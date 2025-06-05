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Россияне убили семью начальника местной пожарной части в Прилуках, - МВД
Российские войска ударили в Прилуках по дому начальника местной пожарной части.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.
Мои соболезнования невосполнимой потере. Убийства и страдания гражданских - это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", - отметил министр.
Всего в Прилуках погибло 5 человек, еще 6 ранены.
Топ комментарии
+8 Сергій Заліщук #550954
показать весь комментарий05.06.2025 09:29 Ответить Ссылка
+7 Isolda Peres
показать весь комментарий05.06.2025 09:36 Ответить Ссылка
+6 igor koval #550777
показать весь комментарий05.06.2025 09:30 Ответить Ссылка
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Де ті ракети, мільйони дронів?
Курщина ніде не тисне?
Але поруч з цим ми рідко згадуємо рятувальників, а вони в нас справжні Янголи, втомлені але людяні і фантастично професіональні.
Сподіваюсь їх будуть.винагороддувати за їх важку і небезпечну працю і шаною з боку людей і з боку влади.
Кацапи таких людей ненавидять люто і полюють на них вже не вперше.
Мої співчутя 😢😢😢