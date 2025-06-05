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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Масована атака БпЛА на Харків: Кількість постраждалих зросла до 17. ФОТОрепортаж

Російські загарбники у ніч проти 5 червня завдали шість ударів по Харкову, два з них - прямі влучання в багатоквартирні будинки. Зросла кількість постраждалих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Ігор Терехов  та начальник ОВА Олег Синєгубов.

"В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Синєгубова, 17 людей постраждали. Серед них - дівчинка 9 років та хлопчик 7 років.

"Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах. Служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога", - додав Терехов.

"Палають квартири, знищено приватні автомобілі. Цією атакою ворог вкотре підтвердив свою тактику підступного терору, завдаючи ударів тоді, коли люди сплять у своїх домівках", - наголосив Синєгубов.

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Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

безпілотник (4326) обстріл (29128) Харків (5689) Харківська область (1079) Харківський район (340)


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Раніше я нікому не бажала смерті, бо це гріх.
Але, Господи, ти бачиш, що лише смерть вбивць і тих хто їм потурає, здатна врятувати цей світ!
Доні і путін та сідзяньпинь на сьогодні це тріада знищення Віри, Надії, Любові і самого існування людства, їх абсолютний цинізм є ненавистю і зневагою до Тебе, до всього живого, що Ти створив і заради чого приніс Себе в жертву аби нас спасти!

Три потвори і Божий світ це неспівставні речі!
Врятуй мільярди ******** і віруючих в тебе від цих божевільних!🙏
Амінь🙏
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05.06.2025 06:49 Відповісти
Не прикидывайся дурой, тварь. Владимира Путина ведет сам бог за руку, за атаку аэродромов должно погибнуть не меньше миллиона хохлов, аминь. Жрите, не обляпайтесь.
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05.06.2025 06:58 Відповісти
Нінок, яка ж ти пастор, якщо пуйло пишеш з великої літери, а Бог з маленької? росіся впердє?
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05.06.2025 07:03 Відповісти
Горіти тобі в пеклі першою потвора
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05.06.2025 07:05 Відповісти
Жди, геенны огненной, хохол. Владыка мира уже подписывает координаты, уже скоро. Аминь.
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05.06.2025 07:07 Відповісти
Хвора)))). Але добре що а тебе горить. Може здохнеш скоріше
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05.06.2025 07:11 Відповісти
Тебе, кацапська шмара таки добре гундяєв покусав!
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05.06.2025 07:12 Відповісти
Что может быть лучше, как хохлячьи немовли сгорают в геенне огненой, очищаясь от скверны. Ибо от хохлопадали не может ничего родиться нормального. Все идет своим чередом, как и должно.
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05.06.2025 07:14 Відповісти
 
 