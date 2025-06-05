РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12150 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины
3 818 24

Россияне убили семью начальника местной пожарной части в Прилуках, - МВД

Атака шахидов на Прилуки. Погибла семья начальника пожарной части

Российские войска ударили в Прилуках по дому начальника местной пожарной части.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага.

Мои соболезнования невосполнимой потере. Убийства и страдания гражданских - это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", - отметил министр.

Всего в Прилуках погибло 5 человек, еще 6 ранены.

Читайте: Массированная атака БпЛА на Харьков: Количество пострадавших возросло до 19, среди них - четверо детей (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27807) Прилуки (38) Черниговская область (1163) Прилукский район (10)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Смерть кацапам.....
показать весь комментарий
05.06.2025 09:29 Ответить
+7
Сумщина на межі...
Де ті ракети, мільйони дронів?
Курщина ніде не тисне?
показать весь комментарий
05.06.2025 09:36 Ответить
+6
на руках мародера Трумпа, як і *****, кров українців..
показать весь комментарий
05.06.2025 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть кацапам.....
показать весь комментарий
05.06.2025 09:29 Ответить
на руках мародера Трумпа, як і *****, кров українців..
показать весь комментарий
05.06.2025 09:30 Ответить
Я Трампа не підтримую, такий самий популіст, брехун і тупий як і той, кого вибрали українці у 2019 році. За Україну відповідальний Зеленський, не переводьте стрілки на Трампа чи Шольца, чи Макрона. Чому ми тримали найкращі підрозділи в Курській області і не зробили за рік фортифікації для захисту військових в Сумській і Чернігівській областях? Гроші на це - мільярди виділені і тисячу раз Боневтік Потужний брехав по шмарафону, що все окей..., гроші витратили, а споруд немає. То до нього у Вас немає питань, винний Трамп?
показать весь комментарий
05.06.2025 09:52 Ответить
Шо ти тут відмазуєш ганебного ідіота?
показать весь комментарий
05.06.2025 09:54 Ответить
Шо ти тут постійно відмазуєш ганебних зе-ідіотів?
показать весь комментарий
05.06.2025 09:57 Ответить
Для зеленихідіотів пишу ще раз, що Трампа не підтримую, він тупий як пара сибірських валянків. Він мабуть навіть не знає де знаходиться яка країна, історії не знає зовсім. Він не президент України, за Україну відповідає Боневтік Потужно-Брехливий. Хай американці червоніють за свій вибір. Пропоную відкрити Конституцію США і відшукати пункт, що їх президент відповідає за оборону України. Не дуріть людей, бо легче не стане. За нашу безпеку відповідає Верховний головнокомандувач і не тільки на полі бою, а і на дипломатичному фронті де він мінус нуль.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:13 Ответить
Смерть московським терористам!
показать весь комментарий
05.06.2025 09:56 Ответить
..якщо переглянути мою "творчість" тут на цензорі, то Зєля ще з 2019го отримує "на горіхи", своє та зі своїми дермаками, на порядок більше від Трумпа..
показать весь комментарий
05.06.2025 09:57 Ответить
Одне інше не відміняє, вони обидва нам в «поміч»(
показать весь комментарий
05.06.2025 09:58 Ответить
По коментам ви зрозумієте, що вас не розуміють. У недалеких українців, судячи по коменту на який ви написали свій комент, винні пуйло і трумп. Прізвища зєльонскій не має. Бінго! Мета пропаганди досягнута! Особливо упороті ще пам'ятають, що в Україні є президент зєльонскій, пам'ятають, що че чмо говорило, робило, що ляпає і що робить зараз. А решта поносять на чому світ стоїть трумпа і пуйла. І коли пишеш, що трумп, США вам нічого не зобов'язані, то люди це не сприймають. Добре, що будапештський папірець в одну сторінку ні про що вже майже не згадають. Оце найбільша проблема. Виборці позбавлені логіки, критичного мислення, здатності визнавати свої помилки. Це тупик.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:14 Ответить
Обидва брати по розуму.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:49 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2025 09:32 Ответить
Сумщина на межі...
Де ті ракети, мільйони дронів?
Курщина ніде не тисне?
показать весь комментарий
05.06.2025 09:36 Ответить
Ти, хто б ти там не був, ти довбойоб. Курська операція відтермінувала на дев'ять місяців наступ на Суми.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:49 Ответить
Росія повинна бути знищена
показать весь комментарий
05.06.2025 09:42 Ответить
Чи це можливо при таких її адвокатах як трамп і сі?
показать весь комментарий
05.06.2025 09:59 Ответить
Дуже шкода двох молодих жінок і маленьку дитинку. Ніколи не буде прощення кацапу, ніколи. Царство їм Небесне і вічна пам'ять.
показать весь комментарий
05.06.2025 09:53 Ответить
зе, чому не гатиш по мацквє?? де сто тисяч далекобійних дронів?? гнида, впустило кацапів на терена України...
показать весь комментарий
05.06.2025 09:54 Ответить
Ми завжди пишемо про військових і віддаємл їм нашу шану іповагу, що цілком правильно і так має бути кожного дня і ще більше.
Але поруч з цим ми рідко згадуємо рятувальників, а вони в нас справжні Янголи, втомлені але людяні і фантастично професіональні.
Сподіваюсь їх будуть.винагороддувати за їх важку і небезпечну працю і шаною з боку людей і з боку влади.

Кацапи таких людей ненавидять люто і полюють на них вже не вперше.
Мої співчутя 😢😢😢
показать весь комментарий
05.06.2025 09:56 Ответить
Царство небесное погибшим, соболезнования родственникам
показать весь комментарий
05.06.2025 10:02 Ответить
І чому ця рашиська істота яка убиває дітей існує на цьому світі ?,ця погань варвар не має здохнути ,а хтось з терористом хоче переговори вести,мільйони проклинають а воно існує.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:09 Ответить
Хай ЗЕленобобік зателефонує циніку трампу,винесе йому догану,що той з пуйлом сюсюкає,а що те ху...ло творить в Україні він не баче.
показать весь комментарий
05.06.2025 10:12 Ответить
Вони і так всі злагоджеоо діють
показать весь комментарий
05.06.2025 10:28 Ответить
 
 