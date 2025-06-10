Рашисты атаковали дронами Прилуки и Нежинский район: двое раненых, повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО
Россияне ночью 10 июня 2025 года снова атаковали Прилуки Черниговской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты били беспилотниками. Предварительно, это были "герани". Ранения получили двое гражданских мужчин. Одному пострадавшему - 19 лет, другому - 39. Медики оказывают необходимую помощь.
Также армия РФ нанесла удар по Нежинскому району.
В результате атак на Прилуччине и Нежинщине повреждены дома людей, хозяйственные постройки и автомобили.
"Только за последние сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов в семи громадах области. Используют весь арсенал оружия: дроны, беспилотники, артиллерию, минометы, неуправляемые авиационные ракеты", - добавляет глава области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Сьогодні вночі було чути багато черг із кулеметів, коли мобільні вогневі групи збивали шахеди.
З кулемета по них влучити надзвичайно складно, бо висота польоту ударних БПЛА зросла.
При цьому не було чути роботу FPV-перехоплювачів.
Бо мобільні вогневі групи не навчались на роботу з ними. Абсолютна більшість навіть на звичайних FPV не літали.
Це проблема, за вирішення якої повинні узятися і місцеві адміністрації, не чекаючи, поки у військах до цього дійдуть самі.
Як показує практика, подекуди до впровадження інновацій можуть і не дійти.
Готуйте інфраструктуру, сприяйте навчанню людей, задовбуйте відповідальних представників СВ чи ПС на місцях.
Ми готові допомагати, консультувати та в подальшому надавати засоби.»
Я так розумію, що це суцільна біда.
Одне не розумію, чому ті хто здатен це забезпечити і розуміє наскільки це важливо, ЧОМУСЬ НЕ МАЄ ДЛЯ ЦЬОГО ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, так само як генерал Марченко, яки відверто сказав :«
- Полонені, яких я допитував ще в 2022 році - це були офіцери. В основному, всі вони казали, що їм треба не Київ, не Чернігівщина, їм потрібне Чорне море, Одеса, Миколаїв та Херсон. Наскільки я правильно розумію, ніхто (на росії - ред.) не відмовився від такого жирного шматка, як Південь України. Тому, треба готуватися. Я скажу так: дай Бог, щоб літній наступ не припав на Південь України, - радить генерал Dmitry Marchenko на етері в Борислава Берези. Він не виключає, що орки можуть висадити на Півдні десант.
Я подивилася це відео на YouTube Берези. Далі, залишаю деякі думки Марчелло по тезах.
📎 1. росіянці влітку можуть зробити кілька наступальних операцій, але основною з них буде лише одна.
📎 2. Ситуація на всіх ділянках фронту складна, але контрольована і «не треба казати, що все пропало».
📎 3. Противник пре зі всіх боків, бо у нас немає резерву. Деякі бригади, які тримають оборону, не вилазять з фронту по 2 роки. У результаті, їм не вистачає людей.
📎 4. Часті зміни комбригів ніц не поліпшують ситуацію на передовій. «Не може комбриг прийти і одразу вивчити обстановку, розібратися в людях: хто може наступати, хто не може, хто може оборонятися, хто - ні. Тут, наскільки я знаю, в основному проблема - в кадрових рішеннях», - пояснює Дмитро Марченко.
📎 5. Якщо хтось каже, що ЗСУ всім забезпечені - це приємна брехня.
«У яку бригаду я не подзвоню, з ким я не поспілкуюся, всім треба FPV, всім треба РЕБи, всім треба якісь засоби. Чому на третьому році війни цими елементами не забезпечує держава?», - говорить генерал. Крім того, належного забезпечення потребують і новостворені корпуси.
«Ви думаєте, їх чимось забезпечили? Їм дали розбиті приміщення і сказали: "Все, тут тепер ваш штаб". Ні комп'ютерів, ні належного обладнання, яке має бути для управління бригадами, які підпорядковані цьому корпусу - нічого нема», - пояснив Дмитро Марченко.
📎 6. Про Курську офензиву. Вона була блискучою, дуже різкою й шикарною. Але на порядку денному стояло питання: «що робити далі?». Утім, відповіді на нього не знайшли. Як, власне, вчасно не побудували лінію оборони.
«І про це треба було думати під час просування, але не тоді, коли ми відступаємо і втрачаємо сотні метрів Сумської області», - пояснив Марчелло.
📎 7. Про нещодавні кадрові зміни у ЗСУ. Дмитро Марченко не виключає, що діючий Головоком просто намагається оточити себе людьми, які будуть лояльними до «рішень вищого керівництва».
Ось що генерал каже про екс-командувача Сил безпілотних систем Вадима Сухаревського: «Йому не давали працювати. При тому, що йому блокували всі його рішення, він все одно робив реформи».
А з екс-командувачем ДШВ Ігорем Скибюком Марчелло разом обороняв Миколаїв. Він його знає як дуже достойного офіцера. Причину відсторонення Скибюка Марченко бачить ось так:
«Наскільки я знаю, в ДШВ відбуваються зміни. Їх хочуть, як рід військ, просто знищити, зробити там сили штурмових військ, або щось типу цього. Я так розумію, що Скибюк просто був проти, тому його і зняли».
📎 8. Основна проблема мобілізації - це несправедливість. У влади є «свої» українці й «чужі». «Трактористів забирають, поля стоять, сіяти нема кому, а вийдіть прогуляйтесь по місту. Там - повні ресторани нормальних мужиків. У кожного якась там справка, у кожного якась корочка, якогось помічника і вони собі спокійно гуляють, а люди це все бачать», - розповів Дмитро Марченко. Якщо мобілізація стосуватиметься усіх, то до ЗСУ долучатиметься більше охочих.
📎 9. Чи може бути протидія «шахедам»? Відповідь - так. Дмитро Марченко зараз бере участь в одній із розробок. Мова йде про приватну ініціативу. Наразі вже існують навіть моделі. Але для застосування цієї розробки проти шахедів потрібна підтримка держави. Буде підтримка Міноборони - багато орківських БПЛА не долетять до своїх цілей.
Україна⚔️🇺🇦, це ЄС + НАТО‼️Тримаймося‼️😡😡✊✊
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає‼️
Смерть окупантам з московії‼️
Бутусов я вважаю всім читачам цікаво в якій саме тюрмі сидять ті особи що підписали папери на продаж винищувачів