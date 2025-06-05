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Новости Атака дронов на Черниговщину
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Атака "шахедов" на Прилуки: пять человек погибли, среди них - годовалый ребенок. ФОТО

Ночью 5 июня российские захватчики атаковали Прилуки на Черниговщине ударными беспилотниками, есть погибшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Черниговской области и начальника ОВА Вячеслава Чауса.

"Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке. Предварительно известно о пяти погибших - из них две женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Также в настоящее время есть информация о шести раненых, они госпитализированы в местные больницы, оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

В результате попаданий возникли масштабные пожары в жилом секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

Чаус отметил, что город атаковали по меньшей мере 6 беспилотников типа "Герань".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Харьков, ранены 4 человека, среди них беременная женщина, - мэр (обновлено)

Прилуки
Прилуки
Прилуки

Автор: 

беспилотник (3755) обстрел (27807) Прилуки (38) Черниговская область (1163) Прилукский район (10)


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Топ комментарии
+25
Доні, після вчорашньої твоєї «чудової» розмови про «відплату Україні» з путіним, всі оці смерті в копілку твоїх особистих кривавих найбезбожніших гріхів!!!! Господь все записав в книгу твого «миролюбства» на сторінці «непрощені гріхи» !!!
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05.06.2025 06:38 Ответить
+22
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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05.06.2025 06:22 Ответить
+10
Хтось має сказати Трампу що єдине його досягнення в цій війні - це збільшення вбивств росією українських дітей і цивільних загалом.
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05.06.2025 07:29 Ответить
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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05.06.2025 06:22 Ответить
нелюди гнилозубі.
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05.06.2025 06:24 Ответить
Верещук скажет что гражданские должны супротив оказать агрессору. Что те гражданские сделать смогут когда по ним с неба летит смерть и разрушение. Ну разве что вилами отбиватся от "Шахедов". Верещук плохого не посоветует ведь
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05.06.2025 06:35 Ответить
Зброю не дозволяють мати цивільному населенню, зброю на будь-який смак та калібр, як у клятих ненависних трампівських реднеків, зате хочуть, щоб люди ішли проходили якісь дебільні воєнні курси. Який взагалі сенс в тих факультативах? Якби в кожній сім'ї був би арсенал як у жителів Техасу, то і бучі ніякої б не було б!!! Але земразі та їхні попередники бояться озброєного населення ще більше ніж кацапів
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05.06.2025 09:47 Ответить
Доні, після вчорашньої твоєї «чудової» розмови про «відплату Україні» з путіним, всі оці смерті в копілку твоїх особистих кривавих найбезбожніших гріхів!!!! Господь все записав в книгу твого «миролюбства» на сторінці «непрощені гріхи» !!!
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05.06.2025 06:38 Ответить
Хтось має сказати Трампу що єдине його досягнення в цій війні - це збільшення вбивств росією українських дітей і цивільних загалом.
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05.06.2025 07:29 Ответить
Так. Наприклад лідери «охочих», один за одним і в публічному просторі.
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05.06.2025 07:32 Ответить
Лідери охочих щось теж не дуже поспішають з допомогою Україні та санкціями проти рашки...
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05.06.2025 07:55 Ответить
Так. Мабуть їм пообіцяли боротися з їх жирне життя до останнього українця, а там вже як карта ляже...їм на плечі в грі в підкидного дурня з ху..лом
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05.06.2025 08:12 Ответить
не можуть тварі кацапнявi здолати військо українське,
але можуть вбивати дітей.
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05.06.2025 06:45 Ответить
😢
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05.06.2025 06:50 Ответить
Риже муділо співучасник злочинів плєшивого... хай Божа кара впаде на весь його виводок.
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05.06.2025 06:52 Ответить
які перемовини?
з ким?
с людожерами-дітовбивцями?
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05.06.2025 06:55 Ответить
Більше того, навіть у випадку "заморозки" - "невідомі" російські безпілотники будуть продовжувати падати на цивільних в Україні.
І вони весь час будуть казати, що "це не ми", і знову будуть піддавлювати нас та щодня висувати нові і нові вимоги. Кому це ще не зрозуміло? - росіяни, та ті, хто їх скеровує, їх союзники - воюють "до останнього українця". Саме це - їхня мета.
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05.06.2025 09:43 Ответить
А Трамп з Венсом, все ще > 100 днів, пережовують лайно від прутіна, роблять якийсь «діл»???
То і вони стали співучасниками убивств прутіним Українців! Соромно, за отаких в США з білого дому, зкацапленого прутіним!
Слава Україні! Борімося і тримаймося разом!
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05.06.2025 06:57 Ответить
підарбаба ********** здохни
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05.06.2025 07:15 Ответить
Ти звідки взялося тут, чучело болотне? Адмііін, в бан ОЦЕ новонароджене сьогодні!
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05.06.2025 07:17 Ответить
Там, писали вчора, Ху№ло сконає від інфаркту мікарда. Чорти його там в пеклі зачекалися.
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05.06.2025 07:27 Ответить
трампон співчуття не викаже
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05.06.2025 07:01 Ответить
Ми під Москвою винесемо пару балконних шибок та якійсь сарай на заводі (що займає площу гектарів 25).
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05.06.2025 07:13 Ответить
Черговий по шибках як завжди-на посту.
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05.06.2025 08:36 Ответить
Черговий злорчин рашиських варварів в чому винниа малолітньої дитини і це трампа не хвилює ? як тільки телефоніц розмови рудого з кривавим терористом чекай посилення терору ?Тільки ліквідація злочинця путіна може зупинити цю війну ,ніяких переговорів з злочинцем.
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05.06.2025 07:18 Ответить
мразі кончені. В житловій забудові "солдати НАТО" собі будиночок придбали??
Прокляті тварюки, хай всі лапотні паскуди здохнуть!
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05.06.2025 10:20 Ответить
 
 