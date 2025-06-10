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Новини Фото Атака дронів на Чернігівщину
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Рашисти атакували дронами Прилуки та Ніжинщину: двоє поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Росіяни вночі 10 червня 2025 року знову атакували Прилуки Чернігівської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти били безпілотниками. Попередньо, це були "герані". Поранень зазнали двоє цивільних чоловіків. Одному постраждалому 19 років, іншому - 39. Медики надають необхідну допомогу.

Також армія РФ завдала удару по Ніжинському району.

Унаслідок атак на Прилуччині та Ніжинщині пошкоджені домівки людей, господарчі будівлі та автівки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вбили родину начальника місцевої пожежної частини у Прилуках, - МВС

наслідки атаки на Чернігівщину
наслідки атаки на Чернігівщину
наслідки атаки на Чернігівщину

"Тільки за останню добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів у семи громадах області. Використовують увесь арсенал зброї: дрони, безпілотники, артилерію, міномети, некеровані авіаційні ракети", - додає очільник області.

Автор: 

Ніжин (60) обстріл (29234) Прилуки (38) Чернігівська область (949) Ніжинський район (6) Прилуцький район (13)


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10.06.2025 09:57 Відповісти
Сьогодні Стерненко написав :

«Сьогодні вночі було чути багато черг із кулеметів, коли мобільні вогневі групи збивали шахеди.
З кулемета по них влучити надзвичайно складно, бо висота польоту ударних БПЛА зросла.

При цьому не було чути роботу FPV-перехоплювачів.
Бо мобільні вогневі групи не навчались на роботу з ними. Абсолютна більшість навіть на звичайних FPV не літали.

Це проблема, за вирішення якої повинні узятися і місцеві адміністрації, не чекаючи, поки у військах до цього дійдуть самі.
Як показує практика, подекуди до впровадження інновацій можуть і не дійти.
Готуйте інфраструктуру, сприяйте навчанню людей, задовбуйте відповідальних представників СВ чи ПС на місцях.
Ми готові допомагати, консультувати та в подальшому надавати засоби.»

Я так розумію, що це суцільна біда.
Одне не розумію, чому ті хто здатен це забезпечити і розуміє наскільки це важливо, ЧОМУСЬ НЕ МАЄ ДЛЯ ЦЬОГО ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, так само як генерал Марченко, яки відверто сказав :«

- Полонені, яких я допитував ще в 2022 році - це були офіцери. В основному, всі вони казали, що їм треба не Київ, не Чернігівщина, їм потрібне Чорне море, Одеса, Миколаїв та Херсон. Наскільки я правильно розумію, ніхто (на росії - ред.) не відмовився від такого жирного шматка, як Південь України. Тому, треба готуватися. Я скажу так: дай Бог, щоб літній наступ не припав на Південь України, - радить генерал Dmitry Marchenko на етері в Борислава Берези. Він не виключає, що орки можуть висадити на Півдні десант.

Я подивилася це відео на YouTube Берези. Далі, залишаю деякі думки Марчелло по тезах.

📎 1. росіянці влітку можуть зробити кілька наступальних операцій, але основною з них буде лише одна.

📎 2. Ситуація на всіх ділянках фронту складна, але контрольована і «не треба казати, що все пропало».

📎 3. Противник пре зі всіх боків, бо у нас немає резерву. Деякі бригади, які тримають оборону, не вилазять з фронту по 2 роки. У результаті, їм не вистачає людей.

📎 4. Часті зміни комбригів ніц не поліпшують ситуацію на передовій. «Не може комбриг прийти і одразу вивчити обстановку, розібратися в людях: хто може наступати, хто не може, хто може оборонятися, хто - ні. Тут, наскільки я знаю, в основному проблема - в кадрових рішеннях», - пояснює Дмитро Марченко.

📎 5. Якщо хтось каже, що ЗСУ всім забезпечені - це приємна брехня.

«У яку бригаду я не подзвоню, з ким я не поспілкуюся, всім треба FPV, всім треба РЕБи, всім треба якісь засоби. Чому на третьому році війни цими елементами не забезпечує держава?», - говорить генерал. Крім того, належного забезпечення потребують і новостворені корпуси.

«Ви думаєте, їх чимось забезпечили? Їм дали розбиті приміщення і сказали: "Все, тут тепер ваш штаб". Ні комп'ютерів, ні належного обладнання, яке має бути для управління бригадами, які підпорядковані цьому корпусу - нічого нема», - пояснив Дмитро Марченко.

📎 6. Про Курську офензиву. Вона була блискучою, дуже різкою й шикарною. Але на порядку денному стояло питання: «що робити далі?». Утім, відповіді на нього не знайшли. Як, власне, вчасно не побудували лінію оборони.

«І про це треба було думати під час просування, але не тоді, коли ми відступаємо і втрачаємо сотні метрів Сумської області», - пояснив Марчелло.

📎 7. Про нещодавні кадрові зміни у ЗСУ. Дмитро Марченко не виключає, що діючий Головоком просто намагається оточити себе людьми, які будуть лояльними до «рішень вищого керівництва».

Ось що генерал каже про екс-командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського: «Йому не давали працювати. При тому, що йому блокували всі його рішення, він все одно робив реформи».

А з екс-командувачем ДШВ Ігорем Скибюком Марчелло разом обороняв Миколаїв. Він його знає як дуже достойного офіцера. Причину відсторонення Скибюка Марченко бачить ось так:

«Наскільки я знаю, в ДШВ відбуваються зміни. Їх хочуть, як рід військ, просто знищити, зробити там сили штурмових військ, або щось типу цього. Я так розумію, що Скибюк просто був проти, тому його і зняли».

📎 8. Основна проблема мобілізації - це несправедливість. У влади є «свої» українці й «чужі». «Трактористів забирають, поля стоять, сіяти нема кому, а вийдіть прогуляйтесь по місту. Там - повні ресторани нормальних мужиків. У кожного якась там справка, у кожного якась корочка, якогось помічника і вони собі спокійно гуляють, а люди це все бачать», - розповів Дмитро Марченко. Якщо мобілізація стосуватиметься усіх, то до ЗСУ долучатиметься більше охочих.

📎 9. Чи може бути протидія «шахедам»? Відповідь - так. Дмитро Марченко зараз бере участь в одній із розробок. Мова йде про приватну ініціативу. Наразі вже існують навіть моделі. Але для застосування цієї розробки проти шахедів потрібна підтримка держави. Буде підтримка Міноборони - багато орківських БПЛА не долетять до своїх цілей.
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10.06.2025 10:07 Відповісти
Підтвердження слів Людей у Світі‼️✊✌️👍🫡😡😡🇺🇦❤️
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️Тримаймося‼️😡😡✊✊
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
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10.06.2025 10:26 Відповісти
Defence-ua запостило що в 2000х Україна продала Азербайджану 16 винищувачів МІГ 29.
Бутусов я вважаю всім читачам цікаво в якій саме тюрмі сидять ті особи що підписали папери на продаж винищувачів
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10.06.2025 10:35 Відповісти
 
 