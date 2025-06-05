Россияне убили семью начальника местной пожарной части в Прилуках, - МВД

Российские войска ударили в Прилуках по дому начальника местной пожарной части.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.



Мои соболезнования невосполнимой потере. Убийства и страдания гражданских - это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", - отметил министр.

Всего в Прилуках погибло 5 человек, еще 6 ранены.

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