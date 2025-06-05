Атака "шахедов" на Прилуки: пять человек погибли, среди них - годовалый ребенок. ФОТО
Ночью 5 июня российские захватчики атаковали Прилуки на Черниговщине ударными беспилотниками, есть погибшие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Черниговской области и начальника ОВА Вячеслава Чауса.
"Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке. Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.
Чаус отметил, что город атаковали по меньшей мере 6 беспилотников типа "Герань".
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але можуть вбивати дітей.
з ким?
с людожерами-дітовбивцями?
"невідомі"російські безпілотники будуть продовжувати падати на цивільних в Україні.
І вони весь час будуть казати, що "це не ми", і знову будуть піддавлювати нас та щодня висувати нові і нові вимоги. Кому це ще не зрозуміло? - росіяни, та ті, хто їх скеровує, їх союзники - воюють "до останнього українця". Саме це - їхня мета.
То і вони стали співучасниками убивств прутіним Українців! Соромно, за отаких в США з білого дому, зкацапленого прутіним!
Слава Україні! Борімося і тримаймося разом!
Прокляті тварюки, хай всі лапотні паскуди здохнуть!