Росіяни вбили родину начальника місцевої пожежної частини у Прилуках, - МВС

Російські війська вдарили у Прилуках по будинку начальника місцевої пожежної частини.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.



Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних - це стиль жорстокої росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - зазначив міністр.

Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

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