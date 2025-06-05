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Новини Обстріли Чернігівщини
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Росіяни вбили родину начальника місцевої пожежної частини у Прилуках, - МВС

Атака шахедів на Прилуки. Загинула родина начальника пожежної частини

Російські війська вдарили у Прилуках по будинку начальника місцевої пожежної частини.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загинула його родина. Дружина. Донька — патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога.

Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних - це стиль жорстокої росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - зазначив міністр.

Загалом у Прилуках загинуло 5 осіб, ще 6 поранено.

Читайте: Масована атака БпЛА на Харків: Кількість постраждалих зросла до 19, серед них - четверо дітей (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29128) Прилуки (35) Чернігівська область (938) Прилуцький район (9)


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Топ коментарі
+13
Смерть кацапам.....
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05.06.2025 09:29 Відповісти
+12
на руках мародера Трумпа, як і *****, кров українців..
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05.06.2025 09:30 Відповісти
+10
Сумщина на межі...
Де ті ракети, мільйони дронів?
Курщина ніде не тисне?
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05.06.2025 09:36 Відповісти
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Смерть кацапам.....
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05.06.2025 09:29 Відповісти
на руках мародера Трумпа, як і *****, кров українців..
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05.06.2025 09:30 Відповісти
Я Трампа не підтримую, такий самий популіст, брехун і тупий як і той, кого вибрали українці у 2019 році. За Україну відповідальний Зеленський, не переводьте стрілки на Трампа чи Шольца, чи Макрона. Чому ми тримали найкращі підрозділи в Курській області і не зробили за рік фортифікації для захисту військових в Сумській і Чернігівській областях? Гроші на це - мільярди виділені і тисячу раз Боневтік Потужний брехав по шмарафону, що все окей..., гроші витратили, а споруд немає. То до нього у Вас немає питань, винний Трамп?
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05.06.2025 09:52 Відповісти
Шо ти тут відмазуєш ганебного ідіота?
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05.06.2025 09:54 Відповісти
Шо ти тут постійно відмазуєш ганебних зе-ідіотів?
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05.06.2025 09:57 Відповісти
Для зеленихідіотів пишу ще раз, що Трампа не підтримую, він тупий як пара сибірських валянків. Він мабуть навіть не знає де знаходиться яка країна, історії не знає зовсім. Він не президент України, за Україну відповідає Боневтік Потужно-Брехливий. Хай американці червоніють за свій вибір. Пропоную відкрити Конституцію США і відшукати пункт, що їх президент відповідає за оборону України. Не дуріть людей, бо легче не стане. За нашу безпеку відповідає Верховний головнокомандувач і не тільки на полі бою, а і на дипломатичному фронті де він мінус нуль.
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05.06.2025 10:13 Відповісти
Смерть московським терористам!
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05.06.2025 09:56 Відповісти
..якщо переглянути мою "творчість" тут на цензорі, то Зєля ще з 2019го отримує "на горіхи", своє та зі своїми дермаками, на порядок більше від Трумпа..
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05.06.2025 09:57 Відповісти
Одне інше не відміняє, вони обидва нам в «поміч»(
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05.06.2025 09:58 Відповісти
По коментам ви зрозумієте, що вас не розуміють. У недалеких українців, судячи по коменту на який ви написали свій комент, винні пуйло і трумп. Прізвища зєльонскій не має. Бінго! Мета пропаганди досягнута! Особливо упороті ще пам'ятають, що в Україні є президент зєльонскій, пам'ятають, що че чмо говорило, робило, що ляпає і що робить зараз. А решта поносять на чому світ стоїть трумпа і пуйла. І коли пишеш, що трумп, США вам нічого не зобов'язані, то люди це не сприймають. Добре, що будапештський папірець в одну сторінку ні про що вже майже не згадають. Оце найбільша проблема. Виборці позбавлені логіки, критичного мислення, здатності визнавати свої помилки. Це тупик.
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05.06.2025 10:14 Відповісти
Обидва брати по розуму.
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05.06.2025 10:49 Відповісти
по чому?😬
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05.06.2025 11:18 Відповісти
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05.06.2025 09:32 Відповісти
Сумщина на межі...
Де ті ракети, мільйони дронів?
Курщина ніде не тисне?
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05.06.2025 09:36 Відповісти
Ти, хто б ти там не був, ти довбойоб. Курська операція відтермінувала на дев'ять місяців наступ на Суми.
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05.06.2025 10:49 Відповісти
Це Вам так сказали на марафоні? А чому не побудували на кордоні перед рлсією в Сумській області фортифікації у бетонні укриття для ЗСУ, коли знали, що ворог обов'язково піде?
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05.06.2025 10:57 Відповісти
з такою логікою треба було відразу на владивосток нападати, від нього б довше до Сум відступали!
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05.06.2025 11:20 Відповісти
Росія повинна бути знищена
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05.06.2025 09:42 Відповісти
Чи це можливо при таких її адвокатах як трамп і сі?
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05.06.2025 09:59 Відповісти
Дуже шкода двох молодих жінок і маленьку дитинку. Ніколи не буде прощення кацапу, ніколи. Царство їм Небесне і вічна пам'ять.
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05.06.2025 09:53 Відповісти
зе, чому не гатиш по мацквє?? де сто тисяч далекобійних дронів?? гнида, впустило кацапів на терена України...
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05.06.2025 09:54 Відповісти
Ми завжди пишемо про військових і віддаємл їм нашу шану іповагу, що цілком правильно і так має бути кожного дня і ще більше.
Але поруч з цим ми рідко згадуємо рятувальників, а вони в нас справжні Янголи, втомлені але людяні і фантастично професіональні.
Сподіваюсь їх будуть.винагороддувати за їх важку і небезпечну працю і шаною з боку людей і з боку влади.

Кацапи таких людей ненавидять люто і полюють на них вже не вперше.
Мої співчутя 😢😢😢
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05.06.2025 09:56 Відповісти
Царство небесное погибшим, соболезнования родственникам
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05.06.2025 10:02 Відповісти
І чому ця рашиська істота яка убиває дітей існує на цьому світі ?,ця погань варвар не має здохнути ,а хтось з терористом хоче переговори вести,мільйони проклинають а воно існує.
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05.06.2025 10:09 Відповісти
Висновок - мольби і прокльони не допомагають. В світі півтора мільярда тільки католиків, хтозна скільки православних і протестантів. Більшість хоч раз на тиждень молиться. В тому гулі проклять і прозьб не чути.
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05.06.2025 11:00 Відповісти
Україна лише завдяки Божій підтримці залишається в бою! В Харкові вже не одна сотня людей дивом вижила від прямих попадань в багатоповерхівки. А прокльони, дійсно, не допомагають, бо це сатанізм.
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05.06.2025 11:26 Відповісти
Хай ЗЕленобобік зателефонує циніку трампу,винесе йому догану,що той з пуйлом сюсюкає,а що те ху...ло творить в Україні він не баче.
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05.06.2025 10:12 Відповісти
Вони і так всі злагоджеоо діють
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05.06.2025 10:28 Відповісти
А мене вкурвлює інше. Де! Де ті тисячі добровольців, які мали б прийти до війська після кожного такого удару? І всі оці коментатори, ви де?
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05.06.2025 10:56 Відповісти
На пенсії.
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05.06.2025 11:02 Відповісти
 
 