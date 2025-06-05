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Росіяни вбили родину начальника місцевої пожежної частини у Прилуках, - МВС
Російські війська вдарили у Прилуках по будинку начальника місцевої пожежної частини.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.
Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних - це стиль жорстокої росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - зазначив міністр.
Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.
Топ коментарі
+13 Сергій Заліщук #550954
показати весь коментар05.06.2025 09:29 Відповісти Посилання
+12 igor koval #550777
показати весь коментар05.06.2025 09:30 Відповісти Посилання
+10 Isolda Peres
показати весь коментар05.06.2025 09:36 Відповісти Посилання
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Де ті ракети, мільйони дронів?
Курщина ніде не тисне?
Але поруч з цим ми рідко згадуємо рятувальників, а вони в нас справжні Янголи, втомлені але людяні і фантастично професіональні.
Сподіваюсь їх будуть.винагороддувати за їх важку і небезпечну працю і шаною з боку людей і з боку влади.
Кацапи таких людей ненавидять люто і полюють на них вже не вперше.
Мої співчутя 😢😢😢