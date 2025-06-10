Рашисты атаковали дронами Прилуки и Нежинский район: двое раненых, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО

Россияне ночью 10 июня 2025 года снова атаковали Прилуки Черниговской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты били беспилотниками. Предварительно, это были "герани". Ранения получили двое гражданских мужчин. Одному пострадавшему - 19 лет, другому - 39. Медики оказывают необходимую помощь.

Также армия РФ нанесла удар по Нежинскому району.

В результате атак на Прилуччине и Нежинщине повреждены дома людей, хозяйственные постройки и автомобили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне убили семью начальника местной пожарной части в Прилуках, - МВД







"Только за последние сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов в семи громадах области. Используют весь арсенал оружия: дроны, беспилотники, артиллерию, минометы, неуправляемые авиационные ракеты", - добавляет глава области.