊✊
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
Бутусов я вважаю всім читачам цікаво в якій саме тюрмі сидять ті особи що підписали папери на продаж винищувачів